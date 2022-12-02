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"АвтоВАЗ" зафиксировал рост продаж в России в ноябре - РИА Новости, 02.12.2022
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"АвтоВАЗ" зафиксировал рост продаж в России в ноябре
"АвтоВАЗ" зафиксировал рост продаж в России в ноябре - РИА Новости, 02.12.2022
"АвтоВАЗ" зафиксировал рост продаж в России в ноябре
Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли на 13,5% - до рекордных с начала года 21,7 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:22
2022-12-02T09:22
авто
максим соколов
россия
тольятти
ижевск
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли на 13,5% - до рекордных с начала года 21,7 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании."По итогам ноября 2022 года в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей Lada, что является лучшим результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре 2022 года", - сообщает "АвтоВАЗ".Однако к ноябрю прошлого года падение продаж составило 15%. В целом за 11 месяцев было продано 164,6 тысячи машин бренда (-48,7% в годовом выражении).Продажи легковых Lada Granta в ноябре 2022 года составили 13 015 автомобилей, что на 80% выше показателя годичной давности. Наибольший рост продемонстрировала Lada Niva Legend: в ноябре 2022 года было продано 3 222 автомобиля (рост на 132,6% к ноябрю 2021 года). При этом продажи Niva Travel составили 3676 автомобилей, увеличившись на 64,6% в годовом выражении."Рост продаж в последние три месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования, введенных министерством промышленности и торговли России, и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров Lada и самого востребованного оснащения", - прокомментировал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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авто, максим соколов, россия, тольятти, ижевск, автоваз, lada vesta, renault logan
Авто, Максим Соколов, Россия, Тольятти, Ижевск, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Renault Logan
09:22 02.12.2022
 
"АвтоВАЗ" зафиксировал рост продаж в России в ноябре

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли на 13,5 процента к октябрю

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в медиабанкЗавод "АвтоВАЗ"
Завод АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Завод "АвтоВАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли на 13,5% - до рекордных с начала года 21,7 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании.
"По итогам ноября 2022 года в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей Lada, что является лучшим результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре 2022 года", - сообщает "АвтоВАЗ".
Однако к ноябрю прошлого года падение продаж составило 15%. В целом за 11 месяцев было продано 164,6 тысячи машин бренда (-48,7% в годовом выражении).
Продажи легковых Lada Granta в ноябре 2022 года составили 13 015 автомобилей, что на 80% выше показателя годичной давности. Наибольший рост продемонстрировала Lada Niva Legend: в ноябре 2022 года было продано 3 222 автомобиля (рост на 132,6% к ноябрю 2021 года). При этом продажи Niva Travel составили 3676 автомобилей, увеличившись на 64,6% в годовом выражении.
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"Рост продаж в последние три месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования, введенных министерством промышленности и торговли России, и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров Lada и самого востребованного оснащения", - прокомментировал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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АвтоМаксим СоколовРоссияТольяттиИжевскАвтоВАЗLada VestaRenault Logan
 
 
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