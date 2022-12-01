https://ria.ru/20221201/stantsiya-1835621192.html

В Подмосковье согласовали архитектурный облик станции МЦД "Южная Битца"

В Подмосковье согласовали архитектурный облик станции МЦД "Южная Битца" - РИА Новости, 01.12.2022

В Подмосковье согласовали архитектурный облик станции МЦД "Южная Битца"

ГК ФСК получила согласование будущей станции Московского центрального диаметра (МЦД) "Южная Битца", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:29

2022-12-01T16:29

2022-12-01T16:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ГК ФСК получила согласование будущей станции Московского центрального диаметра (МЦД) "Южная Битца", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Остановочный пункт планируется возвести ГК ФСК вблизи микрорайона "Южная Битца" в городском округе Ленинский.МЦД – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.

https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811285960.html

московская область (подмосковье)

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)