https://ria.ru/20221201/sertifikaty-1835440296.html

Эксперт: cпрос на геномные исследования вырос перед Новым годом

Эксперт: cпрос на геномные исследования вырос перед Новым годом - РИА Новости, 01.12.2022

Эксперт: cпрос на геномные исследования вырос перед Новым годом

Спрос на подарочные сертификаты на полногеномное секвенирование увеличился перед Новым годом, сообщила РИА Новости медицинский директор ООО "Эвоген" Елена... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T02:55

2022-12-01T02:55

2022-12-01T02:55

здравоохранение

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спрос на подарочные сертификаты на полногеномное секвенирование увеличился перед Новым годом, сообщила РИА Новости медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова."У нас делается полногеномное секвенирование для практически здоровых людей. Это исследование предполагает выдачу генетического отчета - очень большого, подробного. Одни из основных разделов - это носительство наследственных заболеваний, то есть это абсолютно здоровые, ничем не отягощенные семейные пары могут родить ребенка с наследственной патологией", - сказала Баранова на полях научно-практической конференции "Одиссея орфанного пациента".Она отметила, что в исследовании также есть большой раздел о заболеваниях, которые могут проявиться во взрослом возрасте. Кроме того, есть разделы и по препаратам. По словам Барановой, есть лекарственные препараты, и их стандартная дозировка может быть токсична или неэффективна для человека - и именно в разделе "фармакогенетика" будут учитываться такие моменты и предложена индивидуальная дозировка в зависимости от генетических особенностей пациента."К праздникам такой поток увеличивается, в том числе и к Новому году. Это (на сколько процентов увеличивается такой поток - ред.) сложно сказать, потому что это тема, которая только сейчас начала входить в массы", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20220818/vyatgu-1810236781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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