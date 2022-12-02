https://ria.ru/20221202/elektrosnabzhenie-1835758607.html
В трех поселках Магаданской области восстановили электроснабжение
В трех поселках Магаданской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 02.12.2022
В трех поселках Магаданской области восстановили электроснабжение
Энергетики в пятницу восстановили подачу электроэнергии в поселки Магаданской области, где ветром повалило столбы линий электропередачи, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T06:18
2022-12-02T06:18
2022-12-02T06:45
происшествия
магаданская область
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 2 дек – РИА Новости. Энергетики в пятницу восстановили подачу электроэнергии в поселки Магаданской области, где ветром повалило столбы линий электропередачи, сообщает ГУ МЧС по региону.Двое суток без электричества оставались села колымского Заречья – Усть-Яна, Тауйск, Балаганное и Талон. Ветер повалил опоры ЛЭП, была объявлена лавинная опасность. Занятия в школах Магадана отменили, в городе ввели режим ЧС и закрыли для проезда несколько региональных автодорог. Перенесено множество авиарейсов."Ремонтные бригады Южных электрических сетей ПАО "Магаданэнерго" выполняют ремонтные работы по установке поврежденных столбов электропередачи. По сообщению энергетиков, …электроснабжение поселков Балаганное, Тауйск и Талон восстановлено. Аэропорт "Сокол" работает в штатном режиме, межрегиональные и внутренние авиарейсы выполняются согласно расписанию. На территориальной автодороге "Магадан-Балаганное-Талон" ограничено движение в связи с расчисткой дороги", - информирует ведомство.Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил доставить в остававшиеся без электричества села дизельные электростанции (ДЭС). "Поселки Заречья обеспечат аварийными дизельными электростанциями. Глава Ольского округа докладывает, что ДЭСки позволили не допустить остановки котельных в поселках. Тепло в домах людей и социальных учреждений было. Но очень попросил энергетиков установить ДЭС в поселках, отметив, что это планировали сделать еще восемь лет назад. Губернатор поручил министерству строительства, ЖКХ и энергетики обеспечить аварийными источниками энергии все поселки региона, которые до сих пор таковых не имеют", - говорится в сообщении правительства региона.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магаданская область, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:18 02.12.2022 (обновлено: 06:45 02.12.2022)
В трех поселках Магаданской области восстановили электроснабжение
В трех поселках Магаданской области восстановили электроснабжение после поломок опор ЛЭП
МАГАДАН, 2 дек – РИА Новости. Энергетики в пятницу восстановили подачу электроэнергии в поселки Магаданской области, где ветром повалило столбы линий электропередачи, сообщает ГУ МЧС по региону.
Двое суток без электричества оставались села колымского Заречья – Усть-Яна, Тауйск, Балаганное и Талон. Ветер повалил опоры ЛЭП, была объявлена лавинная опасность. Занятия в школах Магадана
отменили, в городе ввели режим ЧС и закрыли для проезда несколько региональных автодорог. Перенесено множество авиарейсов.
"Ремонтные бригады Южных электрических сетей ПАО "Магаданэнерго" выполняют ремонтные работы по установке поврежденных столбов электропередачи. По сообщению энергетиков, …электроснабжение поселков Балаганное, Тауйск и Талон восстановлено. Аэропорт "Сокол" работает в штатном режиме, межрегиональные и внутренние авиарейсы выполняются согласно расписанию. На территориальной автодороге "Магадан-Балаганное-Талон" ограничено движение в связи с расчисткой дороги", - информирует ведомство.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил доставить в остававшиеся без электричества села дизельные электростанции (ДЭС). "Поселки Заречья обеспечат аварийными дизельными электростанциями. Глава Ольского округа докладывает, что ДЭСки позволили не допустить остановки котельных в поселках. Тепло в домах людей и социальных учреждений было. Но очень попросил энергетиков установить ДЭС в поселках, отметив, что это планировали сделать еще восемь лет назад. Губернатор поручил министерству строительства, ЖКХ и энергетики обеспечить аварийными источниками энергии все поселки региона, которые до сих пор таковых не имеют", - говорится в сообщении правительства региона.