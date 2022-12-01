Рейтинг@Mail.ru
На новых территориях заработали четыре региональных отделения СЖР - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/zhurnalisty-1835517156.html
На новых территориях заработали четыре региональных отделения СЖР
На новых территориях заработали четыре региональных отделения СЖР - РИА Новости, 01.12.2022
На новых территориях заработали четыре региональных отделения СЖР
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что на новых территориях РФ работают четыре региональных отделений СЖР. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:28
2022-12-01T12:28
владимир путин
запорожская область
россия
донецкая народная республика
союз журналистов россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:256:2984:1936_1920x0_80_0_0_db74fd70361f554d868d8b6ae31b3942.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что на новых территориях РФ работают четыре региональных отделений СЖР.Ранее сообщалось, что в новых регионах РФ, в частности на территории Херсонской и Запорожской областях, в 2022 году откроются первые отделения Союза журналистов России. Как рассказывал РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, в ноябре журналисты Херсона должны были вступить в Союз журналистов России, заявившись как региональное отделение."У нас появилось четыре новых отделения на четырех новых территориях. Теперь нас, как и регионов нашей страны, 89 региональных отделений", - сказал Соловьев на Медиафоруме НКО 2022.Он подчеркнул, что это одна из самых главных новостей Союза в 2022 году.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221029/zhurnalistika-1827750600.html
https://ria.ru/20221113/donbass-1831124344.html
запорожская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_157:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c0ec16b31c6619f6dc3d37a52344c88a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, запорожская область, россия, донецкая народная республика, союз журналистов россии, общество
Владимир Путин, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Союз журналистов России, Общество
12:28 01.12.2022
 
На новых территориях заработали четыре региональных отделения СЖР

Глава СЖР Соловьев: на новых территориях заработали четыре региональных отделения Союза

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что на новых территориях РФ работают четыре региональных отделений СЖР.
Ранее сообщалось, что в новых регионах РФ, в частности на территории Херсонской и Запорожской областях, в 2022 году откроются первые отделения Союза журналистов России. Как рассказывал РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, в ноябре журналисты Херсона должны были вступить в Союз журналистов России, заявившись как региональное отделение.
Журналисты работают у Дворца конгрессов в Риме, где пройдет саммит Группы двадцати 30-31 октября - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
29 октября, 13:48
В СЖР рассказали о программе работы с журналистами, работающими за рубежом
"У нас появилось четыре новых отделения на четырех новых территориях. Теперь нас, как и регионов нашей страны, 89 региональных отделений", - сказал Соловьев на Медиафоруме НКО 2022.
Он подчеркнул, что это одна из самых главных новостей Союза в 2022 году.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Есть информационная блокада: греческий репортер о замалчивании информации о событиях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 06:05Специальная военная операция на Украине
Западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе, заявил греческий журналист
 
Владимир ПутинЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаСоюз журналистов РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала