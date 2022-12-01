https://ria.ru/20221201/shkola-1835640288.html
В красноярской сельской школе подрались учитель и ученик
В красноярской сельской школе подрались учитель и ученик - РИА Новости, 01.12.2022
В красноярской сельской школе подрались учитель и ученик
Полиция разбирается в инциденте между учителем и девятилетним учеником в школе поселка Раздолинск Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:52
2022-12-01T16:52
2022-12-01T18:01
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Полиция разбирается в инциденте между учителем и девятилетним учеником в школе поселка Раздолинск Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.Со слов преподавателя, второклассник столкнул ее со стула и пнул. Мать школьника, в свою очередь, заявила, что педагог сама напала на ребенка, пишут местные СМИ. И женщине, и ребенку выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, "так как они оба говорят о полученных телесных повреждениях".При этом семья, в которой воспитывается школьник, в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала.
https://ria.ru/20221130/proezd-1835173014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноярский край, происшествия
Красноярский край, Происшествия
16:52 01.12.2022 (обновлено: 18:01 01.12.2022)
В красноярской сельской школе подрались учитель и ученик
В сельской школе в Красноярском крае подрались учитель и девятилетний ученик
КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Полиция разбирается в инциденте между учителем и девятилетним учеником в школе поселка Раздолинск Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.
Со слов преподавателя, второклассник столкнул ее со стула и пнул. Мать школьника, в свою очередь, заявила, что педагог сама напала на ребенка, пишут местные СМИ.
"В дежурную часть поступили сообщения о конфликте, который произошел в школе поселка Раздолинск между учительницей 1969 года рождения и учеником 2013 года рождения", — уточнили в региональном главке МВД.
И женщине, и ребенку выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, "так как они оба говорят о полученных телесных повреждениях".
При этом семья, в которой воспитывается школьник, в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала.