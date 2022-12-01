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Прокуратура Калуги не согласилась с закрытием дела об избиении чихуахуа - РИА Новости, 01.12.2022
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Прокуратура Калуги не согласилась с закрытием дела об избиении чихуахуа
Прокуратура Калуги не согласилась с закрытием дела об избиении чихуахуа - РИА Новости, 01.12.2022
Прокуратура Калуги не согласилась с закрытием дела об избиении чихуахуа
Полиция прекратила уголовное дело, возбужденное после того, как посетительница магазина в Калуге ударила бутылкой по голове собаку чихуахуа, но прокуратура... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:26
2022-12-01T15:32
происшествия
калуга
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Полиция прекратила уголовное дело, возбужденное после того, как посетительница магазина в Калуге ударила бутылкой по голове собаку чихуахуа, но прокуратура сочла закрытие дела незаконным и направила его на дополнительное расследование, сообщает прокуратура Калужской области.Резонансный инцидент произошел в августе в одном из сетевых магазинов Калуги. Посторонняя женщина в магазине ударила бутылкой по голове собаку, сидевшую на руках у хозяйки. Что именно стало причиной агрессии, неясно.Хозяйка пострадавшего животного рассказывала, что у собаки гематома головного мозга, трещины черепа, за состоянием чихуахуа наблюдали специалисты в стационаре московской ветклиники. В УМВД по Калужской области сообщали, что по факту жестокого обращения с собакой было возбуждено уголовное дело, обидчица собаки находилась под подпиской о невыезде.В дальнейшем полиция не информировала о ходе расследования уголовного дела. В четверг прокуратура Калужской области сообщила, что оно было закрыто."Прокуратура города Калуги проверила законность вынесенного УМВД России по Калуге решения о прекращении уголовного дела по факту жестокого обращения с собакой (часть 1 статьи 245 УК РФ). Прокуратура посчитала принятое решение о прекращении уголовного дела незаконным и отменила его. Уголовное дело направлено на дополнительное расследование", - говорится в сообщении.РИА Новости пока не располагает комментарием УМВД о причинах прекращения уголовного дела.
https://ria.ru/20220802/chikhuakhua-1806603591.html
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калуга
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Видео из магазина, где пенсионерка ударила собаку бутылкой по голове
Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в Калужской области после того, как посетительница магазина ударила чихуахуа бутылкой коньяка по голове, сообщила прокуратура региона.
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происшествия, калуга, калужская область, россия
Происшествия, Калуга, Калужская область, Россия
15:26 01.12.2022 (обновлено: 15:32 01.12.2022)
 
Прокуратура Калуги не согласилась с закрытием дела об избиении чихуахуа

Прокуратура Калуги не согласилась с закрытием дела о том, как чихуахуа ударили бутылкой

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Полиция прекратила уголовное дело, возбужденное после того, как посетительница магазина в Калуге ударила бутылкой по голове собаку чихуахуа, но прокуратура сочла закрытие дела незаконным и направила его на дополнительное расследование, сообщает прокуратура Калужской области.
Резонансный инцидент произошел в августе в одном из сетевых магазинов Калуги. Посторонняя женщина в магазине ударила бутылкой по голове собаку, сидевшую на руках у хозяйки. Что именно стало причиной агрессии, неясно.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
2 августа, 11:39
Пенсионерка в Калуге избила чихуахуа коньяком
Хозяйка пострадавшего животного рассказывала, что у собаки гематома головного мозга, трещины черепа, за состоянием чихуахуа наблюдали специалисты в стационаре московской ветклиники. В УМВД по Калужской области сообщали, что по факту жестокого обращения с собакой было возбуждено уголовное дело, обидчица собаки находилась под подпиской о невыезде.
В дальнейшем полиция не информировала о ходе расследования уголовного дела. В четверг прокуратура Калужской области сообщила, что оно было закрыто.
"Прокуратура города Калуги проверила законность вынесенного УМВД России по Калуге решения о прекращении уголовного дела по факту жестокого обращения с собакой (часть 1 статьи 245 УК РФ). Прокуратура посчитала принятое решение о прекращении уголовного дела незаконным и отменила его. Уголовное дело направлено на дополнительное расследование", - говорится в сообщении.
РИА Новости пока не располагает комментарием УМВД о причинах прекращения уголовного дела.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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В Подмосковье полиция ищет живодера, убившего собаку
 
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