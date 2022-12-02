https://ria.ru/20221202/aferisty-1835787396.html

В Москве задержали аферистов в сфере микрозаймов

В Москве задержали аферистов в сфере микрозаймов - РИА Новости, 02.12.2022

В Москве задержали аферистов в сфере микрозаймов

Московские полицейские поймали трех аферистов в сфере микрокредитов, которые накручивали клиентам сумму задолженности в десятки раз, от них пострадали более... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:39

2022-12-02T10:39

2022-12-02T10:39

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московские полицейские поймали трех аферистов в сфере микрокредитов, которые накручивали клиентам сумму задолженности в десятки раз, от них пострадали более тысячи человек по всей стране, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД."Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в дистанционном мошенничестве. Задержаны трое подозреваемых", - говорится в сообщении.Как рассказали в главке, организатором аферы был 37-летний мужчина, помогали ему двое сообщников. Фигуранты зарегистрировали микрокредитные компании в разных регионах страны, для каждой создали сайты, а на них разместили предложения о предоставлении онлайн-займов на "выгодных условиях". Однако после заключения с клиентом договора аферисты задним числом вносили в него изменения.Полиция полагает, "что от действий аферистов пострадало свыше тысячи человек на территории всей России". Следственными органами возбуждены два уголовных дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).В результате обысков полицейские изъяли полмиллиона рублей, "предположительно, добытые преступным путём". Организатор схемы попал в СИЗО, двое его соучастников - под подпиской о невыезде. Всем троим уже предъявили обвинение, подытожили в пресс-службе.Сумму ущерба в полиции не раскрыли.

https://ria.ru/20221125/valyuta-1834147998.html

https://ria.ru/20221109/afera-1830262435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия