https://ria.ru/20221202/buryaty-1835954871.html

Цыденов ответил на слова папы римского о жестокости бурятов

Цыденов ответил на слова папы римского о жестокости бурятов - РИА Новости, 02.12.2022

Цыденов ответил на слова папы римского о жестокости бурятов

Военные из Бурятии в ходе спецоперации показывают высокий боевой дух и воинскую подготовку, заявил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:30

2022-12-02T17:30

2022-12-02T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

алексей цыденов

россия

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

республика бурятия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Военные из Бурятии в ходе спецоперации показывают высокий боевой дух и воинскую подготовку, заявил глава республики Алексей Цыденов.Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова папы Римского "извращением".Ранее глава Бурятии назвал высказывания папы Римского "как минимум странными".В пятницу в эфире Первого канала он отметил, что среди участников спецоперации из Бурятии шесть Героев России. "Наши бойцы с достоинством воюют и воюют хорошо, что их заметили, на них обратили внимание, значит, они делают свое дело так, как надо... И это показывает уровень духа, силы, воинской подготовки наших ребят", - заявил Цыденов, комментируя высказывания папы Римского.Он добавил, что считает попытки "выделить каких-то отдельных представителей каких-то наций" проявлением желания "разделять и властвовать".Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев ранее заявил, что слова папы Римского - реакция на "ультимативную позицию Кадырова и его команды" против "всемирного ЛГБТ-лобби", спикер чеченского парламента Магомед Даудов удивился "примитивным рассуждениям" папы Римского, подчеркнув, что нет ни одного факта военного преступления со стороны чеченцев и бурятов на Украине. Сам Рамзан Кадыров в ответ на слова папы Римского показал, как чеченцы на передовой обращаются с пленными украинцами, отметив, что быть жестокими нет никакой необходимости - "пока".

https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835523949.html

https://ria.ru/20221130/kadyrov-1835154859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, алексей цыденов, россия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), республика бурятия