https://ria.ru/20221201/terminal-1835597553.html
Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО
Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО - РИА Новости, 01.12.2022
Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО
Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:01
2022-12-01T16:01
2022-12-01T16:01
ямало-ненецкий автономный округ
технологии
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835596827_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_460f8151df6ab2d5a49d10f48cdca6a7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В аэропорту Нового Уренгоя состоялось первое комплексное тестирование нового пассажирского терминала. В нем приняли участие работники аэропорта, которые выступили в роли пассажиров. В ходе тестирования специалисты подразделений авиаузла отрабатывают все основные процессы обслуживания пассажиров в новом терминале, проверяют работоспособность и устойчивую работу оборудования", - говорится в сообщении.В декабре предстоит провести серию комплексных испытаний. В рамках каждого волонтеры пройдут весь путь пассажира по технологии обслуживания на отправление – от входного досмотра до выхода на посадку, и прибытие – от входа в терминал по прилету и до выхода на привокзальную площадь. Сотрудники аэропорта протестируют оборудование для досмотра, работу систем регистрации и обработки багажа, производственных ИТ-систем, а также турникетов, эскалаторов, лифтов.По итогам тестирования будет проведена финальная отладка технологических и производственных процессов для обеспечения удобного, качественного и безопасного обслуживания пассажиров в новом терминале. Тестирование проводится в рамках подготовки к началу работы нового терминала, которое намечено на декабрь 2022 года, уточняют власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/aeroport-1831973124.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835596827_16:0:976:720_1920x0_80_0_0_847dab20de4d449ea5011bc527fb365a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Технологии, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В аэропорту Нового Уренгоя
состоялось первое комплексное тестирование нового пассажирского терминала. В нем приняли участие работники аэропорта, которые выступили в роли пассажиров. В ходе тестирования специалисты подразделений авиаузла отрабатывают все основные процессы обслуживания пассажиров в новом терминале, проверяют работоспособность и устойчивую работу оборудования", - говорится в сообщении.
В декабре предстоит провести серию комплексных испытаний. В рамках каждого волонтеры пройдут весь путь пассажира по технологии обслуживания на отправление – от входного досмотра до выхода на посадку, и прибытие – от входа в терминал по прилету и до выхода на привокзальную площадь. Сотрудники аэропорта протестируют оборудование для досмотра, работу систем регистрации и обработки багажа, производственных ИТ-систем, а также турникетов, эскалаторов, лифтов.
"Тестовые испытания – финальный этап процесса строительства. Когда терминал построен, оснащен оборудованием и системами, проведено обучение персонала – необходимо проверить, что все это работает без ошибок и сбоев в комплексе. Основная цель испытаний – выявить как можно больше ошибок и недочетов в процессах, чтобы успеть их устранить до того момента, как в терминале появятся первые настоящие пассажиры", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора аэропорта в Новом Уренгое Романа Бочкова.
По итогам тестирования будет проведена финальная отладка технологических и производственных процессов для обеспечения удобного, качественного и безопасного обслуживания пассажиров в новом терминале. Тестирование проводится в рамках подготовки к началу работы нового терминала, которое намечено на декабрь 2022 года, уточняют власти.