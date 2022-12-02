https://ria.ru/20221202/avtovaz-1835772675.html

"АвтоВАЗ" зафиксировал рост продаж в России в ноябре

"АвтоВАЗ" зафиксировал рост продаж в России в ноябре - РИА Новости, 02.12.2022

"АвтоВАЗ" зафиксировал рост продаж в России в ноябре

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли на 13,5% - до рекордных с начала года 21,7 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:22

2022-12-02T09:22

2022-12-02T09:22

авто

максим соколов

россия

тольятти

ижевск

автоваз

lada vesta

renault logan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_0:195:3296:2048_1920x0_80_0_0_6bdc4168906d12930b67909e46e190f9.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли на 13,5% - до рекордных с начала года 21,7 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании."По итогам ноября 2022 года в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей Lada, что является лучшим результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре 2022 года", - сообщает "АвтоВАЗ".Однако к ноябрю прошлого года падение продаж составило 15%. В целом за 11 месяцев было продано 164,6 тысячи машин бренда (-48,7% в годовом выражении).Продажи легковых Lada Granta в ноябре 2022 года составили 13 015 автомобилей, что на 80% выше показателя годичной давности. Наибольший рост продемонстрировала Lada Niva Legend: в ноябре 2022 года было продано 3 222 автомобиля (рост на 132,6% к ноябрю 2021 года). При этом продажи Niva Travel составили 3676 автомобилей, увеличившись на 64,6% в годовом выражении."Рост продаж в последние три месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования, введенных министерством промышленности и торговли России, и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров Lada и самого востребованного оснащения", - прокомментировал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20221201/avtovaz-1835448940.html

https://ria.ru/20221201/avtorynok-1835449130.html

россия

тольятти

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, максим соколов, россия, тольятти, ижевск, автоваз, lada vesta, renault logan