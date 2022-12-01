https://ria.ru/20221201/shkola-1835640288.html

В красноярской сельской школе подрались учитель и ученик

В красноярской сельской школе подрались учитель и ученик - РИА Новости, 01.12.2022

В красноярской сельской школе подрались учитель и ученик

Полиция разбирается в инциденте между учителем и девятилетним учеником в школе поселка Раздолинск Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:52

2022-12-01T16:52

2022-12-01T18:01

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Полиция разбирается в инциденте между учителем и девятилетним учеником в школе поселка Раздолинск Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.Со слов преподавателя, второклассник столкнул ее со стула и пнул. Мать школьника, в свою очередь, заявила, что педагог сама напала на ребенка, пишут местные СМИ. И женщине, и ребенку выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, "так как они оба говорят о полученных телесных повреждениях".При этом семья, в которой воспитывается школьник, в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала.

https://ria.ru/20221130/proezd-1835173014.html

красноярский край

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, происшествия