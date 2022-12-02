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Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.12.2022
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Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин
Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.12.2022
Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде заявил, что из-за действий западных стран подорваны ключевые для... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:37
2022-12-02T09:37
экономика
михаил мишустин
абдулла арипов
узбекистан
самарканд
россия
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде заявил, что из-за действий западных стран подорваны ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, доверие к мировым валютам.По словам Мишустина, в этой ситуации противостоять вызовам странам можно только сообща."Из-за действий западных стран – подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам. В этой ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща", - сказал Мишустин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.
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экономика, михаил мишустин, абдулла арипов, узбекистан, самарканд, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Абдулла Арипов, Узбекистан, Самарканд, Россия
09:37 02.12.2022
 
Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ М. Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде заявил, что из-за действий западных стран подорваны ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, доверие к мировым валютам.
По словам Мишустина, в этой ситуации противостоять вызовам странам можно только сообща.
"Из-за действий западных стран – подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам. В этой ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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ЭкономикаМихаил МишустинАбдулла АриповУзбекистанСамаркандРоссия
 
 
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