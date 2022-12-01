https://ria.ru/20221201/sibur-1835679323.html

Путин отметил успешную работу "Сибура", несмотря на санкции

Путин отметил успешную работу "Сибура", несмотря на санкции - РИА Новости, 01.12.2022

Путин отметил успешную работу "Сибура", несмотря на санкции

Нефтегазовая компания "Сибур Холдинг" работает успешно и, несмотря на все "происки завистников", она, без сомнений, продолжит успешную работу, заявил президент... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:03

2022-12-01T18:03

2022-12-01T19:18

экономика

владимир путин

россия

сибур холдинг

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152478/95/1524789575_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_25d199f9a2a11a90b7ad97f2e98d1dbd.jpg

СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Нефтегазовая компания "Сибур Холдинг" работает успешно и, несмотря на все "происки завистников", она, без сомнений, продолжит успешную работу, заявил президент России Владимир Путин."Поэтому компания работает, работает успешно. Уверен, что, несмотря на все происки завистников, она и будет работать успешно. Вся отрасль и ваша компания, сомнений здесь нет", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус". На площадке парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II конгресс молодых ученых. В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.

https://ria.ru/20220921/kauchuki-1818315185.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владимир путин, россия, сибур холдинг, санкции в отношении россии