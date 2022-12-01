https://ria.ru/20221201/yakutiya-1835476300.html

Якутские моржи устроили заплыв на фестивале "Зима начинается с Якутии"

Якутские моржи устроили заплыв на фестивале "Зима начинается с Якутии" - РИА Новости, 01.12.2022

Якутские моржи устроили заплыв на фестивале "Зима начинается с Якутии"

Третий заплыв моржей на реке Лене в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" прошел в Якутске, погода выдалась комфортная для плавания: температура воздуха... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:47

2022-12-01T10:47

2022-12-01T10:47

республика саха (якутия)

якутск

россия

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ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Третий заплыв моржей на реке Лене в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" прошел в Якутске, погода выдалась комфортная для плавания: температура воздуха минус 32 градуса, воды - плюс 3 градуса, рассказала РИА Новости член федерации зимнего плавания в республике Альбина Кириллина.Третий традиционный заплыв якутских моржей под руководством председателя федерации зимнего плавания в Якутии Николая Софронеева прошел в четверг на территории городского пляжа в Якутске."Мне недавно исполнилось 60 лет. С 2018 года занимаюсь зимним плаванием с наставником Николаем Николаевичем. В позапрошлом году мы плавали в минус 58 градусов мороза. Сегодня в заплыве участвуют семь человек. Погода установилась комфортная: тумана нет, температура воздуха минус 32 градуса, в воде 3 градуса выше нуля", - отметила Кириллина.Безопасность участников заплыва обеспечили сотрудники якутского отделения центра ГИМС ГУМЧС России по республике. "Понятно, что участники заплыва – опытные моржи, которые имеют соответствующую физическую подготовку. Мы здесь находимся на случай внештатной ситуации. Также мы провели с участниками и гостями разъяснительно-профилактическую беседу по правилам и мерам безопасного поведения на водных объектах. Происшествий во время сегодняшнего заплыва не допущено", - прокомментировала государственный инспектор якутского отделения №1 Олеся Пренченко.Ранее сообщалось, что на ежегодном фестивале "Зима начинается с Якутии" зажигается первая новогодняя елка в стране. В этом году мероприятие проходит с 28 ноября по 4 декабря и уступает по масштабу прошлогодним фестивалям. Программа сосредоточена на детских мероприятиях, а сэкономленные деньги власти направят на подарки детям участников спецоперации.

https://ria.ru/20221128/sibir-1834703811.html

https://ria.ru/20210317/navka-1601490535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

якутск, россия