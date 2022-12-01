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Улицу в Хабаровске назовут в честь экс-главреда "КП" Сунгоркина - РИА Новости, 01.12.2022
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Улицу в Хабаровске назовут в честь экс-главреда "КП" Сунгоркина
Улицу в Хабаровске назовут в честь экс-главреда "КП" Сунгоркина - РИА Новости, 01.12.2022
Улицу в Хабаровске назовут в честь экс-главреда "КП" Сунгоркина
Улицу в новом микрорайоне Хабаровска назовут в честь знаменитого уроженца этого города - бывшего главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:12
2022-12-01T10:19
общество
владимир сунгоркин
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
приморский край
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ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Улицу в новом микрорайоне Хабаровска назовут в честь знаменитого уроженца этого города - бывшего главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Главред "КП" скончался от инсульта 14 сентября в возрасте 68 лет, находясь в командировке в Приморском крае."Одна из улиц в Хабаровске будет носить имя главного редактора "Комсомольской правды". Уроженец Хабаровска Владимир Сунгоркин возглавлял издательский дом много лет. Сегодня на месте перспективной застройки мы побывали вместе с Татьяной Безруковой, вдовой легендарного журналиста, и его сыном Григорием. Они прилетели накануне в Хабаровск... Он любил свою малую родину, много ездил по региону, изучал его историю. Мы хотим увековечить память об уникальном российском репортере. Улица имени В. Сунгоркина расположится в районе ККБ №2", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Глава региона напомнил, что в том месте в 2023 году начнется строительство микрорайона на 15 тысяч квадратных метров.Владимир Сунгоркин в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного университета и в этом же году стал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, позже был собкором по Хабаровскому краю и Магаданской области. В 1992 году был главным исполнительным директором акционерного общества "Комсомольская правда", а в 1997-м - стал главным редактором газеты. Был награжден медалями "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "За трудовое отличие", орденом "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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общество, владимир сунгоркин, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, приморский край
Общество, Владимир Сунгоркин, Михаил Дегтярев, Хабаровск, Хабаровский край, Приморский край
10:12 01.12.2022 (обновлено: 10:19 01.12.2022)
 
Улицу в Хабаровске назовут в честь экс-главреда "КП" Сунгоркина

Улицу в новом микрорайоне Хабаровска назовут в честь уроженца города Сунгоркина

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске
Вид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Улицу в новом микрорайоне Хабаровска назовут в честь знаменитого уроженца этого города - бывшего главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Главред "КП" скончался от инсульта 14 сентября в возрасте 68 лет, находясь в командировке в Приморском крае.
Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 11:45
Биография Владимира Сунгоркина
"Одна из улиц в Хабаровске будет носить имя главного редактора "Комсомольской правды". Уроженец Хабаровска Владимир Сунгоркин возглавлял издательский дом много лет. Сегодня на месте перспективной застройки мы побывали вместе с Татьяной Безруковой, вдовой легендарного журналиста, и его сыном Григорием. Они прилетели накануне в Хабаровск... Он любил свою малую родину, много ездил по региону, изучал его историю. Мы хотим увековечить память об уникальном российском репортере. Улица имени В. Сунгоркина расположится в районе ККБ №2", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона напомнил, что в том месте в 2023 году начнется строительство микрорайона на 15 тысяч квадратных метров.
"Мы с Владимиром Николаевичем впервые увиделись здесь, в Хабаровске, в августе 2020-го. Непростое было время, но сюда его привело журналистское чутье. И сразу нашли общий язык. С тех пор поддерживали общение. Важным шагом станет и выпуск книги, посвященной жизни великого дальневосточного исследователя, географа и писателя Владимира Арсеньева, материалы к которой собирал Сунгоркин", - заключил губернатор.
Владимир Сунгоркин в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного университета и в этом же году стал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, позже был собкором по Хабаровскому краю и Магаданской области. В 1992 году был главным исполнительным директором акционерного общества "Комсомольская правда", а в 1997-м - стал главным редактором газеты. Был награжден медалями "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "За трудовое отличие", орденом "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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ОбществоВладимир СунгоркинМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайПриморский край
 
 
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