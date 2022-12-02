17:45 02.12.2022 (обновлено: 18:12 02.12.2022)
В России подготовят рекомендации по изучению генов человека
Российские эксперты подготовят рекомендации по правовым аспектам изучения генов человека
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкЧлен президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова после сессии "Право и этика научных исследований генетической информации человека" в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова после сессии "Право и этика научных исследований генетической информации человека" в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
СОЧИ, 2 дек — РИА Новости. Российские эксперты разработают рекомендации по правовым аспектам изучения генетической информации человека, об этом объявили на II Конгрессе молодых ученых в Сочи.
В рамках мероприятия прошло заседание рабочей группы по нормативному правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий.
"Сегодня на полях конгресса мы будем открывать большую тему — право и этика научных исследований генетической информации человека. <...> Примерно год работы нашей рабочей группы, наверное, уйдет на обсуждение этой тематики для того, чтобы выработать конкретные, применимые, фиксируемые в нормативном поле рекомендации", — сказала соруководитель группы, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Елена Нечаева.
В свою очередь, другой соруководитель рабочей группы, член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова отметила необходимость самостоятельных разработок таких рекомендаций в России. По ее словам, несмотря на опыт зарубежных коллег, имеет смысл действовать на опережение по отношению к некоторым аспектам столь стремительно развивающихся технологий.
В заседании также участвовали директор Института персонализированной медицины Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Павел Волчков, директор Научно-образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения генетических технологий Университета имени Кутафина (МГЮА) Олег Гринь, директор департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава Игорь Коробко и другие.
Как отметили эксперты, в условиях современного бурного развития генетических технологий становится важным взвешенный и ответственный экспертный подход к правовому и этическому регулированию исследований и разработок в сфере человеческого генома. В частности, речь идет о сборе, хранении и использовании генетических данных. По мнению специалистов, очевидна необходимость выработать общие правила и критерии, сформировать адекватную уровню научно-технического развития нормативную основу научных исследований, а также практического использования их результатов.
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