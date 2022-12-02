Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/gazprom-1835912517.html
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября - РИА Новости, 02.12.2022
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября
"Газпром" 30 ноября поставил российским потребителям по газотранспортной системе 1,517 миллиарда кубометров газа, установив исторический рекорд суточных... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:48
2022-12-02T15:51
экономика
россия
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Газпром" 30 ноября поставил российским потребителям по газотранспортной системе 1,517 миллиарда кубометров газа, установив исторический рекорд суточных поставок для ноября, сообщила компания."Тридцатого ноября по газотранспортной системе "Газпрома" российским потребителям поставлено 1516,6 миллиона кубометров газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для ноября", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/gaz-1835816996.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпром
Экономика, Россия, Газпром
15:48 02.12.2022 (обновлено: 15:51 02.12.2022)
 
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа по России для ноября

"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа по России для ноября

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Газпром" 30 ноября поставил российским потребителям по газотранспортной системе 1,517 миллиарда кубометров газа, установив исторический рекорд суточных поставок для ноября, сообщила компания.
"Тридцатого ноября по газотранспортной системе "Газпрома" российским потребителям поставлено 1516,6 миллиона кубометров газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для ноября", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 11:48Сказано в эфире
Европе и Азии предсказали "войну" за газ
 
ЭкономикаРоссияГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала