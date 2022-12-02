https://ria.ru/20221202/fabrikatsiya-1835755231.html
В Донбассе рассказали о фабрикации украинскими силовиками уголовных дел
В Донбассе рассказали о фабрикации украинскими силовиками уголовных дел - РИА Новости, 02.12.2022
В Донбассе рассказали о фабрикации украинскими силовиками уголовных дел
Украинские силовики фабриковали уголовные дела против женщин, чтобы путем шантажа выманить и захватить их мужей, участвовавших в донбасском ополчении, об одном... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T04:14
2022-12-02T04:14
2022-12-02T04:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
донецк
служба безопасности украины
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МАРИУПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики фабриковали уголовные дела против женщин, чтобы путем шантажа выманить и захватить их мужей, участвовавших в донбасском ополчении, об одном из таких случаев рассказала РИА Новости осужденная украинским судом по надуманному поводу Евгения Скидан."В октябре 2015 года меня задержал ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью - ред.), украинский ОБОП города Красноармейска… Муж у меня гражданский, у нас двое детей, мы не расписаны, он воевал в ополчении с самого начала", - сказала она.По словам Скидан, ее супруг - Алексей - служил в Донецком аэропорту по вахтовому методу: 10 дней на позициях, 10 дней отдыха, во время которого ополченцы располагались в бывшем здании СБУ в Донецке."Я поехала в СБУ к Леше, поехала на свой день рождения, мы фотографировались с ними (ополченцами - ред.) на фоне флага России, ДНР, и он выложил это в интернет", - рассказала Скидан.После этого Евгению, проживавшую на подконтрольной Киеву части территории ДНР, обвинили в передаче "подельнику" вооружения и наркотиков, которых она никогда не видела. "Якобы у моего подельника, который был единственным моим свидетелем на суде, он говорил, что я передала ему оружие… Я видела это все только на фотографии", - сказала она.По словам Скидан, украинские силовики заявили, что она получит от 8 до 15 лет, но если ее гражданский муж в течение двух лет приедет на территорию Украины, наказание смягчат - до трех лет условно с отсрочкой на два года. Суд приговорил женщину к условному сроку, как и обещала украинская сторона, однако после первых допросов, когда ее отпустили домой, она успела предупредить гражданского мужа о возможных провокациях, утверждает Скидан."Набрала Лешу, сказала ему, что тебя хотят здесь видеть под любым предлогом… Ему звонили, что у него сын умер, чтобы он приехал. Я его предупредила и мы больше не общались", - рассказала она, добавив, что в итоге провела в заключении восемь лет по уголовной статье.
https://ria.ru/20221105/pedagog-1829355850.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, красноармейск, донецк, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Донецк, Служба безопасности Украины
04:14 02.12.2022 (обновлено: 04:36 02.12.2022)
В Донбассе рассказали о фабрикации украинскими силовиками уголовных дел
Осужденная Скидан: украинские силовики фабриковали дела против жен ополченцев из ДНР