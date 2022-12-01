https://ria.ru/20221201/yakutiya-1835476300.html
Якутские моржи устроили заплыв на фестивале "Зима начинается с Якутии"
Якутские моржи устроили заплыв на фестивале "Зима начинается с Якутии" - РИА Новости, 01.12.2022
Якутские моржи устроили заплыв на фестивале "Зима начинается с Якутии"
Третий заплыв моржей на реке Лене в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" прошел в Якутске, погода выдалась комфортная для плавания: температура воздуха... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:47
2022-12-01T10:47
2022-12-01T10:47
республика саха (якутия)
якутск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156146/61/1561466113_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb23ae54a03144d6cd17e4cba4af9354.jpg
ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Третий заплыв моржей на реке Лене в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" прошел в Якутске, погода выдалась комфортная для плавания: температура воздуха минус 32 градуса, воды - плюс 3 градуса, рассказала РИА Новости член федерации зимнего плавания в республике Альбина Кириллина.Третий традиционный заплыв якутских моржей под руководством председателя федерации зимнего плавания в Якутии Николая Софронеева прошел в четверг на территории городского пляжа в Якутске."Мне недавно исполнилось 60 лет. С 2018 года занимаюсь зимним плаванием с наставником Николаем Николаевичем. В позапрошлом году мы плавали в минус 58 градусов мороза. Сегодня в заплыве участвуют семь человек. Погода установилась комфортная: тумана нет, температура воздуха минус 32 градуса, в воде 3 градуса выше нуля", - отметила Кириллина.Безопасность участников заплыва обеспечили сотрудники якутского отделения центра ГИМС ГУМЧС России по республике. "Понятно, что участники заплыва – опытные моржи, которые имеют соответствующую физическую подготовку. Мы здесь находимся на случай внештатной ситуации. Также мы провели с участниками и гостями разъяснительно-профилактическую беседу по правилам и мерам безопасного поведения на водных объектах. Происшествий во время сегодняшнего заплыва не допущено", - прокомментировала государственный инспектор якутского отделения №1 Олеся Пренченко.Ранее сообщалось, что на ежегодном фестивале "Зима начинается с Якутии" зажигается первая новогодняя елка в стране. В этом году мероприятие проходит с 28 ноября по 4 декабря и уступает по масштабу прошлогодним фестивалям. Программа сосредоточена на детских мероприятиях, а сэкономленные деньги власти направят на подарки детям участников спецоперации.
https://ria.ru/20221128/sibir-1834703811.html
https://ria.ru/20210317/navka-1601490535.html
якутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156146/61/1561466113_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_1a4352261049584836f006d2cf115956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, россия
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия
Якутские моржи устроили заплыв на фестивале "Зима начинается с Якутии"
Якутские моржи в минус 30 устроили заплыв в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии"
ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Третий заплыв моржей на реке Лене в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" прошел в Якутске, погода выдалась комфортная для плавания: температура воздуха минус 32 градуса, воды - плюс 3 градуса, рассказала РИА Новости член федерации зимнего плавания в республике Альбина Кириллина.
Третий традиционный заплыв якутских моржей под руководством председателя федерации зимнего плавания в Якутии Николая Софронеева прошел в четверг на территории городского пляжа в Якутске.
"Мне недавно исполнилось 60 лет. С 2018 года занимаюсь зимним плаванием с наставником Николаем Николаевичем. В позапрошлом году мы плавали в минус 58 градусов мороза. Сегодня в заплыве участвуют семь человек. Погода установилась комфортная: тумана нет, температура воздуха минус 32 градуса, в воде 3 градуса выше нуля", - отметила Кириллина.
Безопасность участников заплыва обеспечили сотрудники якутского отделения центра ГИМС ГУМЧС России
по республике. "Понятно, что участники заплыва – опытные моржи, которые имеют соответствующую физическую подготовку. Мы здесь находимся на случай внештатной ситуации. Также мы провели с участниками и гостями разъяснительно-профилактическую беседу по правилам и мерам безопасного поведения на водных объектах. Происшествий во время сегодняшнего заплыва не допущено", - прокомментировала государственный инспектор якутского отделения №1 Олеся Пренченко.
Ранее сообщалось, что на ежегодном фестивале "Зима начинается с Якутии" зажигается первая новогодняя елка в стране. В этом году мероприятие проходит с 28 ноября по 4 декабря и уступает по масштабу прошлогодним фестивалям. Программа сосредоточена на детских мероприятиях, а сэкономленные деньги власти направят на подарки детям участников спецоперации.