В Подмосковье согласовали архитектурный облик станции МЦД "Южная Битца"
© пресс-служба МТДИ ПодмосковьяАрхитектурный облик станции МЦД "Южная Битца"
© пресс-служба МТДИ Подмосковья
Архитектурный облик станции МЦД "Южная Битца"
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ГК ФСК получила согласование будущей станции Московского центрального диаметра (МЦД) "Южная Битца", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Остановочный пункт планируется возвести ГК ФСК вблизи микрорайона "Южная Битца" в городском округе Ленинский.
"Это первая станция в Подмосковье, которая будет построена за счёт инвестора. Реализация проекта улучшит транспортную доступность для порядка 20 тысяч жителей, в шаговой доступности которых появится современная станция МЦД, отвечающая всем высоким стандартам диаметров", - говорится в сообщении пресс-службы.
МЦД – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.