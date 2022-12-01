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В Подмосковье повысят температуру в системе отопления - РИА Новости, 01.12.2022
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Новости Подмосковья
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В Подмосковье повысят температуру в системе отопления
В Подмосковье повысят температуру в системе отопления - РИА Новости, 01.12.2022
В Подмосковье повысят температуру в системе отопления
Специалисты министерства энергетики Московской области повысят температуру в системе отопления из-за ожидаемого похолодания, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:07
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Специалисты министерства энергетики Московской области повысят температуру в системе отопления из-за ожидаемого похолодания, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Как отметили в пресс-службе, температура в системах отопления региона регулируется автоматически, в зависимости от погодных условий за окном. В ближайшую неделю по прогнозам синоптиков в Подмосковье температура может упасть до минус 15 градусов."В связи с понижением температуры все котельные области повышают температуру теплоносителей", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.
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жкх, жилье
Новости Подмосковья, ЖКХ, Жилье
16:07 01.12.2022
 

В Подмосковье повысят температуру в системе отопления

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЖильцы квартиры держат руки над батареей
Жильцы квартиры держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жильцы квартиры держат руки над батареей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Специалисты министерства энергетики Московской области повысят температуру в системе отопления из-за ожидаемого похолодания, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отметили в пресс-службе, температура в системах отопления региона регулируется автоматически, в зависимости от погодных условий за окном. В ближайшую неделю по прогнозам синоптиков в Подмосковье температура может упасть до минус 15 градусов.
"В связи с понижением температуры все котельные области повышают температуру теплоносителей", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.
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