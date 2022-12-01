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Боррель рассказал об идее создания "спецтрибунала по Украине" - РИА Новости, 01.12.2022
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Боррель рассказал об идее создания "спецтрибунала по Украине"
Боррель рассказал об идее создания "спецтрибунала по Украине" - РИА Новости, 01.12.2022
Боррель рассказал об идее создания "спецтрибунала по Украине"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Польше в четверг представит план Еврокомиссии о создании международного... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:28
2022-12-01T14:33
в мире
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Польше в четверг представит план Еврокомиссии о создании международного "спецтрибунала по Украине".Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе. Накануне ЕК выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН "для расследования и судебного преследования агрессии России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины."Я представлю совместное предложение верховного представителя по внешней политике и безопасности и Еврокомиссии по оказанию содействия работе Международного уголовного суда, который уже многое делает для поддержки генпрокурора Украины…, а также для поддержки предложения о создании специального трибунала, посвященного этому вопросу - военным преступлениям на Украине", - сказал Боррель. Его слова приводит пресс-служба европейской внешнеполитической службы.Глава евродипломатии подчеркнул, что это предложение сначала должно пройти согласование внутри ЕС странами Евросоюза, а также "получить более сильную поддержку в ООН со стороны большего числа стран-членов".Песков заявлял, что попытки создания Западом "трибунала" по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221201/tribunal-1835569246.html
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в мире, жозеп боррель, украина, россия, обсе
В мире, Жозеп Боррель, Украина, Россия, ОБСЕ
14:28 01.12.2022 (обновлено: 14:33 01.12.2022)
 
Боррель рассказал об идее создания "спецтрибунала по Украине"

Боррель сообщил, что на заседании ОБСЕ предложит идею создания "спецтрибунала по Украине"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Польше в четверг представит план Еврокомиссии о создании международного "спецтрибунала по Украине".
Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе. Накануне ЕК выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН "для расследования и судебного преследования агрессии России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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В Госдуме призвали Совбез ООН создать трибунал по преступлениям Украины
"Я представлю совместное предложение верховного представителя по внешней политике и безопасности и Еврокомиссии по оказанию содействия работе Международного уголовного суда, который уже многое делает для поддержки генпрокурора Украины…, а также для поддержки предложения о создании специального трибунала, посвященного этому вопросу - военным преступлениям на Украине", - сказал Боррель. Его слова приводит пресс-служба европейской внешнеполитической службы.
Глава евродипломатии подчеркнул, что это предложение сначала должно пройти согласование внутри ЕС странами Евросоюза, а также "получить более сильную поддержку в ООН со стороны большего числа стран-членов".
Песков заявлял, что попытки создания Западом "трибунала" по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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