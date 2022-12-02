Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835884500.html
Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти
Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти - РИА Новости, 02.12.2022
Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:35
2022-12-02T14:46
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e67ce2b41d3f97453ca5eac4bac07d68.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Киевского района Донецка погибли три человека, еще пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221202/voennye-1835856832.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387441_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a251f1c8edf4a5c165a752e10eb56417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
14:35 02.12.2022 (обновлено: 14:46 02.12.2022)
 
Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти

Число пострадавших при обстреле Донецка украинскими войсками достигло пяти

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Киевского района Донецка погибли три человека, еще пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 13:31Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала