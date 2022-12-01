На новых территориях заработали четыре региональных отделения СЖР
Глава СЖР Соловьев: на новых территориях заработали четыре региональных отделения Союза
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что на новых территориях РФ работают четыре региональных отделений СЖР.
Ранее сообщалось, что в новых регионах РФ, в частности на территории Херсонской и Запорожской областях, в 2022 году откроются первые отделения Союза журналистов России. Как рассказывал РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, в ноябре журналисты Херсона должны были вступить в Союз журналистов России, заявившись как региональное отделение.
"У нас появилось четыре новых отделения на четырех новых территориях. Теперь нас, как и регионов нашей страны, 89 региональных отделений", - сказал Соловьев на Медиафоруме НКО 2022.
Он подчеркнул, что это одна из самых главных новостей Союза в 2022 году.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.