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Глава СЖР отметил работу Sputnik и RT на Балканах - РИА Новости, 01.12.2022
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Глава СЖР отметил работу Sputnik и RT на Балканах
Глава СЖР отметил работу Sputnik и RT на Балканах - РИА Новости, 01.12.2022
Глава СЖР отметил работу Sputnik и RT на Балканах
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил работу Sputnik и RT на Балканах и заявил о важности информационного присутствия в этом регионе. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:02
2022-12-01T16:02
медиа - общество
союз журналистов россии
соловьев владимир (журналист)
sputnik
телеканал rt
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил работу Sputnik и RT на Балканах и заявил о важности информационного присутствия в этом регионе."Недавно появился канал RT на сербском, и работает Sputnik, но основные телеканалы в той же Сербии давно куплены американцами и представителями Западной Европы. Несмотря на это, такое (хорошее) отношение существует у населения к России, оно сохраняется, и нам, конечно, надо возвращаться (на Балканы - ред.)", - сказал Соловьев на круглом столе "Информационный раскол в глобальном мире: задачи российской информационной политики".Глава Союза журналистов сообщил, что сейчас в ряде балканских стран - Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине, а также в Болгарии, где распространено православие, "больше 80% населения... очень хорошо относятся к России". И это, по словам Соловьева, при том, что информационного покрытия РФ в указанном регионе "явно не хватает".Кроме того, Соловьев добавил, что эксперты замечают "явную нехватку" информационного присутствия России в тех регионах, которые считаются "дружественными и условно-дружественными"."Мы здесь говорили про Азию, Африку, но я бы хотел обратить внимание на регион в Европе, в котором также очень хорошо относятся к России. Это Балканы", - отметил Соловьев. Эти страны, по словам председателя СЖР, могут стать "оплотом" информационной политики РФ для дальнейшей работы, в том числе в соседних европейских странах.
https://ria.ru/20221018/afrika-1824971129.html
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медиа - общество, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист), sputnik, телеканал rt
Медиа - Общество, Союз журналистов России, Соловьев Владимир (журналист), Sputnik, Телеканал RT
16:02 01.12.2022
 
Глава СЖР отметил работу Sputnik и RT на Балканах

Соловьев отметил работу Sputnik и RT в Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине и Болгарии

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил работу Sputnik и RT на Балканах и заявил о важности информационного присутствия в этом регионе.
"Недавно появился канал RT на сербском, и работает Sputnik, но основные телеканалы в той же Сербии давно куплены американцами и представителями Западной Европы. Несмотря на это, такое (хорошее) отношение существует у населения к России, оно сохраняется, и нам, конечно, надо возвращаться (на Балканы - ред.)", - сказал Соловьев на круглом столе "Информационный раскол в глобальном мире: задачи российской информационной политики".
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Глава Союза журналистов сообщил, что сейчас в ряде балканских стран - Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине, а также в Болгарии, где распространено православие, "больше 80% населения... очень хорошо относятся к России". И это, по словам Соловьева, при том, что информационного покрытия РФ в указанном регионе "явно не хватает".
Кроме того, Соловьев добавил, что эксперты замечают "явную нехватку" информационного присутствия России в тех регионах, которые считаются "дружественными и условно-дружественными".
"Мы здесь говорили про Азию, Африку, но я бы хотел обратить внимание на регион в Европе, в котором также очень хорошо относятся к России. Это Балканы", - отметил Соловьев. Эти страны, по словам председателя СЖР, могут стать "оплотом" информационной политики РФ для дальнейшей работы, в том числе в соседних европейских странах.
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Медиа - ОбществоСоюз журналистов РоссииСоловьев Владимир (журналист)SputnikТелеканал RT
 
 
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