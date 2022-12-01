https://ria.ru/20221201/spetstribunal-1835571159.html

Боррель рассказал об идее создания "спецтрибунала по Украине"

Боррель рассказал об идее создания "спецтрибунала по Украине" - РИА Новости, 01.12.2022

Боррель рассказал об идее создания "спецтрибунала по Украине"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Польше в четверг представит план Еврокомиссии о создании международного... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:28

2022-12-01T14:28

2022-12-01T14:33

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Польше в четверг представит план Еврокомиссии о создании международного "спецтрибунала по Украине".Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе. Накануне ЕК выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН "для расследования и судебного преследования агрессии России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины."Я представлю совместное предложение верховного представителя по внешней политике и безопасности и Еврокомиссии по оказанию содействия работе Международного уголовного суда, который уже многое делает для поддержки генпрокурора Украины…, а также для поддержки предложения о создании специального трибунала, посвященного этому вопросу - военным преступлениям на Украине", - сказал Боррель. Его слова приводит пресс-служба европейской внешнеполитической службы.Глава евродипломатии подчеркнул, что это предложение сначала должно пройти согласование внутри ЕС странами Евросоюза, а также "получить более сильную поддержку в ООН со стороны большего числа стран-членов".Песков заявлял, что попытки создания Западом "трибунала" по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221201/tribunal-1835569246.html

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, жозеп боррель, украина, россия, обсе