https://ria.ru/20221202/bezhentsy-1835755403.html

Живущие на круизном судне беженцы с Украины пожаловались на неудобства

Живущие на круизном судне беженцы с Украины пожаловались на неудобства - РИА Новости, 02.12.2022

Живущие на круизном судне беженцы с Украины пожаловались на неудобства

Украинские беженцы рассказали о неудобствах, связанных с проживанием на круизном лайнере Ambition, зафрахтованном правительством Шотландии для их размещения,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T04:23

2022-12-02T04:23

2022-12-02T04:23

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Украинские беженцы рассказали о неудобствах, связанных с проживанием на круизном лайнере Ambition, зафрахтованном правительством Шотландии для их размещения, пишет газета Observer.Украинцы сообщили изданию, что многие из них страдали от кашля и расстройства желудка. Так, житель Киева, который находится на лайнере на протяжении трех недель, рассказал, что слышал о подобных случаях, при этом интервью, как пишет издание, было прервано сотрудником охраны, который попросил журналиста покинуть судно.Как отмечает Observer, состояние украинцев вызывает тревогу на фоне сообщений о карантине, вызванном случаем скарлатины. Так, один мужчина рассказал, что в начале ноября он и его сын провели неделю в каюте после выявления у ребенка бактериальной инфекции. По словам беженца, ему известно по крайней мере о еще одном подобном случае, при этом никаких официальных объявлений о карантине не было.Также беженцы пожаловались, что не могут открывать окна в каютах из-за запаха от расположенной рядом мусорной свалки, кроме того, они сталкиваются с трудностями при отправке детей в местную школу. По данным источника Observer, в ноябре десяткам детей пришлось добираться до учебного заведения пешком, им сообщили, что "в бюджете нет средств на школьные автобусы".Кроме того, жильцам судна не разрешается сходить с него на территорию дока, как пояснили Observer сотрудники службы безопасности, что это "зона ограниченного доступа" и передвигаться по ней опасно из-за движения специальной техники. Чтобы покинуть свое временное жилище, украинцам приходится садиться на специальные автобусы, которые довозят их либо до въезда в порт, либо до близлежащего торгового центра.Лайнер Ambition пришвартован в промышленном доке порта Клайд в шотландском Глазго, правительство региона зафрахтовало его для размещения до 1750 украинцев. На данный момент там проживают около 1200 беженцев. Еще одно судно для размещения украинцев, Victoria I, пришвартовано в порту города Эдинбург. Всего с февраля в Шотландию прибыли почти 22 тысячи беженцев с Украины.

https://ria.ru/20221123/bezhentsy-1833528886.html

https://ria.ru/20221111/vozvraschenie-1830652472.html

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в мире, украина, шотландия