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Эксперт: cпрос на геномные исследования вырос перед Новым годом - РИА Новости, 01.12.2022
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Эксперт: cпрос на геномные исследования вырос перед Новым годом
Эксперт: cпрос на геномные исследования вырос перед Новым годом - РИА Новости, 01.12.2022
Эксперт: cпрос на геномные исследования вырос перед Новым годом
Спрос на подарочные сертификаты на полногеномное секвенирование увеличился перед Новым годом, сообщила РИА Новости медицинский директор ООО "Эвоген" Елена... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T02:55
2022-12-01T02:55
здравоохранение
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спрос на подарочные сертификаты на полногеномное секвенирование увеличился перед Новым годом, сообщила РИА Новости медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова."У нас делается полногеномное секвенирование для практически здоровых людей. Это исследование предполагает выдачу генетического отчета - очень большого, подробного. Одни из основных разделов - это носительство наследственных заболеваний, то есть это абсолютно здоровые, ничем не отягощенные семейные пары могут родить ребенка с наследственной патологией", - сказала Баранова на полях научно-практической конференции "Одиссея орфанного пациента".Она отметила, что в исследовании также есть большой раздел о заболеваниях, которые могут проявиться во взрослом возрасте. Кроме того, есть разделы и по препаратам. По словам Барановой, есть лекарственные препараты, и их стандартная дозировка может быть токсична или неэффективна для человека - и именно в разделе "фармакогенетика" будут учитываться такие моменты и предложена индивидуальная дозировка в зависимости от генетических особенностей пациента."К праздникам такой поток увеличивается, в том числе и к Новому году. Это (на сколько процентов увеличивается такой поток - ред.) сложно сказать, потому что это тема, которая только сейчас начала входить в массы", - заключила эксперт.
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здравоохранение
Здравоохранение
02:55 01.12.2022
 
Эксперт: cпрос на геномные исследования вырос перед Новым годом

Глава ООО "Эвоген": cпрос на сертификаты на геномные исследования вырос перед Новым годом

© Иллюстрация РИА НовостиИсследование генома
Исследование генома - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Исследование генома. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спрос на подарочные сертификаты на полногеномное секвенирование увеличился перед Новым годом, сообщила РИА Новости медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.
"У нас делается полногеномное секвенирование для практически здоровых людей. Это исследование предполагает выдачу генетического отчета - очень большого, подробного. Одни из основных разделов - это носительство наследственных заболеваний, то есть это абсолютно здоровые, ничем не отягощенные семейные пары могут родить ребенка с наследственной патологией", - сказала Баранова на полях научно-практической конференции "Одиссея орфанного пациента".
Она отметила, что в исследовании также есть большой раздел о заболеваниях, которые могут проявиться во взрослом возрасте. Кроме того, есть разделы и по препаратам. По словам Барановой, есть лекарственные препараты, и их стандартная дозировка может быть токсична или неэффективна для человека - и именно в разделе "фармакогенетика" будут учитываться такие моменты и предложена индивидуальная дозировка в зависимости от генетических особенностей пациента.
"К праздникам такой поток увеличивается, в том числе и к Новому году. Это (на сколько процентов увеличивается такой поток - ред.) сложно сказать, потому что это тема, которая только сейчас начала входить в массы", - заключила эксперт.
ДНК - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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