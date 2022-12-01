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Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО - РИА Новости, 01.12.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221201/terminal-1835597553.html
Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО
Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО - РИА Новости, 01.12.2022
Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО
Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:01
2022-12-01T16:01
ямало-ненецкий автономный округ
технологии
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В аэропорту Нового Уренгоя состоялось первое комплексное тестирование нового пассажирского терминала. В нем приняли участие работники аэропорта, которые выступили в роли пассажиров. В ходе тестирования специалисты подразделений авиаузла отрабатывают все основные процессы обслуживания пассажиров в новом терминале, проверяют работоспособность и устойчивую работу оборудования", - говорится в сообщении.В декабре предстоит провести серию комплексных испытаний. В рамках каждого волонтеры пройдут весь путь пассажира по технологии обслуживания на отправление – от входного досмотра до выхода на посадку, и прибытие – от входа в терминал по прилету и до выхода на привокзальную площадь. Сотрудники аэропорта протестируют оборудование для досмотра, работу систем регистрации и обработки багажа, производственных ИТ-систем, а также турникетов, эскалаторов, лифтов.По итогам тестирования будет проведена финальная отладка технологических и производственных процессов для обеспечения удобного, качественного и безопасного обслуживания пассажиров в новом терминале. Тестирование проводится в рамках подготовки к началу работы нового терминала, которое намечено на декабрь 2022 года, уточняют власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/aeroport-1831973124.html
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технологии, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Технологии, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
16:01 01.12.2022
 

Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО

CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО
Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа /
Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В аэропорту Нового Уренгоя состоялось первое комплексное тестирование нового пассажирского терминала. В нем приняли участие работники аэропорта, которые выступили в роли пассажиров. В ходе тестирования специалисты подразделений авиаузла отрабатывают все основные процессы обслуживания пассажиров в новом терминале, проверяют работоспособность и устойчивую работу оборудования", - говорится в сообщении.
В декабре предстоит провести серию комплексных испытаний. В рамках каждого волонтеры пройдут весь путь пассажира по технологии обслуживания на отправление – от входного досмотра до выхода на посадку, и прибытие – от входа в терминал по прилету и до выхода на привокзальную площадь. Сотрудники аэропорта протестируют оборудование для досмотра, работу систем регистрации и обработки багажа, производственных ИТ-систем, а также турникетов, эскалаторов, лифтов.
"Тестовые испытания – финальный этап процесса строительства. Когда терминал построен, оснащен оборудованием и системами, проведено обучение персонала – необходимо проверить, что все это работает без ошибок и сбоев в комплексе. Основная цель испытаний – выявить как можно больше ошибок и недочетов в процессах, чтобы успеть их устранить до того момента, как в терминале появятся первые настоящие пассажиры", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора аэропорта в Новом Уренгое Романа Бочкова.
По итогам тестирования будет проведена финальная отладка технологических и производственных процессов для обеспечения удобного, качественного и безопасного обслуживания пассажиров в новом терминале. Тестирование проводится в рамках подготовки к началу работы нового терминала, которое намечено на декабрь 2022 года, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округТехнологииЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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