https://ria.ru/20221202/gazprom-1835912517.html
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября - РИА Новости, 02.12.2022
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября
"Газпром" 30 ноября поставил российским потребителям по газотранспортной системе 1,517 миллиарда кубометров газа, установив исторический рекорд суточных... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:48
2022-12-02T15:48
2022-12-02T15:51
экономика
россия
газпром
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Газпром" 30 ноября поставил российским потребителям по газотранспортной системе 1,517 миллиарда кубометров газа, установив исторический рекорд суточных поставок для ноября, сообщила компания."Тридцатого ноября по газотранспортной системе "Газпрома" российским потребителям поставлено 1516,6 миллиона кубометров газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для ноября", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/gaz-1835816996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, газпром
Экономика, Россия, Газпром
15:48 02.12.2022 (обновлено: 15:51 02.12.2022)
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября
"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа по России для ноября