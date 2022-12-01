https://ria.ru/20221201/rassledovanie-1835589495.html

Прокуратура Калуги не согласилась с закрытием дела об избиении чихуахуа

Прокуратура Калуги не согласилась с закрытием дела об избиении чихуахуа - РИА Новости, 01.12.2022

Прокуратура Калуги не согласилась с закрытием дела об избиении чихуахуа

Полиция прекратила уголовное дело, возбужденное после того, как посетительница магазина в Калуге ударила бутылкой по голове собаку чихуахуа, но прокуратура... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:26

2022-12-01T15:26

2022-12-01T15:32

происшествия

калуга

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Полиция прекратила уголовное дело, возбужденное после того, как посетительница магазина в Калуге ударила бутылкой по голове собаку чихуахуа, но прокуратура сочла закрытие дела незаконным и направила его на дополнительное расследование, сообщает прокуратура Калужской области.Резонансный инцидент произошел в августе в одном из сетевых магазинов Калуги. Посторонняя женщина в магазине ударила бутылкой по голове собаку, сидевшую на руках у хозяйки. Что именно стало причиной агрессии, неясно.Хозяйка пострадавшего животного рассказывала, что у собаки гематома головного мозга, трещины черепа, за состоянием чихуахуа наблюдали специалисты в стационаре московской ветклиники. В УМВД по Калужской области сообщали, что по факту жестокого обращения с собакой было возбуждено уголовное дело, обидчица собаки находилась под подпиской о невыезде.В дальнейшем полиция не информировала о ходе расследования уголовного дела. В четверг прокуратура Калужской области сообщила, что оно было закрыто."Прокуратура города Калуги проверила законность вынесенного УМВД России по Калуге решения о прекращении уголовного дела по факту жестокого обращения с собакой (часть 1 статьи 245 УК РФ). Прокуратура посчитала принятое решение о прекращении уголовного дела незаконным и отменила его. Уголовное дело направлено на дополнительное расследование", - говорится в сообщении.РИА Новости пока не располагает комментарием УМВД о причинах прекращения уголовного дела.

https://ria.ru/20220802/chikhuakhua-1806603591.html

https://ria.ru/20221122/rozysk-1833410870.html

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россия

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Видео из магазина, где пенсионерка ударила собаку бутылкой по голове Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в Калужской области после того, как посетительница магазина ударила чихуахуа бутылкой коньяка по голове, сообщила прокуратура региона. 2022-12-01T15:26 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калуга, калужская область, россия