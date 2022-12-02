https://ria.ru/20221202/geny-1835959678.html

В России подготовят рекомендации по изучению генов человека

В России подготовят рекомендации по изучению генов человека - РИА Новости, 02.12.2022

В России подготовят рекомендации по изучению генов человека

Российские эксперты разработают рекомендации по правовым аспектам изучения генетической информации человека, об этом объявили на II Конгрессе молодых ученых в... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:45

2022-12-02T17:45

2022-12-02T18:12

наука

наука

мария воронцова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835958944_0:124:2892:1751_1920x0_80_0_0_23d9f8b9a1bb979d5f154fc1568907a3.jpg

СОЧИ, 2 дек — РИА Новости. Российские эксперты разработают рекомендации по правовым аспектам изучения генетической информации человека, об этом объявили на II Конгрессе молодых ученых в Сочи.В рамках мероприятия прошло заседание рабочей группы по нормативному правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий. "Сегодня на полях конгресса мы будем открывать большую тему — право и этика научных исследований генетической информации человека. <...> Примерно год работы нашей рабочей группы, наверное, уйдет на обсуждение этой тематики для того, чтобы выработать конкретные, применимые, фиксируемые в нормативном поле рекомендации", — сказала соруководитель группы, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Елена Нечаева.В свою очередь, другой соруководитель рабочей группы, член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова отметила необходимость самостоятельных разработок таких рекомендаций в России. По ее словам, несмотря на опыт зарубежных коллег, имеет смысл действовать на опережение по отношению к некоторым аспектам столь стремительно развивающихся технологий.В заседании также участвовали директор Института персонализированной медицины Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Павел Волчков, директор Научно-образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения генетических технологий Университета имени Кутафина (МГЮА) Олег Гринь, директор департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава Игорь Коробко и другие.Как отметили эксперты, в условиях современного бурного развития генетических технологий становится важным взвешенный и ответственный экспертный подход к правовому и этическому регулированию исследований и разработок в сфере человеческого генома. В частности, речь идет о сборе, хранении и использовании генетических данных. По мнению специалистов, очевидна необходимость выработать общие правила и критерии, сформировать адекватную уровню научно-технического развития нормативную основу научных исследований, а также практического использования их результатов.

https://ria.ru/20220818/vyatgu-1810236781.html

https://ria.ru/20220711/belgu-1801052948.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, мария воронцова, россия