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В России подготовят рекомендации по изучению генов человека - РИА Новости, 02.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221202/geny-1835959678.html
В России подготовят рекомендации по изучению генов человека
В России подготовят рекомендации по изучению генов человека - РИА Новости, 02.12.2022
В России подготовят рекомендации по изучению генов человека
Российские эксперты разработают рекомендации по правовым аспектам изучения генетической информации человека, об этом объявили на II Конгрессе молодых ученых в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:45
2022-12-02T18:12
наука
наука
мария воронцова
россия
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СОЧИ, 2 дек — РИА Новости. Российские эксперты разработают рекомендации по правовым аспектам изучения генетической информации человека, об этом объявили на II Конгрессе молодых ученых в Сочи.В рамках мероприятия прошло заседание рабочей группы по нормативному правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий. "Сегодня на полях конгресса мы будем открывать большую тему — право и этика научных исследований генетической информации человека. &lt;...&gt; Примерно год работы нашей рабочей группы, наверное, уйдет на обсуждение этой тематики для того, чтобы выработать конкретные, применимые, фиксируемые в нормативном поле рекомендации", — сказала соруководитель группы, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Елена Нечаева.В свою очередь, другой соруководитель рабочей группы, член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова отметила необходимость самостоятельных разработок таких рекомендаций в России. По ее словам, несмотря на опыт зарубежных коллег, имеет смысл действовать на опережение по отношению к некоторым аспектам столь стремительно развивающихся технологий.В заседании также участвовали директор Института персонализированной медицины Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Павел Волчков, директор Научно-образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения генетических технологий Университета имени Кутафина (МГЮА) Олег Гринь, директор департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава Игорь Коробко и другие.Как отметили эксперты, в условиях современного бурного развития генетических технологий становится важным взвешенный и ответственный экспертный подход к правовому и этическому регулированию исследований и разработок в сфере человеческого генома. В частности, речь идет о сборе, хранении и использовании генетических данных. По мнению специалистов, очевидна необходимость выработать общие правила и критерии, сформировать адекватную уровню научно-технического развития нормативную основу научных исследований, а также практического использования их результатов.
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наука, мария воронцова, россия
Наука, Наука, Мария Воронцова, Россия
17:45 02.12.2022 (обновлено: 18:12 02.12.2022)
 
В России подготовят рекомендации по изучению генов человека

Российские эксперты подготовят рекомендации по правовым аспектам изучения генов человека

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкЧлен президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова после сессии "Право и этика научных исследований генетической информации человека" в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Член президиума Общероссийской общественной организации Российская ассоциация содействия науке Мария Воронцова после сессии Право и этика научных исследований генетической информации человека в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова после сессии "Право и этика научных исследований генетической информации человека" в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
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СОЧИ, 2 дек — РИА Новости. Российские эксперты разработают рекомендации по правовым аспектам изучения генетической информации человека, об этом объявили на II Конгрессе молодых ученых в Сочи.
В рамках мероприятия прошло заседание рабочей группы по нормативному правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий.
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"Сегодня на полях конгресса мы будем открывать большую тему — право и этика научных исследований генетической информации человека. <...> Примерно год работы нашей рабочей группы, наверное, уйдет на обсуждение этой тематики для того, чтобы выработать конкретные, применимые, фиксируемые в нормативном поле рекомендации", — сказала соруководитель группы, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Елена Нечаева.
В свою очередь, другой соруководитель рабочей группы, член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова отметила необходимость самостоятельных разработок таких рекомендаций в России. По ее словам, несмотря на опыт зарубежных коллег, имеет смысл действовать на опережение по отношению к некоторым аспектам столь стремительно развивающихся технологий.
В заседании также участвовали директор Института персонализированной медицины Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Павел Волчков, директор Научно-образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения генетических технологий Университета имени Кутафина (МГЮА) Олег Гринь, директор департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава Игорь Коробко и другие.
Как отметили эксперты, в условиях современного бурного развития генетических технологий становится важным взвешенный и ответственный экспертный подход к правовому и этическому регулированию исследований и разработок в сфере человеческого генома. В частности, речь идет о сборе, хранении и использовании генетических данных. По мнению специалистов, очевидна необходимость выработать общие правила и критерии, сформировать адекватную уровню научно-технического развития нормативную основу научных исследований, а также практического использования их результатов.
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