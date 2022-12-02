https://ria.ru/20221202/fedsubsidiya-1835866586.html

Ямал получит федсубсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский

Ямал получит федсубсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский - РИА Новости, 02.12.2022

Ямал получит федсубсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получит федеральную субсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:51

2022-12-02T13:51

2022-12-02T13:51

ямало-ненецкий автономный округ

губкинский

дмитрий артюхов

жилье

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получит федеральную субсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский, сообщает пресс-служба губернатора."Правительство России одобрило региону субсидию на инженерное обеспечение 17 и 18 микрорайонов в городе Губкинский. Средства были предусмотрены в бюджете на 2023–2024 годы, однако регион получит их уже сейчас. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Объекты инженерии строятся с опережением и будут сданы в 2023 году. Строительные работы проводятся в рамках федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" и содействуют решению задачи губернатора Дмитрия Артюхова о расселении одного миллиона квадратных метров аварийного жилья."Федеральная субсидия предоставляется в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства. Софинансирование дополняет основной объем средств, предусмотренных окружным бюджетом", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко.В обоих микрорайонах ведется строительство канализационных сетей, сетей водоснабжения. В 18-ом микрорайоне завершаются работы по обустройству сети ливневой канализации. В полном объеме выполнена газификация. Также ведутся работы по отсыпке улицы Спортивной и проездов частного сектора.Жилье в микрорайонах возводится при участии Фонда жилищного строительства ЯНАО для расселения аварийных домов и других жилищных программ. В 18-ом микрорайоне уже сданы четыре жилых дома. В течение месяца в 17-ом микрорайоне завершится строительство первого дома, еще два запланировано сдать в следующем году. Застройка новых микрорайонов ведется комплексно. В микрорайоне №17 появится школа на 400 мест и детский сад на 240 мест, которые будут возведены в рамках механизма инфраструктурных облигаций банка ДОМ.РФ, уточняют власти.

https://ria.ru/20221021/yamal-1825642362.html

https://ria.ru/20221123/titul-1833740106.html

губкинский

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

губкинский, дмитрий артюхов, жилье