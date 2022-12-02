https://ria.ru/20221202/evakuatsiya-1835964533.html
Участник онлайн-встречи с Путиным в Донецке эвакуировался из-за обстрела
Участник онлайн-встречи с Путиным в Донецке эвакуировался из-за обстрела - РИА Новости, 02.12.2022
Участник онлайн-встречи с Путиным в Донецке эвакуировался из-за обстрела
Ветерану боевых действий Вадиму Серику из Донбасса пришлось покинуть встречу в онлайн-формате с Владимиром Путиным из-за ударов по Донецку, сообщил телеканал... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:02
2022-12-02T18:02
2022-12-02T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ветерану боевых действий Вадиму Серику из Донбасса пришлось покинуть встречу в онлайн-формате с Владимиром Путиным из-за ударов по Донецку, сообщил телеканал "Россия 24".Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 16:50 мск выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка десять ракет из РСЗО "Град".Вадим Серик успел пообщаться с президентом до обстрела. Среди прочего он поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав России. Глава государства в ответ выразил восхищение мужеством и храбростью местных бойцов, которые рискнули жизнью и здоровьем ради других. Президент сегодня встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.
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в мире, владимир путин, донецк, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк, Донбасс, Россия
18:02 02.12.2022 (обновлено: 19:10 02.12.2022)
Участник онлайн-встречи с Путиным в Донецке эвакуировался из-за обстрела
Участнику онлайн-встречи с Путиным в Донецке Серику пришлось эвакуироваться из-за обстрела