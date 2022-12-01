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За 5 лет отремонтированы почти 40 километров трассы Майкоп-Карачаевск - РИА Новости, 01.12.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20221201/remont-1835675869.html
За 5 лет отремонтированы почти 40 километров трассы Майкоп-Карачаевск
За 5 лет отремонтированы почти 40 километров трассы Майкоп-Карачаевск - РИА Новости, 01.12.2022
За 5 лет отремонтированы почти 40 километров трассы Майкоп-Карачаевск
За пять лет в нормативное состояние приведены 38,8 километра автотрассы Майкоп-Карачаевск, сейчас дорожники ремонтируют участок протяженностью 5,8 километра... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:54
2022-12-01T17:54
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
автомобильные дороги
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ЧЕРКЕССК, 1 дек - РИА Новости. За пять лет в нормативное состояние приведены 38,8 километра автотрассы Майкоп-Карачаевск, сейчас дорожники ремонтируют участок протяженностью 5,8 километра автодороги, проходящий через станицу Преградную, сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.Произведена отсыпка обочин, очистка кюветов и замена земляного полотна, ведется устройство нового асфальтобетонного покрытия дороги и тротуаров продолжительностью 2 километра. Завершатся работы к концу года установкой барьерных ограждений тротуаров и нанесением дорожной разметки."Преображение дороги, которое является единственным транспортным сообщением между Краснодарским краем и нашим регионом, радует тысячи местных жителей и туристов, которые немалым потоком ежедневно ездят в этом направлении. Теперь путь стал не только комфортнее и безопаснее - он занимает меньше времени", - отметил глава региона.Темрезов также сообщил, что оставшиеся участки от станицы Зеленчукской КЧР до границы с Краснодарским краем будут отремонтированы до конца 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".
https://ria.ru/20221123/remont-1833589685.html
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рашид темрезов, автомобильные дороги
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Автомобильные дороги
17:54 01.12.2022
 

За 5 лет отремонтированы почти 40 километров трассы Майкоп-Карачаевск

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРемонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ремонт асфальтобетонного покрытия
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ЧЕРКЕССК, 1 дек - РИА Новости. За пять лет в нормативное состояние приведены 38,8 километра автотрассы Майкоп-Карачаевск, сейчас дорожники ремонтируют участок протяженностью 5,8 километра автодороги, проходящий через станицу Преградную, сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Произведена отсыпка обочин, очистка кюветов и замена земляного полотна, ведется устройство нового асфальтобетонного покрытия дороги и тротуаров продолжительностью 2 километра. Завершатся работы к концу года установкой барьерных ограждений тротуаров и нанесением дорожной разметки.
Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек
23 ноября, 11:31Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в КЧР капитально отремонтируют поликлинику на 30 тысяч человек
"Преображение дороги, которое является единственным транспортным сообщением между Краснодарским краем и нашим регионом, радует тысячи местных жителей и туристов, которые немалым потоком ежедневно ездят в этом направлении. Теперь путь стал не только комфортнее и безопаснее - он занимает меньше времени", - отметил глава региона.
Темрезов также сообщил, что оставшиеся участки от станицы Зеленчукской КЧР до границы с Краснодарским краем будут отремонтированы до конца 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовАвтомобильные дороги
 
 
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