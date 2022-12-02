Цыденов ответил на слова папы римского о жестокости бурятов
Цыденов в ответ на слова папы Римского заявил, что бойцы из Бурятии воюют с достоинством
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Военные из Бурятии в ходе спецоперации показывают высокий боевой дух и воинскую подготовку, заявил глава республики Алексей Цыденов.
Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова папы Римского "извращением".
Ранее глава Бурятии назвал высказывания папы Римского "как минимум странными".
В пятницу в эфире Первого канала он отметил, что среди участников спецоперации из Бурятии шесть Героев России. "Наши бойцы с достоинством воюют и воюют хорошо, что их заметили, на них обратили внимание, значит, они делают свое дело так, как надо... И это показывает уровень духа, силы, воинской подготовки наших ребят", - заявил Цыденов, комментируя высказывания папы Римского.
Он добавил, что считает попытки "выделить каких-то отдельных представителей каких-то наций" проявлением желания "разделять и властвовать".
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев ранее заявил, что слова папы Римского - реакция на "ультимативную позицию Кадырова и его команды" против "всемирного ЛГБТ-лобби", спикер чеченского парламента Магомед Даудов удивился "примитивным рассуждениям" папы Римского, подчеркнув, что нет ни одного факта военного преступления со стороны чеченцев и бурятов на Украине. Сам Рамзан Кадыров в ответ на слова папы Римского показал, как чеченцы на передовой обращаются с пленными украинцами, отметив, что быть жестокими нет никакой необходимости - "пока".