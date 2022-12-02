https://ria.ru/20221202/donbass-1835903824.html

Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января

Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января - РИА Новости, 02.12.2022

Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января

Жители ДНР смогут с 1 января обменять гривны на рубли в отделениях банков, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:31

2022-12-02T15:31

2022-12-02T15:31

виталий хоценко

владимир путин

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луганская народная республика

россия

промсвязьбанк

экономика

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Жители ДНР смогут с 1 января обменять гривны на рубли в отделениях банков, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко."Если у вас на руках есть наличные сбережения в гривне, то с 1 января 2023 года их можно будет обменять в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка по курсу банка. Обменять можно будет как банкноты, так и монеты", - написал он в своем Telegram-канале.Согласно федеральному конституционному закону от 4 октября 2022 года денежной единицей на территории ДНР является рубль, поэтому с 1 января 2023 года обращение гривны на территории республики будет прекращено.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/grivna-1829616877.html

https://ria.ru/20221201/grivny-1835510716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виталий хоценко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, промсвязьбанк, экономика