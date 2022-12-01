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Украинский пленный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/voennoplennyy-1835443423.html
Украинский пленный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ
Украинский пленный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
Украинский пленный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ
Украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал РИА Новости о чрезвычайно низком уровне подготовки в их войсках: с марта в их подразделении было лишь одно... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T05:17
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специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал РИА Новости о чрезвычайно низком уровне подготовки в их войсках: с марта в их подразделении было лишь одно занятие по тактике и три раза возили на стрельбище."Никакой не было у нас подготовки, нам командир в Чугуеве &lt;…&gt; говорит: "Ну я вам буду тактические учения проводить". Один раз мы собрались, встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз. Он начал объяснять, как там по пересеченной местности идти, туда-сюда, мы там позанимались час, и все. Это было одно занятие", - сказал Ульянов.По его словам, он был мобилизован в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны и попал в плен на линии фронта "Сватово-Кременная". Они с сослуживцем попали под обстрел и, перепутав дорогу, вышли на позиции российских войск.Перед отправкой на фронт мобилизованных также три раза вывозили на стрельбище. На этом вся их военная подготовка закончилась.Ульянов сообщил, что их группа находилась на передовой без индивидуальных аптечек. "Ну, мы шли без аптечек, не было у нас этого", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221129/plennyy-1835014021.html
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чугуев
Специальная военная операция на Украине, Чугуев
05:17 01.12.2022 (обновлено: 07:21 01.12.2022)
 
Украинский пленный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ

Украинский пленный Ульянов заявил о чрезвычайно низком уровне подготовки бойцов в ВСУ

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал РИА Новости о чрезвычайно низком уровне подготовки в их войсках: с марта в их подразделении было лишь одно занятие по тактике и три раза возили на стрельбище.
"Никакой не было у нас подготовки, нам командир в Чугуеве <…> говорит: "Ну я вам буду тактические учения проводить". Один раз мы собрались, встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз. Он начал объяснять, как там по пересеченной местности идти, туда-сюда, мы там позанимались час, и все. Это было одно занятие", - сказал Ульянов.
По его словам, он был мобилизован в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны и попал в плен на линии фронта "Сватово-Кременная". Они с сослуживцем попали под обстрел и, перепутав дорогу, вышли на позиции российских войск.
Перед отправкой на фронт мобилизованных также три раза вывозили на стрельбище. На этом вся их военная подготовка закончилась.
Ульянов сообщил, что их группа находилась на передовой без индивидуальных аптечек. "Ну, мы шли без аптечек, не было у нас этого", - сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 13:54В мире
Украинский военнопленный рассказал о распространении в ВСУ наркомании
 
Специальная военная операция на УкраинеЧугуев
 
 
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