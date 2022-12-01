https://ria.ru/20221201/zapad-1835496571.html

Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся

Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся

Прежние отношения России и Запада уже не восстановятся, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:41

2022-12-01T11:41

2022-12-01T14:23

сергей лавров

в мире

россия

обсе

нато

евросоюз

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Прежние отношения России и Запада уже не восстановятся, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности.Операция на УкраинеГлава МИД констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. Они не только поставляют оружие, но и готовят военные кадры для Киева в Великобритании, Германии, Италии и других странах.Отвечая на вопрос о российских ударах по инфраструктуре Украины, Лавров указал, что армия выводит из строя те объекты энергетики, которые позволяют западным странам "накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских".Россия проводит операцию на Украине чтобы защитить свои законные интересы в соответствии с международным правом, а не по американским правилам, подчеркнул министр.Россия не уходит от контактов с СШАМосква не отказывается и не уходит от контактов с Вашингтоном, но оттуда пока не поступает значимых идей, сообщил Лавров журналистам. Он напомнил, что президент Владимир Путин без ограничений по времени разговаривает по телефону со всеми, кто запрашивает разговор.При этом контакты между представителями России и США иногда перестают быть секретными по вине Вашингтона.В то же время спецканал с США по обмену заключенными работает, Москва надеется на результат, отметил глава МИД.Риски для ОБСЕГоворя о сегодняшнем положении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Лавров указал, что она может стать жертвой политики Запада.Министр напомнил, что ОБСЕ создавали для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому.Сегодня действия организации позволяют поставить вопрос о том, какими будут дальнейшие отношения с ней, продолжил Лавров. Когда бывшие партнеры поймут, что лучше соседствовать на основе согласованных договоренностей, в Москве послушают поступившие предложения.Сегодня в польском городе Лодзь открывается двухдневное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. МИД Польши отказался допустить Лаврова к участию в мероприятии. На Смоленской площади это решение назвали беспрецедентным и провокационным.

https://ria.ru/20221129/polsha-1835052387.html

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https://ria.ru/20221107/otnosheniya-1829663088.html

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Лавров об отношениях с Западом: "Восстановления не получится" Лавров об отношениях с Западом: "Восстановления не получится" 2022-12-01T11:41 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, обсе, нато, евросоюз