https://ria.ru/20221201/zavod-1835557046.html

Завод по выпуску инновационного картона открыли при поддержке МСП Банка

Завод по выпуску инновационного картона открыли при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 01.12.2022

Завод по выпуску инновационного картона открыли при поддержке МСП Банка

Кемеровское предприятие "Кузбасский Скарабей" при поддержке Корпорации МСП и ее дочернего МСП Банка ввело в эксплуатацию новый завод по производству... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:53

2022-12-01T13:53

2022-12-01T14:04

мсп банк

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Кемеровское предприятие "Кузбасский Скарабей" при поддержке Корпорации МСП и ее дочернего МСП Банка ввело в эксплуатацию новый завод по производству инновационного картона из переработанного макулатурного сырья, сообщает пресс-служба банка."Кузбасс ежегодно производит миллион тонн отходов, из этой массы 20% - это бумага и картон, которые необходимо перерабатывать во вторичное использование. Мощности производства в дальнейшем позволят перерабатывать не только макулатуру нашего региона, но и других субъектов СФО, что в целом улучшит экологию Сибири", - сказал в ходе церемонии открытия завода губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, которого цитирует пресс-служба банка.Отличительной особенностью нового завода станет производство уникальной инновационной продукции - антибактериальной бумаги (АББ), доля которой в общем объеме выпуска составит до 40%. АББ используется как самостоятельная упаковка или компонент гофротары. Свойства АББ позволяют продлить срок хранения пищевой и сельхозпродукции, минимизируя потери производителей и ритейлеров."Производству бумажной упаковки была открыта кредитная линия в МСП Банке по программе стимулирования кредитования, которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России и обеспечивает льготную ставку по кредиту. Это позволило предприятию расширить производство и создать новые рабочие места. Уверен, выпускаемая продукция будет очень востребована на рынке", – отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Как ожидается, ввод новых мощностей компании позволит региону стать одним из лидеров по утилизации отходов, кроме того, существенно увеличит экологический эффект от переработки макулатуры, выражающийся в сохранении хвойных деревьев от вырубки – свыше 1 миллиона в год."Отечественные производственные предприятия являются неотъемлемой частью фундамента государственной экономики. Обеспечивая доступное финансирование, мы помогаем им устойчиво развиваться и создавать новые рабочие места", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Завод "Кузбасский Скарабей" является крупнейшим в регионе предприятием рециклинга с объёмом утилизации порядка 120 тысяч тонн макулатуры в год."В ближайшие семь лет мы намерены увеличить мощности до 300 тысяч тонн макулатуры в год, создать производство полного цикла по изготовлению гофроупаковки, а также несколько сопутствующих предприятий по переработке отходов пластика и производства целлюлозы из отходов промышленной конопли", - поделился планами учредитель ООО "Кузбасский Скарабей" Александр Сляднев.

https://ria.ru/20221201/turbiznes-1835519198.html

https://ria.ru/20221201/komissii-1835475728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, корпорация мсп, россия