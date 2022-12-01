https://ria.ru/20221201/zapad-1835505485.html
Запад роет разделительные линии, заявил Лавров
Запад роет разделительные линии, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Запад роет разделительные линии, заявил Лавров
Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:01
2022-12-01T12:01
2022-12-01T12:53
в мире
обсе
сергей лавров
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ — он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ", — сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.Лавров добавил, что ОБСЕ создавалось для того, чтобы "каждый был услышан" и чтобы "ни одна страна не ощущала себя исключённой из общего процесса"."Но сейчас все это перевёрнуто с ног на голову", — отметил он.
https://ria.ru/20221201/evropa-1835498611.html
https://ria.ru/20221201/diplomatiya-1835506480.html
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Лавров о стремлении Запада "похоронить" ОБСЕ
Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ – он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ", – сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
2022-12-01T12:01
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PT0M15S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, обсе, сергей лавров
В мире, ОБСЕ, Сергей Лавров
12:01 01.12.2022 (обновлено: 12:53 01.12.2022)
Запад роет разделительные линии, заявил Лавров
Глава МИД Лавров опасается, что Запад хочет похоронить ОБСЕ