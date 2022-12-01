https://ria.ru/20221201/szhr-1835603595.html

Глава СЖР отметил работу Sputnik и RT на Балканах

Глава СЖР отметил работу Sputnik и RT на Балканах - РИА Новости, 01.12.2022

Глава СЖР отметил работу Sputnik и RT на Балканах

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил работу Sputnik и RT на Балканах и заявил о важности информационного присутствия в этом регионе. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:02

2022-12-01T16:02

2022-12-01T16:02

медиа - общество

союз журналистов россии

соловьев владимир (журналист)

sputnik

телеканал rt

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил работу Sputnik и RT на Балканах и заявил о важности информационного присутствия в этом регионе."Недавно появился канал RT на сербском, и работает Sputnik, но основные телеканалы в той же Сербии давно куплены американцами и представителями Западной Европы. Несмотря на это, такое (хорошее) отношение существует у населения к России, оно сохраняется, и нам, конечно, надо возвращаться (на Балканы - ред.)", - сказал Соловьев на круглом столе "Информационный раскол в глобальном мире: задачи российской информационной политики".Глава Союза журналистов сообщил, что сейчас в ряде балканских стран - Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине, а также в Болгарии, где распространено православие, "больше 80% населения... очень хорошо относятся к России". И это, по словам Соловьева, при том, что информационного покрытия РФ в указанном регионе "явно не хватает".Кроме того, Соловьев добавил, что эксперты замечают "явную нехватку" информационного присутствия России в тех регионах, которые считаются "дружественными и условно-дружественными"."Мы здесь говорили про Азию, Африку, но я бы хотел обратить внимание на регион в Европе, в котором также очень хорошо относятся к России. Это Балканы", - отметил Соловьев. Эти страны, по словам председателя СЖР, могут стать "оплотом" информационной политики РФ для дальнейшей работы, в том числе в соседних европейских странах.

https://ria.ru/20221018/afrika-1824971129.html

https://ria.ru/20221006/blokirovki-1822065942.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист), sputnik, телеканал rt