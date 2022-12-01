https://ria.ru/20221201/zapad-1835505485.html

Запад роет разделительные линии, заявил Лавров

Запад роет разделительные линии, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Запад роет разделительные линии, заявил Лавров

Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:01

2022-12-01T12:01

2022-12-01T12:53

в мире

обсе

сергей лавров

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ — он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ", — сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.Лавров добавил, что ОБСЕ создавалось для того, чтобы "каждый был услышан" и чтобы "ни одна страна не ощущала себя исключённой из общего процесса"."Но сейчас все это перевёрнуто с ног на голову", — отметил он.

https://ria.ru/20221201/evropa-1835498611.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Лавров о стремлении Запада "похоронить" ОБСЕ Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ – он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ", – сказал он в ходе пресс-конференции в четверг. 2022-12-01T12:01 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, обсе, сергей лавров