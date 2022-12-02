Рейтинг@Mail.ru
Осью экономики Европы были дешевые энергоресурсы из России, заявил Орбан - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/energoresursy-1835849045.html
Осью экономики Европы были дешевые энергоресурсы из России, заявил Орбан
Осью экономики Европы были дешевые энергоресурсы из России, заявил Орбан - РИА Новости, 02.12.2022
Осью экономики Европы были дешевые энергоресурсы из России, заявил Орбан
Осью европейской экономики десятилетиями были дешевые энергоресурсы из РФ, но большинство стран ЕС, в первую очередь, Германия и Франция добились того, что... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:21
2022-12-02T13:27
цены на нефть
виктор орбан
владимир путин
россия
европа
венгрия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833317904_0:73:2049:1225_1920x0_80_0_0_c23cbb777b331525de2969dbafc8e878.jpg
БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. Осью европейской экономики десятилетиями были дешевые энергоресурсы из РФ, но большинство стран ЕС, в первую очередь, Германия и Франция добились того, что Европа отрезала себя от сотрудничества с Россией, а другой модели взамен никто не предложил, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Пока что Европа потерялась и блуждает в темном лесу... До сих пор стратегия Европы выглядела так, что надо пытаться получать дешевые, по сравнению с остальной частью мира, сырье и энергию из России, а взамен везти европейские технологии в виде инвестиций в Россию. Несколько десятилетий это было осью европейской экономики, руководители ЕС описывали это как "свободный рынок от Лиссабона до Владивостока". Сейчас мы решили это прекратить", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживала эту идею и не считала ее хорошей, но "большинство Евросоюза, прежде всего такие "крупные игроки", как Германия и Франция, добились того, чтобы закончить эту модель". "Европа отрезала себя, постоянно каждый день отрезает себя от сотрудничества с Россией... А что взамен? Какая новая стратегия у Европы? На этот вопрос нет ответа", - сказал Орбан.Венгерский премьер указал, что закупка газа у США обходится Европе гораздо дороже, в "дорогая энергия - это всегда рост цен".По его словам, Европа разделилась на два лагеря: большинство составляет "лагерь войны" и поддерживает санкции, хотя они "ни на миллиметр" не приблизили мирное разрешение конфликта на Украине, а другая партия, к которой относится Венгрия выступает за мирное урегулирование и пересмотр санкционной политики."Я задавал этот вопрос, какова новая стратегия, коллегам из "партии войны" и не получил ответа... Поэтому у Венгрии нет выбора, мы не можем ожидать, что кто-то даст нам ответ на этот вопрос... мы не можем ждать, мы должны сами строить новую экономическую модель на основе наших мощностей и ресурсов", - добавил Орбан.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835828634.html
https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835553361.html
https://ria.ru/20221202/potolok-1835832080.html
россия
европа
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833317904_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_b286312602a3d1982b7170c4181ce211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, виктор орбан, владимир путин, россия, европа, венгрия, евросоюз
Цены на нефть, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия, Европа, Венгрия, Евросоюз
13:21 02.12.2022 (обновлено: 13:27 02.12.2022)
 
Осью экономики Европы были дешевые энергоресурсы из России, заявил Орбан

Орбан: Европа лишила себя дешевых энергоресурсов из России, составлявших ось экономики

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. Осью европейской экономики десятилетиями были дешевые энергоресурсы из РФ, но большинство стран ЕС, в первую очередь, Германия и Франция добились того, что Европа отрезала себя от сотрудничества с Россией, а другой модели взамен никто не предложил, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Пока что Европа потерялась и блуждает в темном лесу... До сих пор стратегия Европы выглядела так, что надо пытаться получать дешевые, по сравнению с остальной частью мира, сырье и энергию из России, а взамен везти европейские технологии в виде инвестиций в Россию. Несколько десятилетий это было осью европейской экономики, руководители ЕС описывали это как "свободный рынок от Лиссабона до Владивостока". Сейчас мы решили это прекратить", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 12:33
Орбан хочет добиться исключений из санкций на атомную энергетику и газ
Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживала эту идею и не считала ее хорошей, но "большинство Евросоюза, прежде всего такие "крупные игроки", как Германия и Франция, добились того, чтобы закончить эту модель". "Европа отрезала себя, постоянно каждый день отрезает себя от сотрудничества с Россией... А что взамен? Какая новая стратегия у Европы? На этот вопрос нет ответа", - сказал Орбан.
Венгерский премьер указал, что закупка газа у США обходится Европе гораздо дороже, в "дорогая энергия - это всегда рост цен".
По его словам, Европа разделилась на два лагеря: большинство составляет "лагерь войны" и поддерживает санкции, хотя они "ни на миллиметр" не приблизили мирное разрешение конфликта на Украине, а другая партия, к которой относится Венгрия выступает за мирное урегулирование и пересмотр санкционной политики.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 13:44
Объектом санкций Запада может стать кто угодно, заявил Лавров
"Я задавал этот вопрос, какова новая стратегия, коллегам из "партии войны" и не получил ответа... Поэтому у Венгрии нет выбора, мы не можем ожидать, что кто-то даст нам ответ на этот вопрос... мы не можем ждать, мы должны сами строить новую экономическую модель на основе наших мощностей и ресурсов", - добавил Орбан.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 12:39
В Кремле не стали комментировать возможный потолок цен на российскую нефть
 
Цены на нефтьВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссияЕвропаВенгрияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала