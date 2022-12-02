https://ria.ru/20221202/gazprom-1835912517.html

"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября

"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября - РИА Новости, 02.12.2022

"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября

"Газпром" 30 ноября поставил российским потребителям по газотранспортной системе 1,517 миллиарда кубометров газа, установив исторический рекорд суточных... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:48

2022-12-02T15:48

2022-12-02T15:51

экономика

россия

газпром

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Газпром" 30 ноября поставил российским потребителям по газотранспортной системе 1,517 миллиарда кубометров газа, установив исторический рекорд суточных поставок для ноября, сообщила компания."Тридцатого ноября по газотранспортной системе "Газпрома" российским потребителям поставлено 1516,6 миллиона кубометров газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для ноября", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/gaz-1835816996.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, газпром