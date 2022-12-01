https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835568152.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:57
2022-12-01T14:57
2022-12-01T14:57
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
запорожская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска успешно отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении продолжается наступление. Врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что наши части получили огневой контроль на всех основных дорогах на Артемовском направлении.Ликвидированы три пункту временной дислокации иностранных наемников, 162 района скопления живой силы и техники, 85 артиллерийских расчетов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом. Средства ПВО сбили три беспилотника, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотника, 391 зенитный ракетный комплекс, 905 реактивных систем залпового огня, 6930 танков и других бронемашин, 3642 орудия полевой артиллерии и 7431 единицу автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 декабря 2022 года
За минувшие сутки российские войска успешно отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении продолжается наступление. Врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что наши части получили огневой контроль на всех основных дорогах на Артемовском направлении.
Ликвидированы три пункту временной дислокации иностранных наемников, 162 района скопления живой силы и техники, 85 артиллерийских расчетов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом. Средства ПВО сбили три беспилотника, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотника, 391 зенитный ракетный комплекс, 905 реактивных систем залпового огня, 6930 танков и других бронемашин, 3642 орудия полевой артиллерии и 7431 единицу автомобильной техники.