https://ria.ru/20221201/zapad-1835496571.html
Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся
Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся
Прежние отношения России и Запада уже не восстановятся, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:41
2022-12-01T11:41
2022-12-01T14:23
сергей лавров
в мире
россия
обсе
нато
евросоюз
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Прежние отношения России и Запада уже не восстановятся, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности.Операция на УкраинеГлава МИД констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. Они не только поставляют оружие, но и готовят военные кадры для Киева в Великобритании, Германии, Италии и других странах.Отвечая на вопрос о российских ударах по инфраструктуре Украины, Лавров указал, что армия выводит из строя те объекты энергетики, которые позволяют западным странам "накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских".Россия проводит операцию на Украине чтобы защитить свои законные интересы в соответствии с международным правом, а не по американским правилам, подчеркнул министр.Россия не уходит от контактов с СШАМосква не отказывается и не уходит от контактов с Вашингтоном, но оттуда пока не поступает значимых идей, сообщил Лавров журналистам. Он напомнил, что президент Владимир Путин без ограничений по времени разговаривает по телефону со всеми, кто запрашивает разговор.При этом контакты между представителями России и США иногда перестают быть секретными по вине Вашингтона.В то же время спецканал с США по обмену заключенными работает, Москва надеется на результат, отметил глава МИД.Риски для ОБСЕГоворя о сегодняшнем положении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Лавров указал, что она может стать жертвой политики Запада.Министр напомнил, что ОБСЕ создавали для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому.Сегодня действия организации позволяют поставить вопрос о том, какими будут дальнейшие отношения с ней, продолжил Лавров. Когда бывшие партнеры поймут, что лучше соседствовать на основе согласованных договоренностей, в Москве послушают поступившие предложения.Сегодня в польском городе Лодзь открывается двухдневное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. МИД Польши отказался допустить Лаврова к участию в мероприятии. На Смоленской площади это решение назвали беспрецедентным и провокационным.
https://ria.ru/20221129/polsha-1835052387.html
https://ria.ru/20221128/rud-1834669443.html
https://ria.ru/20221107/otnosheniya-1829663088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835525085_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bb424d6100883dd4e8ddd6d9ac3e9769.png
Лавров об отношениях с Западом: "Восстановления не получится"
Лавров об отношениях с Западом: "Восстановления не получится"
2022-12-01T11:41
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, россия, обсе, нато, евросоюз
Сергей Лавров, В мире, Россия, ОБСЕ, НАТО, Евросоюз
11:41 01.12.2022 (обновлено: 14:23 01.12.2022)
Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся
Глава МИД Лавров заявил, что восстановления прежних отношений с Западом не будет
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Прежние отношения России и Запада уже не восстановятся, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности.
"Если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи <...> и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет".
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Глава МИД констатировал, что США
и НАТО
напрямую участвуют в конфликте на Украине. Они не только поставляют оружие, но и готовят военные кадры для Киева
в Великобритании, Германии
, Италии и других странах.
Отвечая на вопрос о российских ударах по инфраструктуре Украины, Лавров указал, что армия выводит из строя те объекты энергетики, которые позволяют западным странам "накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских".
"Я сокрушаюсь и переживаю по поводу любой человеческой жизни, особенно человеческой жизни, которая потеряна в результате военных действий и ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре. Но давайте все эти вопросы рассматривать без двойных стандартов и по-честному".
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Россия проводит операцию на Украине чтобы защитить свои законные интересы в соответствии с международным правом, а не по американским правилам, подчеркнул министр.
Россия не уходит от контактов с США
Москва
не отказывается и не уходит от контактов с Вашингтоном, но оттуда пока не поступает значимых идей, сообщил Лавров журналистам. Он напомнил, что президент Владимир Путин
без ограничений по времени разговаривает по телефону со всеми, кто запрашивает разговор.
При этом контакты между представителями России и США иногда перестают быть секретными по вине Вашингтона.
"Американские коллеги предложили встречу провести Билла Бернса и Сергея Нарышкина. Мы согласились. Причем американцы сами десять раз нам сказали — только это должен быть абсолютно конфиденциальный канал, о нем не должны объявлять, чтобы никто ничего не знал, чтобы он был серьезный, чтобы этот канал не был подвержен каким-то внешним пропагандистским, информационным интригам. Мы согласились. Но как только они в Анкару прилетели, тут же это утекло. Не знаю, откуда — из Белого дома, из Госдепартамента, но это утекло".
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
В то же время спецканал с США по обмену заключенными работает, Москва надеется на результат, отметил глава МИД.
Говоря о сегодняшнем положении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Лавров указал, что она может стать жертвой политики Запада.
"Запад делает именно то, против чего создавалась ОБСЕ, — он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ".
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Министр напомнил, что ОБСЕ создавали для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому.
Сегодня действия организации позволяют поставить вопрос о том, какими будут дальнейшие отношения с ней, продолжил Лавров. Когда бывшие партнеры поймут, что лучше соседствовать на основе согласованных договоренностей, в Москве послушают поступившие предложения.
Сегодня в польском городе Лодзь
открывается двухдневное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. МИД Польши
отказался допустить Лаврова к участию в мероприятии. На Смоленской площади это решение назвали беспрецедентным и провокационным.