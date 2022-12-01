https://ria.ru/20221201/zhurnalisty-1835517156.html

На новых территориях заработали четыре региональных отделения СЖР

На новых территориях заработали четыре региональных отделения СЖР - РИА Новости, 01.12.2022

На новых территориях заработали четыре региональных отделения СЖР

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что на новых территориях РФ работают четыре региональных отделений СЖР. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:28

2022-12-01T12:28

2022-12-01T12:28

владимир путин

запорожская область

россия

донецкая народная республика

союз журналистов россии

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что на новых территориях РФ работают четыре региональных отделений СЖР.Ранее сообщалось, что в новых регионах РФ, в частности на территории Херсонской и Запорожской областях, в 2022 году откроются первые отделения Союза журналистов России. Как рассказывал РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, в ноябре журналисты Херсона должны были вступить в Союз журналистов России, заявившись как региональное отделение."У нас появилось четыре новых отделения на четырех новых территориях. Теперь нас, как и регионов нашей страны, 89 региональных отделений", - сказал Соловьев на Медиафоруме НКО 2022.Он подчеркнул, что это одна из самых главных новостей Союза в 2022 году.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221029/zhurnalistika-1827750600.html

https://ria.ru/20221113/donbass-1831124344.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, запорожская область, россия, донецкая народная республика, союз журналистов россии, общество