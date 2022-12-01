https://ria.ru/20221201/sberbank-1835576200.html
Сбербанк открыл в Казани первый в России офис партнерского финансирования
Сбербанк открыл в Казани первый в России офис партнерского финансирования - РИА Новости, 01.12.2022
Сбербанк открыл в Казани первый в России офис партнерского финансирования
Сбербанк открыл в Казани первый в России офис партнерского финансирования, который позволит мусульманам получать банковские услуги в соответствии с требованиями РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:48
2022-12-01T14:48
2022-12-01T14:48
республика татарстан
россия
казань
сбербанк россии
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Сбербанк открыл в Казани первый в России офис партнерского финансирования, который позволит мусульманам получать банковские услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормами шариата, передает корреспондент РИА Новости.В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев."Сегодня большое событие для нашей страны: впервые такой центр исламского банкинга появился здесь благодаря Сбербанку. Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата", - сказал Минниханов журналистам.Глава республики напомнил, что в Татарстане больше половины населения - мусульмане, поэтому партнерский банкинг в республике будет востребован. По его словам, уже в первый день в новом офисе открыто несколько счетов. "Сегодня есть уже разработанный закон, и мы надеемся, в ближайшее время он будет принят", - добавил Минниханов.Он также отметил, что Россия придает большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами. Перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества является система исламского финансирования. По мнению Минниханова, подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам."Мы рады открыть первый в России офис партнерского финансирования в столице Татарстана, где видим растущий спрос на исламские финансовые продукты и сервисы. Повышая доступность продуктов партнерского финансирования, мы тем самым развиваем и популяризируем это направление среди клиентов банка", - сказал старший вице-президент Сбербанка. Ганеев также отметил, что примеряемые в казанском офисе партнерского финансирования подходы и решения будут тиражироваться и на другие регионы страны.Новый офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие.Офис организован и оформлен по всем правилам шариата. Кроме рабочих зон в нем разместились молельная комната, собственная кофейня, экспозиция, посвященная истории развития ислама в России, магазин с сувенирной продукцией.
https://ria.ru/20221130/sotrudnichestvo-1835342712.html
https://ria.ru/20221128/tatarstan-1834830553.html
https://ria.ru/20221126/sollers-1834440700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, сбербанк россии, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Сбербанк России, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Сбербанк открыл в Казани первый в России офис партнерского финансирования, который позволит мусульманам получать банковские услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормами шариата, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов
, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
, старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.
"Сегодня большое событие для нашей страны: впервые такой центр исламского банкинга появился здесь благодаря Сбербанку. Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата", - сказал Минниханов журналистам.
Глава республики напомнил, что в Татарстане больше половины населения - мусульмане, поэтому партнерский банкинг в республике будет востребован. По его словам, уже в первый день в новом офисе открыто несколько счетов. "Сегодня есть уже разработанный закон, и мы надеемся, в ближайшее время он будет принят", - добавил Минниханов.
Он также отметил, что Россия придает большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами. Перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества является система исламского финансирования. По мнению Минниханова, подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам.
"Мы рады открыть первый в России офис партнерского финансирования в столице Татарстана, где видим растущий спрос на исламские финансовые продукты и сервисы. Повышая доступность продуктов партнерского финансирования, мы тем самым развиваем и популяризируем это направление среди клиентов банка", - сказал старший вице-президент Сбербанка. Ганеев также отметил, что примеряемые в казанском офисе партнерского финансирования подходы и решения будут тиражироваться и на другие регионы страны.
Новый офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие.
Офис организован и оформлен по всем правилам шариата. Кроме рабочих зон в нем разместились молельная комната, собственная кофейня, экспозиция, посвященная истории развития ислама в России, магазин с сувенирной продукцией.