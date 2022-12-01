https://ria.ru/20221201/vodokhranilischa-1835466669.html

Водохранилища Крыма накопили вчетверо больше воды к зиме, чем в 2020 году

Водохранилища Крыма накопили вчетверо больше воды к зиме, чем в 2020 году - РИА Новости, 01.12.2022

Водохранилища Крыма накопили вчетверо больше воды к зиме, чем в 2020 году

Крымские водохранилища естественного стока к началу зимы накопили 152 миллиона кубометров воды, что в четыре раза превышает запасы на эту дату в засушливом 2020 РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:11

2022-12-01T10:11

2022-12-01T10:11

республика крым

алушта

севастополь

бельбек

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Крымские водохранилища естественного стока к началу зимы накопили 152 миллиона кубометров воды, что в четыре раза превышает запасы на эту дату в засушливом 2020 году и на треть больше прошлогодней цифры, сообщила РИА Новости гидролог крымского гидрометцентра Наталья Охременко.Итоги наблюдения за реками и водностью в Крыму показали, что в ноябре в бассейнах большинства рек северного предгорья и южного берега Крыма выпали существенные осадки. Так, в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир выпало 37-74 миллиметров осадков, что было в пределах климатической нормы, а в бассейнах остальных рек осадков выпало в 1,3-1,5 раз больше нормы, сообщили в гидрометцентре.Осадки в горах Крыма выпали неравномерно, но были существенными: по данным метеостанции "Ай-Петри", за месяц выпало 164,3 миллиметров (152% нормы), метеостанции "Ангарский Перевал" - 66,7 миллиметров осадков (79% нормы).Благодаря выпадению осадков в третьей декаде месяца в бассейнах большинства рек северного предгорья водность рек увеличилась. По словам гидролога, впервые за длительное время в ноябре не пересыхала в верховьях река Черная (наполняет Чернореченское водохранилище под Севастополем). Лишь на отдельных реках селевых бассейнов округов Алушты и Судака сохранялось пересыхание."Общий суммарный запас воды (в водохранилищах естественного стока) к началу зимы составил 152 миллиона кубометров. Это почти на шесть миллионов кубометров меньше, чем месяц назад. При этом годом ранее запасы воды к началу зимы составляли 106 миллионов кубометров, а в засушливом 2020 году – всего 37 миллионов кубометров", - сказала Охременко.Приток воды в ноябре 2022 года в Чернореченское водохранилище составил 2,2 миллиона, в Симферопольское около 2 миллионов, Белогорское – 0,7 миллионов кубометров.В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них – наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу.Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни.В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, и вода вновь стала поступать на полуостров.

https://ria.ru/20221130/krym-1835333796.html

https://ria.ru/20221201/proliv-1835463811.html

республика крым

алушта

севастополь

бельбек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, алушта, севастополь, бельбек, общество