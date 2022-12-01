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В нынешней ситуации проявился характер каждого человека, считает Медведев - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/situatsiya-1835573921.html
В нынешней ситуации проявился характер каждого человека, считает Медведев
В нынешней ситуации проявился характер каждого человека, считает Медведев - РИА Новости, 01.12.2022
В нынешней ситуации проявился характер каждого человека, считает Медведев
В такие переломные исторические моменты, как сейчас, люди проявляют свой характер и твердость своих убеждений, а также отношение к окружающим людям: кто-то... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:38
2022-12-01T14:44
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В такие переломные исторические моменты, как сейчас, люди проявляют свой характер и твердость своих убеждений, а также отношение к окружающим людям: кто-то помогает военнослужащим, а кто-то "гражданство меняет, чтобы бабки спасти", это водораздел, обратного хода не будет, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."В такие переломные исторические моменты проявляется характер человека, проявляются его убеждения, твёрдость позиции, проявляется его отношение к окружающим людям. Вне зависимости, где он работает, сколько у него денег, какой он национальности - просто можно быть приличным человеком, а есть и другие", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами."Этот период, который мы сейчас переживаем, дает возможность каждому раскрыть свою сущность: кто-то собирает посылки для фронта, помогает нашим бойцам, их семьям, а кто-то гражданство меняет, чтобы бабки спасти", - добавил он. По словам Медведева, "это уже водораздел". "Обратного хода не будет. Это надо понимать", - добавил он.Председатель ЕР также отметил, что Россия умеет сконцентрироваться и нанести удар и не раз это демонстрировала в истории. "И я уверен, что и сейчас так произойдет", - заключил Медведев.
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общество, дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Медведев, Россия
14:38 01.12.2022 (обновлено: 14:44 01.12.2022)
 
В нынешней ситуации проявился характер каждого человека, считает Медведев

Медведев: в переломные исторические моменты, как нынешний, проявляется характер человека

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В такие переломные исторические моменты, как сейчас, люди проявляют свой характер и твердость своих убеждений, а также отношение к окружающим людям: кто-то помогает военнослужащим, а кто-то "гражданство меняет, чтобы бабки спасти", это водораздел, обратного хода не будет, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"В такие переломные исторические моменты проявляется характер человека, проявляются его убеждения, твёрдость позиции, проявляется его отношение к окружающим людям. Вне зависимости, где он работает, сколько у него денег, какой он национальности - просто можно быть приличным человеком, а есть и другие", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.
"Этот период, который мы сейчас переживаем, дает возможность каждому раскрыть свою сущность: кто-то собирает посылки для фронта, помогает нашим бойцам, их семьям, а кто-то гражданство меняет, чтобы бабки спасти", - добавил он. По словам Медведева, "это уже водораздел". "Обратного хода не будет. Это надо понимать", - добавил он.
Председатель ЕР также отметил, что Россия умеет сконцентрироваться и нанести удар и не раз это демонстрировала в истории. "И я уверен, что и сейчас так произойдет", - заключил Медведев.
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