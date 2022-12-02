13:21 02.12.2022 (обновлено: 13:27 02.12.2022)
Осью экономики Европы были дешевые энергоресурсы из России, заявил Орбан
Орбан: Европа лишила себя дешевых энергоресурсов из России, составлявших ось экономики
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. Осью европейской экономики десятилетиями были дешевые энергоресурсы из РФ, но большинство стран ЕС, в первую очередь, Германия и Франция добились того, что Европа отрезала себя от сотрудничества с Россией, а другой модели взамен никто не предложил, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Пока что Европа потерялась и блуждает в темном лесу... До сих пор стратегия Европы выглядела так, что надо пытаться получать дешевые, по сравнению с остальной частью мира, сырье и энергию из России, а взамен везти европейские технологии в виде инвестиций в Россию. Несколько десятилетий это было осью европейской экономики, руководители ЕС описывали это как "свободный рынок от Лиссабона до Владивостока". Сейчас мы решили это прекратить", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживала эту идею и не считала ее хорошей, но "большинство Евросоюза, прежде всего такие "крупные игроки", как Германия и Франция, добились того, чтобы закончить эту модель". "Европа отрезала себя, постоянно каждый день отрезает себя от сотрудничества с Россией... А что взамен? Какая новая стратегия у Европы? На этот вопрос нет ответа", - сказал Орбан.
Венгерский премьер указал, что закупка газа у США обходится Европе гораздо дороже, в "дорогая энергия - это всегда рост цен".
По его словам, Европа разделилась на два лагеря: большинство составляет "лагерь войны" и поддерживает санкции, хотя они "ни на миллиметр" не приблизили мирное разрешение конфликта на Украине, а другая партия, к которой относится Венгрия выступает за мирное урегулирование и пересмотр санкционной политики.
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"Я задавал этот вопрос, какова новая стратегия, коллегам из "партии войны" и не получил ответа... Поэтому у Венгрии нет выбора, мы не можем ожидать, что кто-то даст нам ответ на этот вопрос... мы не можем ждать, мы должны сами строить новую экономическую модель на основе наших мощностей и ресурсов", - добавил Орбан.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.