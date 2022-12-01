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Путин отметил успешную работу "Сибура", несмотря на санкции - РИА Новости, 01.12.2022
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Путин отметил успешную работу "Сибура", несмотря на санкции
Путин отметил успешную работу "Сибура", несмотря на санкции - РИА Новости, 01.12.2022
Путин отметил успешную работу "Сибура", несмотря на санкции
Нефтегазовая компания "Сибур Холдинг" работает успешно и, несмотря на все "происки завистников", она, без сомнений, продолжит успешную работу, заявил президент... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:03
2022-12-01T19:18
экономика
владимир путин
россия
сибур холдинг
санкции в отношении россии
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Нефтегазовая компания "Сибур Холдинг" работает успешно и, несмотря на все "происки завистников", она, без сомнений, продолжит успешную работу, заявил президент России Владимир Путин."Поэтому компания работает, работает успешно. Уверен, что, несмотря на все происки завистников, она и будет работать успешно. Вся отрасль и ваша компания, сомнений здесь нет", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус". На площадке парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II конгресс молодых ученых. В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.
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экономика, владимир путин, россия, сибур холдинг, санкции в отношении россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Сибур Холдинг, Санкции в отношении России
18:03 01.12.2022 (обновлено: 19:18 01.12.2022)
 
Путин отметил успешную работу "Сибура", несмотря на санкции

Путин заявил, что "Сибур" работает и продолжает работать успешно, несмотря на санкции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСтроительство нефтехимического завода компании Сибур "ЗапСибнефтехим" в городе Тобольск
Строительство нефтехимического завода компании Сибур ЗапСибнефтехим в городе Тобольск - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Строительство нефтехимического завода компании Сибур "ЗапСибнефтехим" в городе Тобольск. Архивное фото
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Нефтегазовая компания "Сибур Холдинг" работает успешно и, несмотря на все "происки завистников", она, без сомнений, продолжит успешную работу, заявил президент России Владимир Путин.
"Поэтому компания работает, работает успешно. Уверен, что, несмотря на все происки завистников, она и будет работать успешно. Вся отрасль и ваша компания, сомнений здесь нет", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
На площадке парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II конгресс молодых ученых. В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.
Михаил Карисалов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 06:53
В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСибур ХолдингСанкции в отношении России
 
 
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