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Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России - РИА Новости, 01.12.2022
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Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России
Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России - РИА Новости, 01.12.2022
Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев просит своих западных партнеров об отмене суверенного иммунитета в отношении российского Центрального... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:03
2022-12-01T14:03
россия
денис малюська
украина
центральный банк рф (цб рф)
в мире
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев просит своих западных партнеров об отмене суверенного иммунитета в отношении российского Центрального банка, что позволит украинской стороне получить замороженные активы РФ.Министр заявил в интервью немецкой газете Welt, что нанесенный стране ущерб "уже огромен" и украинская сторона рассчитывает, что "необходимая (для восстановления – ред.) сумма составит 750 миллиардов евро". По словам Малюськи, Украина благодарна своим партнерам за обещания поддержки в деле восстановления, однако Запад не сможет справиться с этим "в одиночку", поэтому в его же интересах использовать в этих целях российские активы."Замороженные средства делятся на три категории, для каждой из которых существуют разные решения. Первая - это российские государственные активы. Они защищены суверенным иммунитетом. Поэтому мы просим наших партнеров отменить суверенный иммунитет для российского Центрального банка. Это можно было бы узаконить с помощью международного договора. Таким образом в нашем распоряжении уже было бы 300 миллиардов евро", - сказал министр.По его словам, ко второй категории относятся активы российских государственных компаний, "правовую основу" для конфискации которых также может заложить международный договор. Что касается активов "олигархов", то их, по оценке украинской стороны, могут конфисковать только в том случае, если будет доказано, что средства были получены в результате "преступной деятельности", добавил Малюська."Но мы должны сосредоточиться на государственных активах, так как это наиболее крупные суммы", - заключил министр.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, денис малюська, украина, центральный банк рф (цб рф), в мире, еврокомиссия
Россия, Денис Малюська, Украина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, Еврокомиссия
14:03 01.12.2022
 
Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России

Украина просит Запад отменить суверенный иммунитет у ЦБ для получения замороженных активов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев просит своих западных партнеров об отмене суверенного иммунитета в отношении российского Центрального банка, что позволит украинской стороне получить замороженные активы РФ.
Министр заявил в интервью немецкой газете Welt, что нанесенный стране ущерб "уже огромен" и украинская сторона рассчитывает, что "необходимая (для восстановления – ред.) сумма составит 750 миллиардов евро". По словам Малюськи, Украина благодарна своим партнерам за обещания поддержки в деле восстановления, однако Запад не сможет справиться с этим "в одиночку", поэтому в его же интересах использовать в этих целях российские активы.
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"Замороженные средства делятся на три категории, для каждой из которых существуют разные решения. Первая - это российские государственные активы. Они защищены суверенным иммунитетом. Поэтому мы просим наших партнеров отменить суверенный иммунитет для российского Центрального банка. Это можно было бы узаконить с помощью международного договора. Таким образом в нашем распоряжении уже было бы 300 миллиардов евро", - сказал министр.
По его словам, ко второй категории относятся активы российских государственных компаний, "правовую основу" для конфискации которых также может заложить международный договор. Что касается активов "олигархов", то их, по оценке украинской стороны, могут конфисковать только в том случае, если будет доказано, что средства были получены в результате "преступной деятельности", добавил Малюська.
"Но мы должны сосредоточиться на государственных активах, так как это наиболее крупные суммы", - заключил министр.
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В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".
Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияДенис МалюськаУкраинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреЕврокомиссия
 
 
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