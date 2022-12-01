https://ria.ru/20221201/voennoplennyy-1835443423.html

Украинский пленный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ

Украинский пленный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022

Украинский пленный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ

Украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал РИА Новости о чрезвычайно низком уровне подготовки в их войсках: с марта в их подразделении было лишь одно... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T05:17

2022-12-01T05:17

2022-12-01T07:21

специальная военная операция на украине

чугуев

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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал РИА Новости о чрезвычайно низком уровне подготовки в их войсках: с марта в их подразделении было лишь одно занятие по тактике и три раза возили на стрельбище."Никакой не было у нас подготовки, нам командир в Чугуеве <…> говорит: "Ну я вам буду тактические учения проводить". Один раз мы собрались, встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз. Он начал объяснять, как там по пересеченной местности идти, туда-сюда, мы там позанимались час, и все. Это было одно занятие", - сказал Ульянов.По его словам, он был мобилизован в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны и попал в плен на линии фронта "Сватово-Кременная". Они с сослуживцем попали под обстрел и, перепутав дорогу, вышли на позиции российских войск.Перед отправкой на фронт мобилизованных также три раза вывозили на стрельбище. На этом вся их военная подготовка закончилась.Ульянов сообщил, что их группа находилась на передовой без индивидуальных аптечек. "Ну, мы шли без аптечек, не было у нас этого", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221129/plennyy-1835014021.html

чугуев

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чугуев