https://ria.ru/20221201/sotrudnichestvo-1835496403.html

Глава Минздрава РФ выступил за усиление сотрудничества с медвузами Китая

Глава Минздрава РФ выступил за усиление сотрудничества с медвузами Китая - РИА Новости, 01.12.2022

Глава Минздрава РФ выступил за усиление сотрудничества с медвузами Китая

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил за интенсификацию сотрудничества с китайскими медицинскими вузами. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:41

2022-12-01T11:41

2022-12-01T11:41

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чжан ханьхуэй

михаил мурашко

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил за интенсификацию сотрудничества с китайскими медицинскими вузами.Глава ведомства провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжаном Ханьхуэем. Глава российского Минздрава выразил заинтересованность в развитии сотрудничества по таким направлениям, как стажировки медицинских специалистов, импорт и экспорт медицинской продукции, биобезопасность и телемедицина."До пандемии российско-китайское сотрудничество в области образования было очень плотным. Сегодня его необходимо интенсифицировать, расширяя географию взаимодействия российских и китайских медицинских вузов и научных центров, программы стажировок наших специалистов", - сказал министр, слова которого привели в министерстве.Он также предложил сотрудничество в новой области, касающейся применения инновационных радиофармпрепаратов и внедрения технологий ядерной медицины.Участники встречи также подтвердили, что на международных площадках стороны совместно отстаивают позицию о недопустимости политизации вопросов здравоохранения, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20221201/virusy-1835488360.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, чжан ханьхуэй, михаил мурашко