https://ria.ru/20221201/remont-1835675869.html

За 5 лет отремонтированы почти 40 километров трассы Майкоп-Карачаевск

За 5 лет отремонтированы почти 40 километров трассы Майкоп-Карачаевск - РИА Новости, 01.12.2022

За 5 лет отремонтированы почти 40 километров трассы Майкоп-Карачаевск

За пять лет в нормативное состояние приведены 38,8 километра автотрассы Майкоп-Карачаевск, сейчас дорожники ремонтируют участок протяженностью 5,8 километра... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:54

2022-12-01T17:54

2022-12-01T17:54

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

автомобильные дороги

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ЧЕРКЕССК, 1 дек - РИА Новости. За пять лет в нормативное состояние приведены 38,8 километра автотрассы Майкоп-Карачаевск, сейчас дорожники ремонтируют участок протяженностью 5,8 километра автодороги, проходящий через станицу Преградную, сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.Произведена отсыпка обочин, очистка кюветов и замена земляного полотна, ведется устройство нового асфальтобетонного покрытия дороги и тротуаров продолжительностью 2 километра. Завершатся работы к концу года установкой барьерных ограждений тротуаров и нанесением дорожной разметки."Преображение дороги, которое является единственным транспортным сообщением между Краснодарским краем и нашим регионом, радует тысячи местных жителей и туристов, которые немалым потоком ежедневно ездят в этом направлении. Теперь путь стал не только комфортнее и безопаснее - он занимает меньше времени", - отметил глава региона.Темрезов также сообщил, что оставшиеся участки от станицы Зеленчукской КЧР до границы с Краснодарским краем будут отремонтированы до конца 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

https://ria.ru/20221123/remont-1833589685.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, автомобильные дороги