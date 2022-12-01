https://ria.ru/20221201/temperatura-1835606876.html

В Подмосковье повысят температуру в системе отопления

В Подмосковье повысят температуру в системе отопления - РИА Новости, 01.12.2022

В Подмосковье повысят температуру в системе отопления

Специалисты министерства энергетики Московской области повысят температуру в системе отопления из-за ожидаемого похолодания, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:07

2022-12-01T16:07

2022-12-01T16:07

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Специалисты министерства энергетики Московской области повысят температуру в системе отопления из-за ожидаемого похолодания, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Как отметили в пресс-службе, температура в системах отопления региона регулируется автоматически, в зависимости от погодных условий за окном. В ближайшую неделю по прогнозам синоптиков в Подмосковье температура может упасть до минус 15 градусов."В связи с понижением температуры все котельные области повышают температуру теплоносителей", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.

https://ria.ru/20221107/transport-1829633259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, жилье