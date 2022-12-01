https://ria.ru/20221201/saakashvili-1835491496.html

Медэксперты нашли основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы

Медэксперты нашли основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы - РИА Новости, 01.12.2022

Медэксперты нашли основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы

Группа медэкспертов неправительственной организации "Эмпатия" обнародовала отчет проведенной экспертизы: бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили поставлено РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:28

2022-12-01T11:28

2022-12-01T11:28

в мире

михаил саакашвили

грузия

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Группа медэкспертов неправительственной организации "Эмпатия" обнародовала отчет проведенной экспертизы: бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили поставлено десять основных диагнозов, есть риски комы и даже смерти, медики считают это основанием для освобождения политика.В отчете сказано, что у Саакашвили отмечаются лихорадка неясной этиологии, анорексия, быстрая потеря массы тела, боли в мышцах, суставах и костях, раздражения на теле, мышечные спазмы, которые могут быть следствием неустановленного инфекционного процесса и/или возможной интоксикации."У него более 20 диагнозов или симптомокомплексов, из них 10 ведущих диагнозов, что делает заключение не совместимым с тюремным заключением. Упомянутые основные диагнозы на данном этапе не оглашаются", - отмечается в отчете, который публикуют грузинские телекомпании.По данным медиков, до ареста (10 января 2021 года) Саакашвили был практически здоров, у него была артериальная гипертензия, он принимал симптоматические препараты. Все заболевания, как считают врачи, развились после его ареста."Необходима своевременная диагностика токсических веществ, в том числе химических соединений и радиоактивных веществ, в противном случае с учетом вероятности интоксикации следует ожидать комы и летального исхода", - сказано в отчете.Экс-президент Грузии проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья политика.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221130/saakashvili-1835431542.html

https://ria.ru/20221128/saakashvili-1834736571.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, михаил саакашвили, грузия, задержание саакашвили в грузии