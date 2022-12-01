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Чернышенко дал прогноз о развитии креативных индустрий в России

Чернышенко дал прогноз о развитии креативных индустрий в России - РИА Новости, 01.12.2022

Чернышенко дал прогноз о развитии креативных индустрий в России

Занятость креативными индустриями к 2030 году должна достичь 15%, а вклад в ВВП - 6%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T20:02

2022-12-01T20:02

2022-12-01T20:06

дмитрий чернышенко

россия

экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Занятость креативными индустриями к 2030 году должна достичь 15%, а вклад в ВВП - 6%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."К 2030 году доля занятых креативными индустриями должна достичь 15%. А вклад в ВВП - 6%", - сказал Чернышенко на торжественной церемонии награждения победителей Российской национальной премии в сфере креативных индустрий 2022.Он также пошутил, что, когда креативные индустрии достигнут этого результата, они "будут молодцами", а если не получится - "будет опять виновато правительство".

https://ria.ru/20221130/chernyshenko-1835346196.html

россия

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Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, россия, экономика