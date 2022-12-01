https://ria.ru/20221201/yakunin-1835562318.html

Обвинение в норвежском суде потребовало 120 суток тюрьмы для Якунина

Обвинение в норвежском суде потребовало 120 суток тюрьмы для Якунина - РИА Новости, 01.12.2022

Обвинение в норвежском суде потребовало 120 суток тюрьмы для Якунина

Сторона обвинения, выступая в суде Тромсё на процессе по делу бизнесмена Андрея Якунина, потребовала для него наказания в виде тюремного заключения сроком на... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:03

2022-12-01T14:03

2022-12-01T14:03

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МУРМАНСК, 1 дек – РИА Новости. Сторона обвинения, выступая в суде Тромсё на процессе по делу бизнесмена Андрея Якунина, потребовала для него наказания в виде тюремного заключения сроком на 120 суток за фотографирование с беспилотника на Шпицбергене, сообщила телерадиокомпания NRK."Прокуратура настаивает на тюремном заключении на срок 120 дней для имеющего российско-британское гражданство Андрея Якунина", - говорится в сообщении.Якунин находится под стражей с тех пор, как был задержан в Хаммерфесте в октябре. Его обвинили в том, что он проводил фотосъемку с беспилотника на Шпицбергене, что запрещено санкциями, введенными против россиян после начала военного конфликта на Украине."Он (Якунин) заявляет, что не знал об этих правилах и настаивает на том, что он больше связан с Великобританией", - отмечает телекомпания.Обвинение считает, что серьезность совершенного Якуниным деяния нельзя рассматривать изолированно. Прокурор указал, что "информация с записей с беспилотников может быть использована для подготовки и планирования возможных диверсий с российской стороны".При этом адвокат Якунина Йон Кристиан Элден считает, что обвинение неверно истолковывает цель закона о санкциях."Якунин не преступник, но должен быть наказан, потому что он русский. Именно так я воспринимаю обвинение", - приводятся в сообщении слова адвоката.Суд Норвегии 29 ноября приговорил гражданина России, задержанного в октябре при выезде из Норвегии в РФ, у которого в багаже был обнаружен беспилотник и карты памяти, к 120 дням тюрьмы.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники. В октябре полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.Сам Якунин заявлял, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится. Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью.

https://ria.ru/20221128/norvegiya-1834785966.html

https://ria.ru/20221028/norvegiya-1827619938.html

https://ria.ru/20221021/peskov-1825632795.html

https://ria.ru/20221128/norvegiya-1834647431.html

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