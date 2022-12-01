https://ria.ru/20221201/yaponiya-1835442660.html

СМИ: Япония приняла "беспрецедентное" решение в отношении США

СМИ: Япония приняла "беспрецедентное" решение в отношении США - РИА Новости, 01.12.2022

СМИ: Япония приняла "беспрецедентное" решение в отношении США

Япония приняла "беспрецедентное" решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T04:29

2022-12-01T04:29

2022-12-01T09:37

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bae systems

дональд трамп

f-16

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Япония приняла "беспрецедентное" решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии, пишет Shūkan Gendai.Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, и с учетом того, что японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с ними, "возникла крайне необычная ситуация", отмечает издание.Так, стоящие на вооружении японских ВВС истребители F-2, спроектированные в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, однако из-за давления со стороны американского правительства было решено разработать его совместно с США на основе самолета F-16.Как сообщил Shūkan Gendai источник в Минобороны страны, американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems, напротив, пообещала "полную прозрачность", в итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года."Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией", — говорится в статье. В результате Токио ожидают "новые вызовы", теперь связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются туманными, указывает издание.Это, как утверждает Shūkan Gendai, связано с тем, что Лондон, "известный своей троякой дипломатией", настаивает на соотношении разработок 60 на 40 или 50 на 50, что является "невыгодным соотношением", поэтому Японии "следует вести себя осторожно" с новым партнером, который "пытается продавить свои эгоистичные интересы".В мае этого года телеканал NHK сообщал, что Токио и Лондон могут до конца года достичь договоренности по сотрудничеству в разработке истребителя нового поколения для замены самолетов F-2. В декабре 2019 года газета Financial Times сообщала, что администрация бывшего на тот момент президента США Дональда Трампа оказывала давление на Японию, чтобы та выбрала американскую оборонную компанию для совместной разработки нового истребителя.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221106/yaponiya-1829419482.html

https://ria.ru/20221129/ssha-1835114615.html

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в мире, сша, япония, lockheed martin , bae systems, дональд трамп, f-16