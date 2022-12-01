https://ria.ru/20221201/ukraina-1835466850.html

Си Цзиньпин поддержал усиление роли ЕС в решении украинского кризиса

Си Цзиньпин поддержал усиление роли ЕС в решении украинского кризиса - РИА Новости, 01.12.2022

Си Цзиньпин поддержал усиление роли ЕС в решении украинского кризиса

Китай поддерживает усиление роли ЕС в решении украинского кризиса и создание устойчивой структуры европейской безопасности, заявил в четверг председатель КНР Си РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:10

2022-12-01T10:10

2022-12-01T10:11

специальная военная операция на украине

в мире

си цзиньпин

китай

евросоюз

шарль мишель

украина

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Китай поддерживает усиление роли ЕС в решении украинского кризиса и создание устойчивой структуры европейской безопасности, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.Встреча состоялась в четверг утром в Доме народных собраний в Пекине."Китай поддерживает усилении роли ЕС в посредничестве и урегулировании (украинского кризиса), надеется на создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он подчеркнул, что "Китай всегда стоял на стороне мира и продолжит по-своему продолжать играть конструктивную роль".

https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, си цзиньпин, китай, евросоюз, шарль мишель, украина, ситуация в днр и лнр