https://ria.ru/20221202/aferisty-1835787396.html
В Москве задержали аферистов в сфере микрозаймов
В Москве задержали аферистов в сфере микрозаймов - РИА Новости, 02.12.2022
В Москве задержали аферистов в сфере микрозаймов
Московские полицейские поймали трех аферистов в сфере микрокредитов, которые накручивали клиентам сумму задолженности в десятки раз, от них пострадали более... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:39
2022-12-02T10:39
2022-12-02T10:39
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московские полицейские поймали трех аферистов в сфере микрокредитов, которые накручивали клиентам сумму задолженности в десятки раз, от них пострадали более тысячи человек по всей стране, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД."Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в дистанционном мошенничестве. Задержаны трое подозреваемых", - говорится в сообщении.Как рассказали в главке, организатором аферы был 37-летний мужчина, помогали ему двое сообщников. Фигуранты зарегистрировали микрокредитные компании в разных регионах страны, для каждой создали сайты, а на них разместили предложения о предоставлении онлайн-займов на "выгодных условиях". Однако после заключения с клиентом договора аферисты задним числом вносили в него изменения.Полиция полагает, "что от действий аферистов пострадало свыше тысячи человек на территории всей России". Следственными органами возбуждены два уголовных дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).В результате обысков полицейские изъяли полмиллиона рублей, "предположительно, добытые преступным путём". Организатор схемы попал в СИЗО, двое его соучастников - под подпиской о невыезде. Всем троим уже предъявили обвинение, подытожили в пресс-службе.Сумму ущерба в полиции не раскрыли.
https://ria.ru/20221125/valyuta-1834147998.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали аферистов в сфере микрозаймов
В Москве задержали аферистов в сфере микрозаймов, добавлявших нолик к размеру долга
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московские полицейские поймали трех аферистов в сфере микрокредитов, которые накручивали клиентам сумму задолженности в десятки раз, от них пострадали более тысячи человек по всей стране, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России
по городу Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в дистанционном мошенничестве. Задержаны трое подозреваемых", - говорится в сообщении.
Как рассказали в главке, организатором аферы был 37-летний мужчина, помогали ему двое сообщников. Фигуранты зарегистрировали микрокредитные компании в разных регионах страны, для каждой создали сайты, а на них разместили предложения о предоставлении онлайн-займов на "выгодных условиях". Однако после заключения с клиентом договора аферисты задним числом вносили в него изменения.
"Мошенники, имея доступ к личным кабинетам потерпевших, вносили изменения относительно сумм, сроков займов, процентной ставки и графика выплат, после чего потерпевшим выставлялись задолженности, в десятки раз превышающие изначально обговоренную сумму. Кроме того, в дальнейшем подельники вымогали якобы просроченные денежные обязательства, угрожая гражданам насилием", - говорится в релизе.
Полиция полагает, "что от действий аферистов пострадало свыше тысячи человек на территории всей России". Следственными органами возбуждены два уголовных дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В результате обысков полицейские изъяли полмиллиона рублей, "предположительно, добытые преступным путём". Организатор схемы попал в СИЗО, двое его соучастников - под подпиской о невыезде. Всем троим уже предъявили обвинение, подытожили в пресс-службе.
Сумму ущерба в полиции не раскрыли.