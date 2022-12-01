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Запад роет разделительные линии, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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Запад роет разделительные линии, заявил Лавров
Запад роет разделительные линии, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Запад роет разделительные линии, заявил Лавров
Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:01
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в мире
обсе
сергей лавров
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ — он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ", — сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.Лавров добавил, что ОБСЕ создавалось для того, чтобы "каждый был услышан" и чтобы "ни одна страна не ощущала себя исключённой из общего процесса"."Но сейчас все это перевёрнуто с ног на голову", — отметил он.
https://ria.ru/20221201/evropa-1835498611.html
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Лавров о стремлении Запада "похоронить" ОБСЕ
Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ – он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ", – сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
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в мире, обсе, сергей лавров
В мире, ОБСЕ, Сергей Лавров
12:01 01.12.2022 (обновлено: 12:53 01.12.2022)
 
Запад роет разделительные линии, заявил Лавров

Глава МИД Лавров опасается, что Запад хочет похоронить ОБСЕ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ — он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ", — сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
Сотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров
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"Но сейчас все это перевёрнуто с ног на голову", — отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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В миреОБСЕСергей Лавров
 
 
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