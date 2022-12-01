https://ria.ru/20221201/saakashvili-1835491496.html
Медэксперты нашли основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы
Медэксперты нашли основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы - РИА Новости, 01.12.2022
Медэксперты нашли основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы
Группа медэкспертов неправительственной организации "Эмпатия" обнародовала отчет проведенной экспертизы: бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили поставлено РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:28
2022-12-01T11:28
2022-12-01T11:28
в мире
михаил саакашвили
грузия
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Группа медэкспертов неправительственной организации "Эмпатия" обнародовала отчет проведенной экспертизы: бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили поставлено десять основных диагнозов, есть риски комы и даже смерти, медики считают это основанием для освобождения политика.В отчете сказано, что у Саакашвили отмечаются лихорадка неясной этиологии, анорексия, быстрая потеря массы тела, боли в мышцах, суставах и костях, раздражения на теле, мышечные спазмы, которые могут быть следствием неустановленного инфекционного процесса и/или возможной интоксикации."У него более 20 диагнозов или симптомокомплексов, из них 10 ведущих диагнозов, что делает заключение не совместимым с тюремным заключением. Упомянутые основные диагнозы на данном этапе не оглашаются", - отмечается в отчете, который публикуют грузинские телекомпании.По данным медиков, до ареста (10 января 2021 года) Саакашвили был практически здоров, у него была артериальная гипертензия, он принимал симптоматические препараты. Все заболевания, как считают врачи, развились после его ареста."Необходима своевременная диагностика токсических веществ, в том числе химических соединений и радиоактивных веществ, в противном случае с учетом вероятности интоксикации следует ожидать комы и летального исхода", - сказано в отчете.Экс-президент Грузии проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья политика.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20221130/saakashvili-1835431542.html
https://ria.ru/20221128/saakashvili-1834736571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил саакашвили, грузия, задержание саакашвили в грузии
В мире, Михаил Саакашвили, Грузия, Задержание Саакашвили в Грузии
Медэксперты нашли основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы
Медэксперты поставили Саакашвили десять основных диагнозов, обозначив риски комы и смерти
ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости.
Группа медэкспертов неправительственной организации "Эмпатия" обнародовала отчет
проведенной экспертизы: бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили поставлено десять основных диагнозов, есть риски комы и даже смерти, медики считают это основанием для освобождения политика.
В отчете сказано, что у Саакашвили отмечаются лихорадка неясной этиологии, анорексия, быстрая потеря массы тела, боли в мышцах, суставах и костях, раздражения на теле, мышечные спазмы, которые могут быть следствием неустановленного инфекционного процесса и/или возможной интоксикации.
"У него более 20 диагнозов или симптомокомплексов, из них 10 ведущих диагнозов, что делает заключение не совместимым с тюремным заключением. Упомянутые основные диагнозы на данном этапе не оглашаются", - отмечается в отчете, который публикуют грузинские телекомпании.
По данным медиков, до ареста (10 января 2021 года) Саакашвили был практически здоров, у него была артериальная гипертензия, он принимал симптоматические препараты. Все заболевания, как считают врачи, развились после его ареста.
"Необходима своевременная диагностика токсических веществ, в том числе химических соединений и радиоактивных веществ, в противном случае с учетом вероятности интоксикации следует ожидать комы и летального исхода", - сказано в отчете.
Экс-президент Грузии проходит лечение в клинике в Тбилиси
после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья политика.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.