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Ямал получит федсубсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский - РИА Новости, 02.12.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221202/fedsubsidiya-1835866586.html
Ямал получит федсубсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский
Ямал получит федсубсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский - РИА Новости, 02.12.2022
Ямал получит федсубсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получит федеральную субсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:51
2022-12-02T13:51
ямало-ненецкий автономный округ
губкинский
дмитрий артюхов
жилье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получит федеральную субсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский, сообщает пресс-служба губернатора."Правительство России одобрило региону субсидию на инженерное обеспечение 17 и 18 микрорайонов в городе Губкинский. Средства были предусмотрены в бюджете на 2023–2024 годы, однако регион получит их уже сейчас. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Объекты инженерии строятся с опережением и будут сданы в 2023 году. Строительные работы проводятся в рамках федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" и содействуют решению задачи губернатора Дмитрия Артюхова о расселении одного миллиона квадратных метров аварийного жилья."Федеральная субсидия предоставляется в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства. Софинансирование дополняет основной объем средств, предусмотренных окружным бюджетом", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко.В обоих микрорайонах ведется строительство канализационных сетей, сетей водоснабжения. В 18-ом микрорайоне завершаются работы по обустройству сети ливневой канализации. В полном объеме выполнена газификация. Также ведутся работы по отсыпке улицы Спортивной и проездов частного сектора.Жилье в микрорайонах возводится при участии Фонда жилищного строительства ЯНАО для расселения аварийных домов и других жилищных программ. В 18-ом микрорайоне уже сданы четыре жилых дома. В течение месяца в 17-ом микрорайоне завершится строительство первого дома, еще два запланировано сдать в следующем году. Застройка новых микрорайонов ведется комплексно. В микрорайоне №17 появится школа на 400 мест и детский сад на 240 мест, которые будут возведены в рамках механизма инфраструктурных облигаций банка ДОМ.РФ, уточняют власти.
https://ria.ru/20221021/yamal-1825642362.html
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губкинский, дмитрий артюхов, жилье
Ямало-Ненецкий автономный округ, Губкинский, Дмитрий Артюхов, Жилье
13:51 02.12.2022
 

Ямал получит федсубсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский

© Фото : правительство ЯНАОЯмал получит федеральную субсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский
Ямал получит федеральную субсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : правительство ЯНАО
Ямал получит федеральную субсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получит федеральную субсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский, сообщает пресс-служба губернатора.
"Правительство России одобрило региону субсидию на инженерное обеспечение 17 и 18 микрорайонов в городе Губкинский. Средства были предусмотрены в бюджете на 2023–2024 годы, однако регион получит их уже сейчас. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Объекты инженерии строятся с опережением и будут сданы в 2023 году. Строительные работы проводятся в рамках федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" и содействуют решению задачи губернатора Дмитрия Артюхова о расселении одного миллиона квадратных метров аварийного жилья.
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"Федеральная субсидия предоставляется в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства. Софинансирование дополняет основной объем средств, предусмотренных окружным бюджетом", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко.
В обоих микрорайонах ведется строительство канализационных сетей, сетей водоснабжения. В 18-ом микрорайоне завершаются работы по обустройству сети ливневой канализации. В полном объеме выполнена газификация. Также ведутся работы по отсыпке улицы Спортивной и проездов частного сектора.
Жилье в микрорайонах возводится при участии Фонда жилищного строительства ЯНАО для расселения аварийных домов и других жилищных программ. В 18-ом микрорайоне уже сданы четыре жилых дома. В течение месяца в 17-ом микрорайоне завершится строительство первого дома, еще два запланировано сдать в следующем году. Застройка новых микрорайонов ведется комплексно. В микрорайоне №17 появится школа на 400 мест и детский сад на 240 мест, которые будут возведены в рамках механизма инфраструктурных облигаций банка ДОМ.РФ, уточняют власти.
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