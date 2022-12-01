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Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, заявил Пушилин
Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.12.2022
Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, заявил Пушилин
Подразделения Донецкой Народной Республики сжимают кольцо вокруг города Авдеевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:39
2022-12-01T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
артемовский
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики сжимают кольцо вокруг города Авдеевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram.Врио главы ДНР добавил, что успехи есть на Марьинском и Артемовском направлениях.Сегодня российское Минобороны заявило о полном освобождении поселка городского типа Курдюмовка на территории Донецкой Народной Республики. Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Перше Травня и Андреевка. По словам Пушилина, освобождение этих территорий позволяет перекрыть пути снабжения украинских войск по трасе Горловка — Артемовск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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артемовский
донецкая народная республика
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в мире, артемовский, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовский, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
21:39 01.12.2022 (обновлено: 22:01 01.12.2022)
 
Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, заявил Пушилин

Пушилин: подразделения ДНР продолжают продвигаться, сжимая кольцо вокруг Авдеевки

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики сжимают кольцо вокруг города Авдеевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram.

"Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка", — подчеркнул он.

Врио главы ДНР добавил, что успехи есть на Марьинском и Артемовском направлениях.
Сегодня российское Минобороны заявило о полном освобождении поселка городского типа Курдюмовка на территории Донецкой Народной Республики. Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Перше Травня и Андреевка. По словам Пушилина, освобождение этих территорий позволяет перекрыть пути снабжения украинских войск по трасе Горловка — Артемовск.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскийДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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