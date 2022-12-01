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Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России

Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России - РИА Новости, 01.12.2022

Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев просит своих западных партнеров об отмене суверенного иммунитета в отношении российского Центрального... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:03

2022-12-01T14:03

2022-12-01T14:03

россия

денис малюська

украина

центральный банк рф (цб рф)

в мире

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев просит своих западных партнеров об отмене суверенного иммунитета в отношении российского Центрального банка, что позволит украинской стороне получить замороженные активы РФ.Министр заявил в интервью немецкой газете Welt, что нанесенный стране ущерб "уже огромен" и украинская сторона рассчитывает, что "необходимая (для восстановления – ред.) сумма составит 750 миллиардов евро". По словам Малюськи, Украина благодарна своим партнерам за обещания поддержки в деле восстановления, однако Запад не сможет справиться с этим "в одиночку", поэтому в его же интересах использовать в этих целях российские активы."Замороженные средства делятся на три категории, для каждой из которых существуют разные решения. Первая - это российские государственные активы. Они защищены суверенным иммунитетом. Поэтому мы просим наших партнеров отменить суверенный иммунитет для российского Центрального банка. Это можно было бы узаконить с помощью международного договора. Таким образом в нашем распоряжении уже было бы 300 миллиардов евро", - сказал министр.По его словам, ко второй категории относятся активы российских государственных компаний, "правовую основу" для конфискации которых также может заложить международный договор. Что касается активов "олигархов", то их, по оценке украинской стороны, могут конфисковать только в том случае, если будет доказано, что средства были получены в результате "преступной деятельности", добавил Малюська."Но мы должны сосредоточиться на государственных активах, так как это наиболее крупные суммы", - заключил министр.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221201/shveytsariya-1835500759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, денис малюська, украина, центральный банк рф (цб рф), в мире, еврокомиссия