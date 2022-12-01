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Чернышенко дал прогноз о развитии креативных индустрий в России - РИА Новости, 01.12.2022
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Чернышенко дал прогноз о развитии креативных индустрий в России
Чернышенко дал прогноз о развитии креативных индустрий в России - РИА Новости, 01.12.2022
Чернышенко дал прогноз о развитии креативных индустрий в России
Занятость креативными индустриями к 2030 году должна достичь 15%, а вклад в ВВП - 6%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:02
2022-12-01T20:06
дмитрий чернышенко
россия
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Занятость креативными индустриями к 2030 году должна достичь 15%, а вклад в ВВП - 6%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."К 2030 году доля занятых креативными индустриями должна достичь 15%. А вклад в ВВП - 6%", - сказал Чернышенко на торжественной церемонии награждения победителей Российской национальной премии в сфере креативных индустрий 2022.Он также пошутил, что, когда креативные индустрии достигнут этого результата, они "будут молодцами", а если не получится - "будет опять виновато правительство".
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дмитрий чернышенко, россия, экономика
Дмитрий Чернышенко, Россия, Экономика
20:02 01.12.2022 (обновлено: 20:06 01.12.2022)
 
Чернышенко дал прогноз о развитии креативных индустрий в России

Чернышенко: к 2030 году доля занятых в креативных индустриях должна достичь 15 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-премьер России Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Занятость креативными индустриями к 2030 году должна достичь 15%, а вклад в ВВП - 6%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"К 2030 году доля занятых креативными индустриями должна достичь 15%. А вклад в ВВП - 6%", - сказал Чернышенко на торжественной церемонии награждения победителей Российской национальной премии в сфере креативных индустрий 2022.
Он также пошутил, что, когда креативные индустрии достигнут этого результата, они "будут молодцами", а если не получится - "будет опять виновато правительство".
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время совещания по квантовым вычислениям - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 16:53
Чернышенко рассказал о проектах курса "Руководитель цифровой трансформации"
 
Дмитрий ЧернышенкоРоссияЭкономика
 
 
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