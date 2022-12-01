https://ria.ru/20221201/yarzima-1835657832.html

Ярославский губернатор рассказал о туристическом проекте "Ярзима"

Ярославский губернатор рассказал о туристическом проекте "Ярзима" - РИА Новости, 01.12.2022

Ярославский губернатор рассказал о туристическом проекте "Ярзима"

Туристический проект "Ярзима" стартовал на главной площади Ярославля, он объединит самые знаковые и интересные события Ярославской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:19

2022-12-01T17:19

2022-12-01T17:19

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Туристический проект "Ярзима" стартовал на главной площади Ярославля, он объединит самые знаковые и интересные события Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.По данным правительства Ярославской области, "Ярзима" продолжит полюбившийся жителям и гостям области проект "Ярлето", в рамках которого прошли самые интересные и яркие события лета. Новый проект ориентирован прежде всего на детей, которым самое холодное время года должно запомниться интересными событиями, особенной новогодней атмосферой, информирует областное правительство.Как рассказал губернатор Михаил Евраев, несмотря на то, что в этом году массовых праздничных мероприятий не планируется, жители и гости Ярославского края смогут найти развлечения по душе и по достоинству оценить туристическую привлекательность региона."Ярзима" начнется в Ярославле с открытия катка на Советской площади, а затем будет проходить в других районах области. Простые, но очень нужные всем семейные радости: катание на коньках, рождественские ярмарки, вкусная еда и культурные программы наших музеев, театров и филармонии – такой запомнится "Ярзима" людям", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, в регионе разработано специальное брендирование, чтобы места досуга были узнаваемы и заряжали праздничным настроением.Ранее Михаил Евраев отменил корпоративные новогодние мероприятия в правительстве Ярославской области и подведомственных организациях. При этом, для детей военнослужащих и добровольцев, а также для социально незащищенных ребят по распоряжению главы региона организуют ледовое шоу в спортивном дворце "Арена-2000. Локомотив".

https://ria.ru/20221130/voda-1835395567.html

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ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

михаил евраев, ярославская область, россия