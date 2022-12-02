https://ria.ru/20221202/biznes-1835776258.html
Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин
Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.12.2022
Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде заявил, что из-за действий западных стран подорваны ключевые для... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:37
2022-12-02T09:37
2022-12-02T09:37
экономика
михаил мишустин
абдулла арипов
узбекистан
самарканд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833962141_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_76db3ca69676ecf5b585c96760c1a3de.jpg
САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде заявил, что из-за действий западных стран подорваны ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, доверие к мировым валютам.По словам Мишустина, в этой ситуации противостоять вызовам странам можно только сообща."Из-за действий западных стран – подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам. В этой ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща", - сказал Мишустин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20221124/mishustin-1833971975.html
узбекистан
самарканд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833962141_414:0:3143:2047_1920x0_80_0_0_2c56fce06a023dfe370221f2ddd741d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, абдулла арипов, узбекистан, самарканд, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Абдулла Арипов, Узбекистан, Самарканд, Россия
Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса