https://ria.ru/20221201/ukraina-1835532098.html

Лавров считает, что Макрон будет советоваться с Байденом по Украине

Лавров считает, что Макрон будет советоваться с Байденом по Украине - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров считает, что Макрон будет советоваться с Байденом по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон перед звонком российскому коллеге Владимиру Путину намерен посоветоваться с президентом США Джо Байденом по украинским делам, РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:56

2022-12-01T12:56

2022-12-01T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон перед звонком российскому коллеге Владимиру Путину намерен посоветоваться с президентом США Джо Байденом по украинским делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что Макрон в последние две недели публично заявлял, что планирует разговор с президентом России. Однако никаких сигналов по дипломатическим каналам от Парижа Москве не поступало, добавил Лавров."Мы ждали, когда же он позвонит, если он собирается действительно звонить. Но тут он на днях, дня три назад... он сказал: я не буду пытаться связаться с Путиным, пока не съезжу в Вашингтон, из чего мы делаем вывод, что он там будет не только про ослабление конкурентных преимуществ Европы говорить, но и посоветуется по украинским делам", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в четверг.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что планирует прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока телефонного разговора с Макроном в графике Путина нет.Визит президента Франции в США начался в среду и продлится до пятницы. Ранее сообщалось, что одной из основных тем визита Макрона в Вашингтон станет акт о снижении инфляции (IRA) США. Макрон, как ожидается, попытается убедить американского лидера смягчить закон, который, по его словам, противоречит нормам ВТО и является "недружеским". Также переговоры двух лидеров коснутся цены на газ, который США продают Европе, и конкуренции с Китаем.

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832426572.html

https://ria.ru/20221120/reshenie-1832921200.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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