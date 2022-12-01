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Нефть Urals в ноябре подешевела до 66,5 доллара за баррель - РИА Новости, 01.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221201/urals-1835572713.html
Нефть Urals в ноябре подешевела до 66,5 доллара за баррель
Нефть Urals в ноябре подешевела до 66,5 доллара за баррель - РИА Новости, 01.12.2022
Нефть Urals в ноябре подешевела до 66,5 доллара за баррель
Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки нефти, в ноябре 2022 года снизилась на 5,9% по отношению к октябрю нынешнего года - до 66,47... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:32
2022-12-01T14:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
urals
цены на нефть
нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки нефти, в ноябре 2022 года снизилась на 5,9% по отношению к октябрю нынешнего года - до 66,47 доллара за баррель, а в годовом выражении - на 16,6%, следует из сообщения Минфина России."Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2022 года сложилась в размере 66,47 доллара за баррель, что в 1,19 раз ниже, чем в ноябре 2021 года (79,68 доллара за баррель)", - говорится в сообщении ведомства.В октябре 2022 года марка Urals стоила в среднем 70,62 доллара за баррель.В январе-ноябре 2022 года средняя цена на Urals сложилась в размере 78,32 доллара за баррель против 68,66 доллара за аналогичный период 2021 года.
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экономика, россия, urals, цены на нефть, нефть, министерство финансов рф (минфин россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Urals, Цены на нефть, Нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России)
14:32 01.12.2022 (обновлено: 14:35 01.12.2022)
 
Нефть Urals в ноябре подешевела до 66,5 доллара за баррель

Нефть Urals в ноябре подешевела на шесть процентов к октябрю, до 66,47 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки нефти, в ноябре 2022 года снизилась на 5,9% по отношению к октябрю нынешнего года - до 66,47 доллара за баррель, а в годовом выражении - на 16,6%, следует из сообщения Минфина России.
"Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2022 года сложилась в размере 66,47 доллара за баррель, что в 1,19 раз ниже, чем в ноябре 2021 года (79,68 доллара за баррель)", - говорится в сообщении ведомства.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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В октябре 2022 года марка Urals стоила в среднем 70,62 доллара за баррель.
В январе-ноябре 2022 года средняя цена на Urals сложилась в размере 78,32 доллара за баррель против 68,66 доллара за аналогичный период 2021 года.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияUralsЦены на нефтьНефтьМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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