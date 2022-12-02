Рейтинг@Mail.ru
В Донбассе рассказали о фабрикации украинскими силовиками уголовных дел - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/fabrikatsiya-1835755231.html
В Донбассе рассказали о фабрикации украинскими силовиками уголовных дел
В Донбассе рассказали о фабрикации украинскими силовиками уголовных дел - РИА Новости, 02.12.2022
В Донбассе рассказали о фабрикации украинскими силовиками уголовных дел
Украинские силовики фабриковали уголовные дела против женщин, чтобы путем шантажа выманить и захватить их мужей, участвовавших в донбасском ополчении, об одном... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T04:14
2022-12-02T04:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
донецк
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd77bec1f9c3885a608d6581a04b60d1.jpg
МАРИУПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики фабриковали уголовные дела против женщин, чтобы путем шантажа выманить и захватить их мужей, участвовавших в донбасском ополчении, об одном из таких случаев рассказала РИА Новости осужденная украинским судом по надуманному поводу Евгения Скидан."В октябре 2015 года меня задержал ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью - ред.), украинский ОБОП города Красноармейска… Муж у меня гражданский, у нас двое детей, мы не расписаны, он воевал в ополчении с самого начала", - сказала она.По словам Скидан, ее супруг - Алексей - служил в Донецком аэропорту по вахтовому методу: 10 дней на позициях, 10 дней отдыха, во время которого ополченцы располагались в бывшем здании СБУ в Донецке."Я поехала в СБУ к Леше, поехала на свой день рождения, мы фотографировались с ними (ополченцами - ред.) на фоне флага России, ДНР, и он выложил это в интернет", - рассказала Скидан.После этого Евгению, проживавшую на подконтрольной Киеву части территории ДНР, обвинили в передаче "подельнику" вооружения и наркотиков, которых она никогда не видела. "Якобы у моего подельника, который был единственным моим свидетелем на суде, он говорил, что я передала ему оружие… Я видела это все только на фотографии", - сказала она.По словам Скидан, украинские силовики заявили, что она получит от 8 до 15 лет, но если ее гражданский муж в течение двух лет приедет на территорию Украины, наказание смягчат - до трех лет условно с отсрочкой на два года. Суд приговорил женщину к условному сроку, как и обещала украинская сторона, однако после первых допросов, когда ее отпустили домой, она успела предупредить гражданского мужа о возможных провокациях, утверждает Скидан."Набрала Лешу, сказала ему, что тебя хотят здесь видеть под любым предлогом… Ему звонили, что у него сын умер, чтобы он приехал. Я его предупредила и мы больше не общались", - рассказала она, добавив, что в итоге провела в заключении восемь лет по уголовной статье.
https://ria.ru/20221105/pedagog-1829355850.html
донецкая народная республика
красноармейск
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68ccf9ec66a577819a6073b5e2371d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, красноармейск, донецк, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Донецк, Служба безопасности Украины
04:14 02.12.2022 (обновлено: 04:36 02.12.2022)
 
В Донбассе рассказали о фабрикации украинскими силовиками уголовных дел

Осужденная Скидан: украинские силовики фабриковали дела против жен ополченцев из ДНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики фабриковали уголовные дела против женщин, чтобы путем шантажа выманить и захватить их мужей, участвовавших в донбасском ополчении, об одном из таких случаев рассказала РИА Новости осужденная украинским судом по надуманному поводу Евгения Скидан.
"В октябре 2015 года меня задержал ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью - ред.), украинский ОБОП города Красноармейска… Муж у меня гражданский, у нас двое детей, мы не расписаны, он воевал в ополчении с самого начала", - сказала она.
По словам Скидан, ее супруг - Алексей - служил в Донецком аэропорту по вахтовому методу: 10 дней на позициях, 10 дней отдыха, во время которого ополченцы располагались в бывшем здании СБУ в Донецке.
"Я поехала в СБУ к Леше, поехала на свой день рождения, мы фотографировались с ними (ополченцами - ред.) на фоне флага России, ДНР, и он выложил это в интернет", - рассказала Скидан.
После этого Евгению, проживавшую на подконтрольной Киеву части территории ДНР, обвинили в передаче "подельнику" вооружения и наркотиков, которых она никогда не видела. "Якобы у моего подельника, который был единственным моим свидетелем на суде, он говорил, что я передала ему оружие… Я видела это все только на фотографии", - сказала она.
По словам Скидан, украинские силовики заявили, что она получит от 8 до 15 лет, но если ее гражданский муж в течение двух лет приедет на территорию Украины, наказание смягчат - до трех лет условно с отсрочкой на два года. Суд приговорил женщину к условному сроку, как и обещала украинская сторона, однако после первых допросов, когда ее отпустили домой, она успела предупредить гражданского мужа о возможных провокациях, утверждает Скидан.
"Набрала Лешу, сказала ему, что тебя хотят здесь видеть под любым предлогом… Ему звонили, что у него сын умер, чтобы он приехал. Я его предупредила и мы больше не общались", - рассказала она, добавив, что в итоге провела в заключении восемь лет по уголовной статье.
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 14:45
В партии Порошенко хотят судить украинских педагогов, работающих в России
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДонецкСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала