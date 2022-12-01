https://ria.ru/20221201/urals-1835572713.html

Нефть Urals в ноябре подешевела до 66,5 доллара за баррель

Нефть Urals в ноябре подешевела до 66,5 доллара за баррель - РИА Новости, 01.12.2022

Нефть Urals в ноябре подешевела до 66,5 доллара за баррель

Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки нефти, в ноябре 2022 года снизилась на 5,9% по отношению к октябрю нынешнего года - до 66,47... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:32

2022-12-01T14:32

2022-12-01T14:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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нефть

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки нефти, в ноябре 2022 года снизилась на 5,9% по отношению к октябрю нынешнего года - до 66,47 доллара за баррель, а в годовом выражении - на 16,6%, следует из сообщения Минфина России."Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2022 года сложилась в размере 66,47 доллара за баррель, что в 1,19 раз ниже, чем в ноябре 2021 года (79,68 доллара за баррель)", - говорится в сообщении ведомства.В октябре 2022 года марка Urals стоила в среднем 70,62 доллара за баррель.В январе-ноябре 2022 года средняя цена на Urals сложилась в размере 78,32 доллара за баррель против 68,66 доллара за аналогичный период 2021 года.

https://ria.ru/20221201/neft-1835537518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, urals, цены на нефть, нефть, министерство финансов рф (минфин россии)