https://ria.ru/20221202/donbass-1835903824.html
Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января
Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января - РИА Новости, 02.12.2022
Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января
Жители ДНР смогут с 1 января обменять гривны на рубли в отделениях банков, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:31
2022-12-02T15:31
2022-12-02T15:31
виталий хоценко
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
промсвязьбанк
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774685020_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_34d5db9db85935e6994afb10a9b75490.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Жители ДНР смогут с 1 января обменять гривны на рубли в отделениях банков, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко."Если у вас на руках есть наличные сбережения в гривне, то с 1 января 2023 года их можно будет обменять в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка по курсу банка. Обменять можно будет как банкноты, так и монеты", - написал он в своем Telegram-канале.Согласно федеральному конституционному закону от 4 октября 2022 года денежной единицей на территории ДНР является рубль, поэтому с 1 января 2023 года обращение гривны на территории республики будет прекращено.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/grivna-1829616877.html
https://ria.ru/20221201/grivny-1835510716.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774685020_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_61e1ba2de5193472b40a164c613c0887.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, промсвязьбанк, экономика
Виталий Хоценко, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Промсвязьбанк, Экономика
Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января
Премьер ДНР Хоценко: жители республики смогут обменять гривны на рубли с 1 января