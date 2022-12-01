Глава СЖР отметил работу Sputnik и RT на Балканах
Соловьев отметил работу Sputnik и RT в Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине и Болгарии
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил работу Sputnik и RT на Балканах и заявил о важности информационного присутствия в этом регионе.
"Недавно появился канал RT на сербском, и работает Sputnik, но основные телеканалы в той же Сербии давно куплены американцами и представителями Западной Европы. Несмотря на это, такое (хорошее) отношение существует у населения к России, оно сохраняется, и нам, конечно, надо возвращаться (на Балканы - ред.)", - сказал Соловьев на круглом столе "Информационный раскол в глобальном мире: задачи российской информационной политики".
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Глава Союза журналистов сообщил, что сейчас в ряде балканских стран - Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине, а также в Болгарии, где распространено православие, "больше 80% населения... очень хорошо относятся к России". И это, по словам Соловьева, при том, что информационного покрытия РФ в указанном регионе "явно не хватает".
Кроме того, Соловьев добавил, что эксперты замечают "явную нехватку" информационного присутствия России в тех регионах, которые считаются "дружественными и условно-дружественными".
"Мы здесь говорили про Азию, Африку, но я бы хотел обратить внимание на регион в Европе, в котором также очень хорошо относятся к России. Это Балканы", - отметил Соловьев. Эти страны, по словам председателя СЖР, могут стать "оплотом" информационной политики РФ для дальнейшей работы, в том числе в соседних европейских странах.