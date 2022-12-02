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МИД Индонезии раскритиковал поведение спецпосланника США по вопросам ЛГБТ - РИА Новости, 02.12.2022
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МИД Индонезии раскритиковал поведение спецпосланника США по вопросам ЛГБТ
МИД Индонезии раскритиковал поведение спецпосланника США по вопросам ЛГБТ - РИА Новости, 02.12.2022
МИД Индонезии раскритиковал поведение спецпосланника США по вопросам ЛГБТ
Представитель Министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасья сравнил спецпосланника США по вопросам ЛГБТ Джессику Стерн с невежественным гостем, который... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:01
2022-12-02T19:54
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Представитель Министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасья сравнил спецпосланника США по вопросам ЛГБТ Джессику Стерн с невежественным гостем, который собирается нанести неуместный визит, сообщает портал Tempo."Мы в Индонезии всегда рады гостям, но некоторые бывают крайне невежественными. Например, если вы идете к кому-то в гости, вы же дадите им знать, что желаете встретиться? Госпожа Стерн этого не сделала", — пожаловался дипломат.Несколькими днями ранее американский спецпосланник заявила о своих планах посетить Индонезию и главный религиозный орган страны, Совет улемов, с 7 по 9 декабря. При этом Совет, узнав, что визит Стерн связан с вопросами прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, отказался принимать ее, пишет портал.Представитель индонезийского МИД, в свою очередь, добавил, что Джакарте пока непонятно, какой "подарок" подготовила спецпосланник. По словам дипломата, "было бы неразумно приносить с собой в гости что-то, что не соответствует культуре и традициям хозяина".Как стало известно, США отменили поездку Джессики Стерн, об этом говорится в заявлении американского посла в Джакарте Суна Кима. При этом он выразил надежду на продолжение диалога о правах ЛГБТ с Индонезией.
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в мире, индонезия, сша
В мире, Индонезия, США
18:01 02.12.2022 (обновлено: 19:54 02.12.2022)
 
МИД Индонезии раскритиковал поведение спецпосланника США по вопросам ЛГБТ

МИД Индонезии сравнил спецпосланника США по вопросам ЛГБТ с невежественным гостем

© AFP 2022 / Robyn Beck Спецпосланник США по вопросам ЛГБТ Джессика Стерн
Спецпосланник США по вопросам ЛГБТ Джессика Стерн - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Robyn Beck
Спецпосланник США по вопросам ЛГБТ Джессика Стерн. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Представитель Министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасья сравнил спецпосланника США по вопросам ЛГБТ Джессику Стерн с невежественным гостем, который собирается нанести неуместный визит, сообщает портал Tempo.
"Мы в Индонезии всегда рады гостям, но некоторые бывают крайне невежественными. Например, если вы идете к кому-то в гости, вы же дадите им знать, что желаете встретиться? Госпожа Стерн этого не сделала", — пожаловался дипломат.
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Несколькими днями ранее американский спецпосланник заявила о своих планах посетить Индонезию и главный религиозный орган страны, Совет улемов, с 7 по 9 декабря. При этом Совет, узнав, что визит Стерн связан с вопросами прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, отказался принимать ее, пишет портал.
Представитель индонезийского МИД, в свою очередь, добавил, что Джакарте пока непонятно, какой "подарок" подготовила спецпосланник. По словам дипломата, "было бы неразумно приносить с собой в гости что-то, что не соответствует культуре и традициям хозяина".
Как стало известно, США отменили поездку Джессики Стерн, об этом говорится в заявлении американского посла в Джакарте Суна Кима. При этом он выразил надежду на продолжение диалога о правах ЛГБТ с Индонезией.
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