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Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января - РИА Новости, 02.12.2022
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Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января
Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января - РИА Новости, 02.12.2022
Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января
Жители ДНР смогут с 1 января обменять гривны на рубли в отделениях банков, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:31
2022-12-02T15:31
виталий хоценко
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
промсвязьбанк
экономика
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Жители ДНР смогут с 1 января обменять гривны на рубли в отделениях банков, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко."Если у вас на руках есть наличные сбережения в гривне, то с 1 января 2023 года их можно будет обменять в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка по курсу банка. Обменять можно будет как банкноты, так и монеты", - написал он в своем Telegram-канале.Согласно федеральному конституционному закону от 4 октября 2022 года денежной единицей на территории ДНР является рубль, поэтому с 1 января 2023 года обращение гривны на территории республики будет прекращено.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/grivna-1829616877.html
https://ria.ru/20221201/grivny-1835510716.html
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виталий хоценко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, промсвязьбанк, экономика
Виталий Хоценко, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Промсвязьбанк, Экономика
15:31 02.12.2022
 
Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января

Премьер ДНР Хоценко: жители республики смогут обменять гривны на рубли с 1 января

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в Донецке
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Женщина на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Жители ДНР смогут с 1 января обменять гривны на рубли в отделениях банков, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко.
"Если у вас на руках есть наличные сбережения в гривне, то с 1 января 2023 года их можно будет обменять в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка по курсу банка. Обменять можно будет как банкноты, так и монеты", - написал он в своем Telegram-канале.
Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Стало известно, когда в Запорожской области могут отказаться от гривны
Согласно федеральному конституционному закону от 4 октября 2022 года денежной единицей на территории ДНР является рубль, поэтому с 1 января 2023 года обращение гривны на территории республики будет прекращено.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
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Виталий ХоценкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияПромсвязьбанкЭкономика
 
 
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