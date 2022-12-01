https://ria.ru/20221201/situatsiya-1835573921.html

В нынешней ситуации проявился характер каждого человека, считает Медведев

В нынешней ситуации проявился характер каждого человека, считает Медведев - РИА Новости, 01.12.2022

В нынешней ситуации проявился характер каждого человека, считает Медведев

В такие переломные исторические моменты, как сейчас, люди проявляют свой характер и твердость своих убеждений, а также отношение к окружающим людям: кто-то... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:38

2022-12-01T14:38

2022-12-01T14:44

специальная военная операция на украине

общество

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В такие переломные исторические моменты, как сейчас, люди проявляют свой характер и твердость своих убеждений, а также отношение к окружающим людям: кто-то помогает военнослужащим, а кто-то "гражданство меняет, чтобы бабки спасти", это водораздел, обратного хода не будет, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."В такие переломные исторические моменты проявляется характер человека, проявляются его убеждения, твёрдость позиции, проявляется его отношение к окружающим людям. Вне зависимости, где он работает, сколько у него денег, какой он национальности - просто можно быть приличным человеком, а есть и другие", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами."Этот период, который мы сейчас переживаем, дает возможность каждому раскрыть свою сущность: кто-то собирает посылки для фронта, помогает нашим бойцам, их семьям, а кто-то гражданство меняет, чтобы бабки спасти", - добавил он. По словам Медведева, "это уже водораздел". "Обратного хода не будет. Это надо понимать", - добавил он.Председатель ЕР также отметил, что Россия умеет сконцентрироваться и нанести удар и не раз это демонстрировала в истории. "И я уверен, что и сейчас так произойдет", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

россия

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Кирилл Волков

общество, дмитрий медведев, россия