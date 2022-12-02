https://ria.ru/20221202/donetsk-1835884500.html

Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти

Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти - РИА Новости, 02.12.2022

Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти

Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:35

2022-12-02T14:35

2022-12-02T14:46

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Киевского района Донецка погибли три человека, еще пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221202/voennye-1835856832.html

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, происшествия