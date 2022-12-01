https://ria.ru/20221201/tupik-1835679112.html
AT: Байден попал в тупик в борьбе с Россией из-за Украины
AT: Байден попал в тупик в борьбе с Россией из-за Украины - РИА Новости, 01.12.2022
AT: Байден попал в тупик в борьбе с Россией из-за Украины
Случайно просочившаяся правда о потерях Украины во время спецоперации обнажила тупиковость положения США в борьбе с Россией, написал обозреватель Asia Times... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:03
2022-12-01T18:03
2022-12-01T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
украина
сша
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Случайно просочившаяся правда о потерях Украины во время спецоперации обнажила тупиковость положения США в борьбе с Россией, написал обозреватель Asia Times Стивен Брайен."Если президент Джо Байден не изменит курс, его ждет кризис национальной безопасности, который станет концом всего его президентства", — предупредил автор.Он подчеркнул, что Украине не хватает военных, она несет колоссальные потери из-за ударов по инфраструктуре, а миллионы граждан бежали из страны.Брайен привел данные, согласно которым численность ВСУ составляет около 198 тысяч человек, и добавил, что президенту Владимиру Зеленскому грозит серьезный кризис из-за потерь. При этом украинские резервы постепенно истощаются."Европейцы ясно дали понять, что их ресурсы упали до критического уровня и дальнейшие поставки на Украину могут оказаться невозможными", — продолжил обозреватель.Он также призвал не рассчитывать на США: им не хватает даже 155-миллиметровых снарядов, не говоря уже о высокотехнологичном оружии. Из-за этого сорвались военные поставки на Тайвань, который не получит ни системы HIMARS, ни истребители F-16, ни дальнобойную артиллерию.Все это может вылиться в то, что конгресс потребует от Белого дома объяснений, почему администрация поставила безопасность США под угрозу в угоду интересам Украины."Совершенно очевидно, что конгресс прекратит выделять Украине оружие на миллиарды долларов, если его не хватает самим США", — предупредил Брайен.Он уверен, что петля вокруг Украины уже затягивается: Зеленский скоро не сможет ни пополнять арсеналы, ни компенсировать человеческие потери. Кроме того, следует готовиться к массовому исходу жителей из страны.Пока Байдену выгодно показывать "борьбу за правое дело" руками украинцев, однако, когда Европу накроет финансовый кризис и углубится энергетический, президенту США придется смириться с риском провала, что может перечеркнуть его планы на выборы 2024 года."Чтобы вернуть доверие и удержать свой пост, Байдену пора сменить курс по Украине и по вопросам безопасности — и как можно скорее", — подытожил автор.Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства для восстановления Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что, "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных".Впоследствии абзац о числе погибших полностью удалили как из письменного, так и из видеозаявления главы ЕК. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и отметили, что речь шла "об убитых и раненых".
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835582276.html
https://ria.ru/20221201/polsha-1835641194.html
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в мире, джо байден, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина, сша, россия, еврокомиссия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Украина, США, Россия, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
18:03 01.12.2022 (обновлено: 19:01 01.12.2022)
AT: Байден попал в тупик в борьбе с Россией из-за Украины
Asia Times: Украина загнала Байдена в тупик в борьбе с Россией
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Случайно просочившаяся правда о потерях Украины во время спецоперации обнажила тупиковость положения США в борьбе с Россией, написал обозреватель Asia Times
Стивен Брайен.
"Если президент Джо Байден не изменит курс, его ждет кризис национальной безопасности, который станет концом всего его президентства", — предупредил автор.
Он подчеркнул, что Украине не хватает военных, она несет колоссальные потери из-за ударов по инфраструктуре, а миллионы граждан бежали из страны.
Брайен привел данные, согласно которым численность ВСУ
составляет около 198 тысяч человек, и добавил, что президенту Владимиру Зеленскому
грозит серьезный кризис из-за потерь. При этом украинские резервы постепенно истощаются.
"Европейцы ясно дали понять, что их ресурсы упали до критического уровня и дальнейшие поставки на Украину могут оказаться невозможными", — продолжил обозреватель.
Он также призвал не рассчитывать на США: им не хватает даже 155-миллиметровых снарядов, не говоря уже о высокотехнологичном оружии. Из-за этого сорвались военные поставки на Тайвань
, который не получит ни системы HIMARS, ни истребители F-16, ни дальнобойную артиллерию.
Все это может вылиться в то, что конгресс потребует от Белого дома объяснений, почему администрация поставила безопасность США под угрозу в угоду интересам Украины.
"Совершенно очевидно, что конгресс прекратит выделять Украине оружие на миллиарды долларов, если его не хватает самим США", — предупредил Брайен.
Он уверен, что петля вокруг Украины уже затягивается: Зеленский скоро не сможет ни пополнять арсеналы, ни компенсировать человеческие потери. Кроме того, следует готовиться к массовому исходу жителей из страны.
Пока Байдену выгодно показывать "борьбу за правое дело" руками украинцев, однако, когда Европу
накроет финансовый кризис и углубится энергетический, президенту США придется смириться с риском провала, что может перечеркнуть его планы на выборы 2024 года.
"Чтобы вернуть доверие и удержать свой пост, Байдену пора сменить курс по Украине и по вопросам безопасности — и как можно скорее", — подытожил автор.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства для восстановления Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что, "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных".
Впоследствии абзац о числе погибших полностью удалили как из письменного, так и из видеозаявления главы ЕК. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и отметили, что речь шла "об убитых и раненых".