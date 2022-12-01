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В ЕС пока не достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 01.12.2022
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В ЕС пока не достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть
В ЕС пока не достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 01.12.2022
В ЕС пока не достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть
Соглашение по потолку цен на российскую нефть пока не достигнуто, ЕС продолжает работать с партнерами по G7, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:17
2022-12-01T15:17
экономика
евросоюз
еврокомиссия
g7
россия
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Соглашение по потолку цен на российскую нефть пока не достигнуто, ЕС продолжает работать с партнерами по G7, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи."Мы продолжаем работать с иностранными партнерами в "большой семерке", а также со всеми странами-членами ЕС по вопросу потолка цен на нефть. Пока соглашение не достигнуто, мы продолжим работу", - сказал он.Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.ЕС 6 октября ввел в действие новый пакет санкций, который в числе прочего включает запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, а также запрет на сопутствующие услуги.В ЕС неоднократно подчеркивали, что собственно сам потолок цен на российскую нефть возможно ввести только в сотрудничестве с "Большой семеркой" и другими партнерами на международной арене с учетом интересов стран, которые закупают энергоресурсы РФ. Издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что ЕС не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть для транспортировки третьим странам по морю, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны G7.При этом, как пояснили дипломаты, процедура предполагает, что каждый раз для фиксации потолка цен в ЕС будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза), то есть это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти.Вице-премьер РФ Александр Новак также указывал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости: Россия будет работать лишь с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, g7, россия
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Россия
15:17 01.12.2022
 
В ЕС пока не достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть

Еврокомиссия: Брюссель продолжает работать по соглашению о потолке цен на российскую нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Соглашение по потолку цен на российскую нефть пока не достигнуто, ЕС продолжает работать с партнерами по G7, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
"Мы продолжаем работать с иностранными партнерами в "большой семерке", а также со всеми странами-членами ЕС по вопросу потолка цен на нефть. Пока соглашение не достигнуто, мы продолжим работу", - сказал он.
Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
ЕС 6 октября ввел в действие новый пакет санкций, который в числе прочего включает запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, а также запрет на сопутствующие услуги.
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В ЕС неоднократно подчеркивали, что собственно сам потолок цен на российскую нефть возможно ввести только в сотрудничестве с "Большой семеркой" и другими партнерами на международной арене с учетом интересов стран, которые закупают энергоресурсы РФ. Издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что ЕС не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть для транспортировки третьим странам по морю, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны G7.
При этом, как пояснили дипломаты, процедура предполагает, что каждый раз для фиксации потолка цен в ЕС будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза), то есть это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти.
Вице-премьер РФ Александр Новак также указывал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости: Россия будет работать лишь с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
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