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Глава Минздрава РФ выступил за усиление сотрудничества с медвузами Китая
Глава Минздрава РФ выступил за усиление сотрудничества с медвузами Китая - РИА Новости, 01.12.2022
Глава Минздрава РФ выступил за усиление сотрудничества с медвузами Китая
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил за интенсификацию сотрудничества с китайскими медицинскими вузами. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:41
2022-12-01T11:41
2022-12-01T11:41
россия-китай: главное
россия
китай
чжан ханьхуэй
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил за интенсификацию сотрудничества с китайскими медицинскими вузами.Глава ведомства провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжаном Ханьхуэем. Глава российского Минздрава выразил заинтересованность в развитии сотрудничества по таким направлениям, как стажировки медицинских специалистов, импорт и экспорт медицинской продукции, биобезопасность и телемедицина."До пандемии российско-китайское сотрудничество в области образования было очень плотным. Сегодня его необходимо интенсифицировать, расширяя географию взаимодействия российских и китайских медицинских вузов и научных центров, программы стажировок наших специалистов", - сказал министр, слова которого привели в министерстве.Он также предложил сотрудничество в новой области, касающейся применения инновационных радиофармпрепаратов и внедрения технологий ядерной медицины.Участники встречи также подтвердили, что на международных площадках стороны совместно отстаивают позицию о недопустимости политизации вопросов здравоохранения, подчеркнули в министерстве.
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РИА Новости
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россия, китай, чжан ханьхуэй, михаил мурашко
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй, Михаил Мурашко
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил за интенсификацию сотрудничества с китайскими медицинскими вузами.
Глава ведомства провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжаном Ханьхуэем
. Глава российского Минздрава выразил заинтересованность в развитии сотрудничества по таким направлениям, как стажировки медицинских специалистов, импорт и экспорт медицинской продукции, биобезопасность и телемедицина.
"До пандемии российско-китайское сотрудничество в области образования было очень плотным. Сегодня его необходимо интенсифицировать, расширяя географию взаимодействия российских и китайских медицинских вузов и научных центров, программы стажировок наших специалистов", - сказал министр, слова которого привели в министерстве.
Он также предложил сотрудничество в новой области, касающейся применения инновационных радиофармпрепаратов и внедрения технологий ядерной медицины.
Участники встречи также подтвердили, что на международных площадках стороны совместно отстаивают позицию о недопустимости политизации вопросов здравоохранения, подчеркнули в министерстве.