https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835730173.html

Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, заявил Пушилин

Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.12.2022

Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, заявил Пушилин

Подразделения Донецкой Народной Республики сжимают кольцо вокруг города Авдеевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T21:39

2022-12-01T21:39

2022-12-01T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

артемовский

донецкая народная республика

авдеевка

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики сжимают кольцо вокруг города Авдеевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram.Врио главы ДНР добавил, что успехи есть на Марьинском и Артемовском направлениях.Сегодня российское Минобороны заявило о полном освобождении поселка городского типа Курдюмовка на территории Донецкой Народной Республики. Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Перше Травня и Андреевка. По словам Пушилина, освобождение этих территорий позволяет перекрыть пути снабжения украинских войск по трасе Горловка — Артемовск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовский

донецкая народная республика

авдеевка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, артемовский, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины