https://ria.ru/20221202/bayden-1835952210.html
Американцы испугались за Байдена после встречи с Макроном
Американцы испугались за Байдена после встречи с Макроном - РИА Новости, 02.12.2022
Американцы испугались за Байдена после встречи с Макроном
Долгое рукопожатие президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона вызвало у читателей издания Breitbart опасения за здоровье американского лидера. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:21
2022-12-02T17:21
2022-12-02T17:48
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Долгое рукопожатие президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона вызвало у читателей издания Breitbart опасения за здоровье американского лидера.Накануне Белый дом опубликовал кадры со встречи глав государств, на которых видно, как Байден на протяжении 42 секунд удерживал руку Макрона при приветствии. Французский политик при этом выглядел очень смущенным и растерянным.Одни читатели издания посчитали этот эпизод смешным, а другие озадачились состоянием здоровья американского лидера."Байден просто решил, что иначе упадет", — написал пользователь с ником El Kabong."Он думал, что трогает девичьи волосы", — пошутил Hellner."Виноват телесуфлер, который подсказал "пожать руки", а не "пожать руки в течение трех секунд, а затем отпустить", — предположил Phantomp."Крипово даже для Макрона", — поделился LuciusAnnaeusSeneca."Не зря же его прозвали "криповым Джо", — добавил catb55."Так и есть. А его жена — как бабуля этой девочки", — ответил ему An Englishman from 1381.А пользователь с ником AlgorithmicAnalyst увидел в поведении Байдена признаки деменции.Комментатор Meremortal рассказал, что его отец умер от болезни Альцгеймера и в последние годы жизни пожимал руки именно так.Эммануэль Макрон находится с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.В ноябре президенту США исполнилось 80 лет. С американским лидером регулярно происходят конфузы. К примеру, Байден неоднократно называл вице-президента США Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран – с Ираком и Украиной.
https://ria.ru/20221006/bayden-1821862466.html
https://ria.ru/20221110/bayden-1830409504.html
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в мире, джо байден, сша, франция, эммануэль макрон
В мире, Джо Байден, США, Франция, Эммануэль Макрон
17:21 02.12.2022 (обновлено: 17:48 02.12.2022)
Американцы испугались за Байдена после встречи с Макроном
Читатели Breitbart испугались за Байдена после "зависания" на встрече с Макроном
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Долгое рукопожатие президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона вызвало у читателей издания Breitbart
опасения за здоровье американского лидера.
Накануне Белый дом опубликовал кадры со встречи глав государств, на которых видно, как Байден на протяжении 42 секунд удерживал руку Макрона при приветствии. Французский политик при этом выглядел очень смущенным и растерянным.
Одни читатели издания посчитали этот эпизод смешным, а другие озадачились состоянием здоровья американского лидера.
"Байден просто решил, что иначе упадет", — написал пользователь с ником El Kabong.
"Он думал, что трогает девичьи волосы", — пошутил Hellner.
"Виноват телесуфлер, который подсказал "пожать руки", а не "пожать руки в течение трех секунд, а затем отпустить", — предположил Phantomp.
"Крипово даже для Макрона", — поделился LuciusAnnaeusSeneca.
"Не зря же его прозвали "криповым Джо", — добавил catb55.
"Макрон выглядит как маленькая девочка", — написал еще один участник обсуждения.
"Так и есть. А его жена — как бабуля этой девочки", — ответил ему An Englishman from 1381.
А пользователь с ником AlgorithmicAnalyst увидел в поведении Байдена признаки деменции.
"Однажды я испытал такое на себе: человек с деменцией взял меня за руку и не отпускал. Странно и неприятно", — добавил он.
Комментатор Meremortal рассказал, что его отец умер от болезни Альцгеймера и в последние годы жизни пожимал руки именно так.
Эммануэль Макрон находится с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.
В ноябре президенту США исполнилось 80 лет. С американским лидером регулярно происходят конфузы. К примеру, Байден неоднократно называл вице-президента США Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран – с Ираком и Украиной.