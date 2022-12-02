https://ria.ru/20221202/biznes-1835776258.html

Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин

Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.12.2022

Западные страны подорвали ключевые понятия для бизнеса, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде заявил, что из-за действий западных стран подорваны ключевые для... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:37

2022-12-02T09:37

2022-12-02T09:37

экономика

михаил мишустин

абдулла арипов

узбекистан

самарканд

россия

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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде заявил, что из-за действий западных стран подорваны ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, доверие к мировым валютам.По словам Мишустина, в этой ситуации противостоять вызовам странам можно только сообща."Из-за действий западных стран – подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам. В этой ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща", - сказал Мишустин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/mishustin-1833971975.html

узбекистан

самарканд

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, абдулла арипов, узбекистан, самарканд, россия