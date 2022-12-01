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Си Цзиньпин поддержал усиление роли ЕС в решении украинского кризиса
Си Цзиньпин поддержал усиление роли ЕС в решении украинского кризиса - РИА Новости, 01.12.2022
Си Цзиньпин поддержал усиление роли ЕС в решении украинского кризиса
Китай поддерживает усиление роли ЕС в решении украинского кризиса и создание устойчивой структуры европейской безопасности, заявил в четверг председатель КНР Си РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:10
2022-12-01T10:10
2022-12-01T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
си цзиньпин
китай
евросоюз
шарль мишель
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Китай поддерживает усиление роли ЕС в решении украинского кризиса и создание устойчивой структуры европейской безопасности, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.Встреча состоялась в четверг утром в Доме народных собраний в Пекине."Китай поддерживает усилении роли ЕС в посредничестве и урегулировании (украинского кризиса), надеется на создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он подчеркнул, что "Китай всегда стоял на стороне мира и продолжит по-своему продолжать играть конструктивную роль".
https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, евросоюз, шарль мишель, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Си Цзиньпин, Китай, Евросоюз, Шарль Мишель, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:10 01.12.2022 (обновлено: 10:11 01.12.2022)
Си Цзиньпин поддержал усиление роли ЕС в решении украинского кризиса
Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает усиление роли ЕС в решении украинского кризиса