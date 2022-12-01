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В Подмосковье согласовали архитектурный облик станции МЦД "Южная Битца" - РИА Новости, 01.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221201/stantsiya-1835621192.html
В Подмосковье согласовали архитектурный облик станции МЦД "Южная Битца"
В Подмосковье согласовали архитектурный облик станции МЦД "Южная Битца" - РИА Новости, 01.12.2022
В Подмосковье согласовали архитектурный облик станции МЦД "Южная Битца"
ГК ФСК получила согласование будущей станции Московского центрального диаметра (МЦД) "Южная Битца", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:29
2022-12-01T16:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ГК ФСК получила согласование будущей станции Московского центрального диаметра (МЦД) "Южная Битца", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Остановочный пункт планируется возвести ГК ФСК вблизи микрорайона "Южная Битца" в городском округе Ленинский.МЦД – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:29 01.12.2022
 

В Подмосковье согласовали архитектурный облик станции МЦД "Южная Битца"

© пресс-служба МТДИ ПодмосковьяАрхитектурный облик станции МЦД "Южная Битца"
Архитектурный облик станции МЦД Южная Битца
© пресс-служба МТДИ Подмосковья
Архитектурный облик станции МЦД "Южная Битца"
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ГК ФСК получила согласование будущей станции Московского центрального диаметра (МЦД) "Южная Битца", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Остановочный пункт планируется возвести ГК ФСК вблизи микрорайона "Южная Битца" в городском округе Ленинский.
"Это первая станция в Подмосковье, которая будет построена за счёт инвестора. Реализация проекта улучшит транспортную доступность для порядка 20 тысяч жителей, в шаговой доступности которых появится современная станция МЦД, отвечающая всем высоким стандартам диаметров", - говорится в сообщении пресс-службы.
МЦД – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.
Поезд Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 13:47Новости Подмосковья
МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для 50% жителей Подмосковья
 
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