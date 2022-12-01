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Лавров считает, что Макрон будет советоваться с Байденом по Украине - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835532098.html
Лавров считает, что Макрон будет советоваться с Байденом по Украине
Лавров считает, что Макрон будет советоваться с Байденом по Украине - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров считает, что Макрон будет советоваться с Байденом по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон перед звонком российскому коллеге Владимиру Путину намерен посоветоваться с президентом США Джо Байденом по украинским делам, РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:56
2022-12-01T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
сша
франция
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон перед звонком российскому коллеге Владимиру Путину намерен посоветоваться с президентом США Джо Байденом по украинским делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что Макрон в последние две недели публично заявлял, что планирует разговор с президентом России. Однако никаких сигналов по дипломатическим каналам от Парижа Москве не поступало, добавил Лавров."Мы ждали, когда же он позвонит, если он собирается действительно звонить. Но тут он на днях, дня три назад... он сказал: я не буду пытаться связаться с Путиным, пока не съезжу в Вашингтон, из чего мы делаем вывод, что он там будет не только про ослабление конкурентных преимуществ Европы говорить, но и посоветуется по украинским делам", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в четверг.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что планирует прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока телефонного разговора с Макроном в графике Путина нет.Визит президента Франции в США начался в среду и продлится до пятницы. Ранее сообщалось, что одной из основных тем визита Макрона в Вашингтон станет акт о снижении инфляции (IRA) США. Макрон, как ожидается, попытается убедить американского лидера смягчить закон, который, по его словам, противоречит нормам ВТО и является "недружеским". Также переговоры двух лидеров коснутся цены на газ, который США продают Европе, и конкуренции с Китаем.
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832426572.html
https://ria.ru/20221120/reshenie-1832921200.html
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в мире, эммануэль макрон, сша, франция, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, США, Франция, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Джо Байден, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:56 01.12.2022
 
Лавров считает, что Макрон будет советоваться с Байденом по Украине

Лавров считает, что Макрон будет советоваться с Байденом по Украине перед звонком Путину

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон перед звонком российскому коллеге Владимиру Путину намерен посоветоваться с президентом США Джо Байденом по украинским делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что Макрон в последние две недели публично заявлял, что планирует разговор с президентом России. Однако никаких сигналов по дипломатическим каналам от Парижа Москве не поступало, добавил Лавров.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 12:00Специальная военная операция на Украине
Макрон призвал все страны убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной
"Мы ждали, когда же он позвонит, если он собирается действительно звонить. Но тут он на днях, дня три назад... он сказал: я не буду пытаться связаться с Путиным, пока не съезжу в Вашингтон, из чего мы делаем вывод, что он там будет не только про ослабление конкурентных преимуществ Европы говорить, но и посоветуется по украинским делам", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в четверг.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что планирует прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока телефонного разговора с Макроном в графике Путина нет.
Визит президента Франции в США начался в среду и продлится до пятницы. Ранее сообщалось, что одной из основных тем визита Макрона в Вашингтон станет акт о снижении инфляции (IRA) США. Макрон, как ожидается, попытается убедить американского лидера смягчить закон, который, по его словам, противоречит нормам ВТО и является "недружеским". Также переговоры двух лидеров коснутся цены на газ, который США продают Европе, и конкуренции с Китаем.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 18:01
Минобороны Франции заявило о поиске путей решения конфликта на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронСШАФранцияРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джо БайденУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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