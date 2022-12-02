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Цыденов ответил на слова папы римского о жестокости бурятов - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/buryaty-1835954871.html
Цыденов ответил на слова папы римского о жестокости бурятов
Цыденов ответил на слова папы римского о жестокости бурятов - РИА Новости, 02.12.2022
Цыденов ответил на слова папы римского о жестокости бурятов
Военные из Бурятии в ходе спецоперации показывают высокий боевой дух и воинскую подготовку, заявил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:30
2022-12-02T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
алексей цыденов
россия
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
республика бурятия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Военные из Бурятии в ходе спецоперации показывают высокий боевой дух и воинскую подготовку, заявил глава республики Алексей Цыденов.Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова папы Римского "извращением".Ранее глава Бурятии назвал высказывания папы Римского "как минимум странными".В пятницу в эфире Первого канала он отметил, что среди участников спецоперации из Бурятии шесть Героев России. "Наши бойцы с достоинством воюют и воюют хорошо, что их заметили, на них обратили внимание, значит, они делают свое дело так, как надо... И это показывает уровень духа, силы, воинской подготовки наших ребят", - заявил Цыденов, комментируя высказывания папы Римского.Он добавил, что считает попытки "выделить каких-то отдельных представителей каких-то наций" проявлением желания "разделять и властвовать".Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев ранее заявил, что слова папы Римского - реакция на "ультимативную позицию Кадырова и его команды" против "всемирного ЛГБТ-лобби", спикер чеченского парламента Магомед Даудов удивился "примитивным рассуждениям" папы Римского, подчеркнув, что нет ни одного факта военного преступления со стороны чеченцев и бурятов на Украине. Сам Рамзан Кадыров в ответ на слова папы Римского показал, как чеченцы на передовой обращаются с пленными украинцами, отметив, что быть жестокими нет никакой необходимости - "пока".
https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835523949.html
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в мире, алексей цыденов, россия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), республика бурятия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Цыденов, Россия, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Республика Бурятия
17:30 02.12.2022
 
Цыденов ответил на слова папы римского о жестокости бурятов

Цыденов в ответ на слова папы Римского заявил, что бойцы из Бурятии воюют с достоинством

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Военные из Бурятии в ходе спецоперации показывают высокий боевой дух и воинскую подготовку, заявил глава республики Алексей Цыденов.
Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова папы Римского "извращением".
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Ранее глава Бурятии назвал высказывания папы Римского "как минимум странными".
В пятницу в эфире Первого канала он отметил, что среди участников спецоперации из Бурятии шесть Героев России. "Наши бойцы с достоинством воюют и воюют хорошо, что их заметили, на них обратили внимание, значит, они делают свое дело так, как надо... И это показывает уровень духа, силы, воинской подготовки наших ребят", - заявил Цыденов, комментируя высказывания папы Римского.
Он добавил, что считает попытки "выделить каких-то отдельных представителей каких-то наций" проявлением желания "разделять и властвовать".
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев ранее заявил, что слова папы Римского - реакция на "ультимативную позицию Кадырова и его команды" против "всемирного ЛГБТ-лобби", спикер чеченского парламента Магомед Даудов удивился "примитивным рассуждениям" папы Римского, подчеркнув, что нет ни одного факта военного преступления со стороны чеченцев и бурятов на Украине. Сам Рамзан Кадыров в ответ на слова папы Римского показал, как чеченцы на передовой обращаются с пленными украинцами, отметив, что быть жестокими нет никакой необходимости - "пока".
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