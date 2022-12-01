https://ria.ru/20221201/terminal-1835597553.html

Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО

Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО - РИА Новости, 01.12.2022

Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО

Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:01

2022-12-01T16:01

2022-12-01T16:01

ямало-ненецкий автономный округ

технологии

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Тестирование нового терминала началось в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В аэропорту Нового Уренгоя состоялось первое комплексное тестирование нового пассажирского терминала. В нем приняли участие работники аэропорта, которые выступили в роли пассажиров. В ходе тестирования специалисты подразделений авиаузла отрабатывают все основные процессы обслуживания пассажиров в новом терминале, проверяют работоспособность и устойчивую работу оборудования", - говорится в сообщении.В декабре предстоит провести серию комплексных испытаний. В рамках каждого волонтеры пройдут весь путь пассажира по технологии обслуживания на отправление – от входного досмотра до выхода на посадку, и прибытие – от входа в терминал по прилету и до выхода на привокзальную площадь. Сотрудники аэропорта протестируют оборудование для досмотра, работу систем регистрации и обработки багажа, производственных ИТ-систем, а также турникетов, эскалаторов, лифтов.По итогам тестирования будет проведена финальная отладка технологических и производственных процессов для обеспечения удобного, качественного и безопасного обслуживания пассажиров в новом терминале. Тестирование проводится в рамках подготовки к началу работы нового терминала, которое намечено на декабрь 2022 года, уточняют власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/aeroport-1831973124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)