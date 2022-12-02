https://ria.ru/20221202/elektrosnabzhenie-1835758607.html

В трех поселках Магаданской области восстановили электроснабжение

В трех поселках Магаданской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 02.12.2022

В трех поселках Магаданской области восстановили электроснабжение

Энергетики в пятницу восстановили подачу электроэнергии в поселки Магаданской области, где ветром повалило столбы линий электропередачи, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T06:18

2022-12-02T06:18

2022-12-02T06:45

происшествия

магаданская область

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 2 дек – РИА Новости. Энергетики в пятницу восстановили подачу электроэнергии в поселки Магаданской области, где ветром повалило столбы линий электропередачи, сообщает ГУ МЧС по региону.Двое суток без электричества оставались села колымского Заречья – Усть-Яна, Тауйск, Балаганное и Талон. Ветер повалил опоры ЛЭП, была объявлена лавинная опасность. Занятия в школах Магадана отменили, в городе ввели режим ЧС и закрыли для проезда несколько региональных автодорог. Перенесено множество авиарейсов."Ремонтные бригады Южных электрических сетей ПАО "Магаданэнерго" выполняют ремонтные работы по установке поврежденных столбов электропередачи. По сообщению энергетиков, …электроснабжение поселков Балаганное, Тауйск и Талон восстановлено. Аэропорт "Сокол" работает в штатном режиме, межрегиональные и внутренние авиарейсы выполняются согласно расписанию. На территориальной автодороге "Магадан-Балаганное-Талон" ограничено движение в связи с расчисткой дороги", - информирует ведомство.Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил доставить в остававшиеся без электричества села дизельные электростанции (ДЭС). "Поселки Заречья обеспечат аварийными дизельными электростанциями. Глава Ольского округа докладывает, что ДЭСки позволили не допустить остановки котельных в поселках. Тепло в домах людей и социальных учреждений было. Но очень попросил энергетиков установить ДЭС в поселках, отметив, что это планировали сделать еще восемь лет назад. Губернатор поручил министерству строительства, ЖКХ и энергетики обеспечить аварийными источниками энергии все поселки региона, которые до сих пор таковых не имеют", - говорится в сообщении правительства региона.

https://ria.ru/20221125/energiya-1834286531.html

магаданская область

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происшествия, магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)