https://ria.ru/20221201/sungorkin-1835467451.html

Улицу в Хабаровске назовут в честь экс-главреда "КП" Сунгоркина

Улицу в Хабаровске назовут в честь экс-главреда "КП" Сунгоркина - РИА Новости, 01.12.2022

Улицу в Хабаровске назовут в честь экс-главреда "КП" Сунгоркина

Улицу в новом микрорайоне Хабаровска назовут в честь знаменитого уроженца этого города - бывшего главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:12

2022-12-01T10:12

2022-12-01T10:19

общество

владимир сунгоркин

михаил дегтярев

хабаровск

хабаровский край

приморский край

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ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Улицу в новом микрорайоне Хабаровска назовут в честь знаменитого уроженца этого города - бывшего главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Главред "КП" скончался от инсульта 14 сентября в возрасте 68 лет, находясь в командировке в Приморском крае."Одна из улиц в Хабаровске будет носить имя главного редактора "Комсомольской правды". Уроженец Хабаровска Владимир Сунгоркин возглавлял издательский дом много лет. Сегодня на месте перспективной застройки мы побывали вместе с Татьяной Безруковой, вдовой легендарного журналиста, и его сыном Григорием. Они прилетели накануне в Хабаровск... Он любил свою малую родину, много ездил по региону, изучал его историю. Мы хотим увековечить память об уникальном российском репортере. Улица имени В. Сунгоркина расположится в районе ККБ №2", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Глава региона напомнил, что в том месте в 2023 году начнется строительство микрорайона на 15 тысяч квадратных метров.Владимир Сунгоркин в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного университета и в этом же году стал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, позже был собкором по Хабаровскому краю и Магаданской области. В 1992 году был главным исполнительным директором акционерного общества "Комсомольская правда", а в 1997-м - стал главным редактором газеты. Был награжден медалями "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "За трудовое отличие", орденом "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816678471.html

https://ria.ru/20221101/kleschenko-1828500166.html

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир сунгоркин, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, приморский край